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Независимая оценка квалификаций должна стать доступной – НАРК

Национальное агентство развития квалификаций рассчитывает добиться снижения стоимости программы независимой оценки квалификаций, чтобы сделать ее доступной каждому студенту или выпускнику колледжа, заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе" глава НАРК Александр Лейбович

Независимая оценка квалификаций должна стать доступной – НАРК
Независимая оценка квалификаций должна стать доступной – НАРК
Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС – Национальное агентство развития квалификаций (НАРК, учреждено правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов России) рассчитывает добиться снижения стоимости программы независимой оценки квалификаций (НОК), чтобы сделать ее доступной каждому студенту или выпускнику колледжа, заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе" глава НАРК Александр Лейбович.

Независимая оценка квалификации – процедура подтверждения соответствия квалификации работника положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям. Расчёт стоимости НОК происходит по формуле путем умножения МРОТа на коэффициент, учитывающий сложность измерительных инструментов для проведения профессионального экзамена и уровень материально-технического обеспечения процедуры. Процедура проведения НОК заключается в подаче документов на сайте центра оценки квалификации (ЦОК), согласовании даты проведения экзамена и получения свидетельства о квалификации, публикуемого в личном кабинете на сайте Национального агентства развития квалификаций, после оглашения результатов экзамена.

По словам Александра Лейбовича, средняя цена процедуры для одного испытуемого сейчас составляет от 6 до 8 тыс. руб.

"Основная наша задача – обеспечить снижение цены, чтобы каждый гражданин мог подтвердить свою квалификацию", - заявил, в свою очередь, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов, добавив, что НОК является "смычкой образовательных учреждений и работодателей".

Значимость НОК подчеркнул исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов. "Такая независимая оценка является стимулом для средних профессиональных образовательных учреждений", - сказал. Черепов также заявил о необходимости "сократить количество посредников между выпускниками и работодателями". Этому, по его словам, должно способствовать упрощение процедуры НОК.

Согласно представленным на пресс-конференции данным, по сравнению с 2018 годом количество испытуемых, успешно прошедших НОК, возросло с 57% до 71%. Итоги программы сопряжения процедуры государственной итоговой аттестации (ГИА) и НОК превзошли результаты прошлых лет.

Пресс-центр

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