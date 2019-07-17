Избиркомы зарегистрировали 233 кандидата в депутаты Мосгордумы, отказано 57 кандидатам - Горбунов

Среди основных нарушений, выявленных при проверке подписей - несоответствие сведений об избирателях, подписи умерших москвичей и проставление подписей одним избирателем дважды

Избиркомы зарегистрировали 233 кандидата в депутаты Мосгордумы, отказано 57 кандидатам - Горбунов Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС-МОСКВА - По итогам рассмотрения документов, представленных в окружные избирательные комиссии, кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 233 кандидата, отказ в регистрации получили 57 человек, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Определился круг потенциальных претендентов на депутатские мандаты. Изначально на выборах по 45 избирательным округам решили участвовать 424 человека, из которых два при первичной подаче документов сменили округ. Таким образом, всего было подано 426 заявлений. Документы на регистрацию сдали 290 человек, остальные снялись с выборов. Регистрацию прошли 233 кандидата: 171 от партий, 62 самовыдвиженца", - сообщил Горбунов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

По его словам, среди тех, кому отказали в регистрации - 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев.

На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014 году отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов - 107.

Лидером по отказам в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы стал 43 избирательный округ, который охватывает районы Арбат, Пресненский, Хамовники, сообщил Горбунов.

"Больше всего кандидатов зарегистрировано в 14 округе. Меньше всего в 43 и 37 округах. Лидер по отказам 43 округ - восемь отказов , 45 округ - пять отказов",- сообщил глава МГИК и отметил, что в 19 округе отказов не было вообще.

Также по его словам, больше всего кандидатов выдвигалось в 43 округе - 17 человек.

В избирательной кампании подложат участие 44 кандидата от КПРФ, 45 - от ЛДПР и 42 - от "Справедливой России", которым не требовался сбор подписей избирателей. Кроме того, среди зарегистрированных кандидатов представители непарламентских партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Гражданская сила", "Зеленые" и Партии роста.

"У всех незарегистрированных кандидатов есть право обжаловать решение окружной избирательной комиссии в вышестоящей комиссии - в Мосгоризбиркоме либо через суд", - подчеркнул председатель МГИК.

По его словам, основными нарушениями, выявленными при проверке подписей, стали подписи граждан без активного избирательного права, несоответствие сведений об избирателях (фамилии, имена, адрес регистрации, год рождения), проставление подписей одним избирателем дважды, подписи умерших избирателей и другие.

"Одним из скандальных нарушений стало включение умерших граждан. Вот, например, вчера в 43 округе была обнаружена подпись умершего человека, который хорошо на Арбате известен. На 12 кандидатов 344 подписи. Если это перевести на структуру вооружённых сил, то целый батальон умерших набрали",- сообщил Горбунов.

По его словам, умершие избиратели были у кандидатов Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Кирилла Гончарова, Константина Янкаускаса, Владимира Родионова и других.

"Лидером среди Чичиковых в 3 округе оказался Загородних- 174 подписи ",- сказал глава МГИК.

Как сообщил Горбунов, также среди нарушений можно отметить случаи, когда подпись избирателя и дата ее внесения выполнена другим лицом либо одним и тем же лицом за нескольких избирателей.

"Один и тот же избиратель более одного раза поставил свою подпись. Когда разные сборщики собирают это ещё понятно, но когда у одного и того же сборщика одинаковые подписи, то это наводит на размышления",- сказал он.

Горбунов также сообщил об избирателях-"призраках", людях с недействительными паспортными данными.

"По 13 кандидатам - 9794 подписи с несуществующими паспортными данными. Так, например, у Гудкова-старшего - 1051 такая подпись, у кандидата Бабушкина -2846, Яшина -185, Соболь - 268",- добавил он.

В свою очередь лишь несколько человек по состоянию на сегодняшний день просят МГИК отменить отказ в регистрации их кандидатами в депутаты.

"В четверг мы будем рассматривать одну жалобу по отмене решения, сегодня уже, по-моему, два кандидата подали жалобы", - сообщил Горбунов.

По его словам, жалобы поступают самые разнообразные, зачастую они противоречат законодательству.

"А в целом жалобы идут друг на друга. Ну, например, в жалобе просят продлить срок сбора подписей или просят перенести дату регистрации. Но это все за рамками закона", - подчеркнул глава МГИК.

Председатель Мосгоризбиркома выразил уверенность, что в будущем избиратели смогут оставлять свои подписи в поддержку кандидатов на выборах различного уровня в электронном виде.

"Я не исключаю возможности и подачи в электронном виде подачи своего голоса в поддержку кандидатов", - заявил он.

Горбунов отметил, что со временем все избиратели получат свои цифровые подписи, что позволит отдавать свой голос в поддержку кандидатов в электронном виде. Это также позволит исключить ошибки, выявляемые сейчас при поверке подписных листов.

"Мы перейдём к тому моменту, когда и кандидаты будут подавать документы в избирательные комиссии в электронном виде", - сказал Горбунов.

Он напомнил, что на предстоящих 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы пройдёт эксперимент по электронному голосованию. Кроме того, жители 20 других субъектов Федерации, находящихся в день выборов в Москве, смогут проголосовать на своих региональных выборах на цифровых избирательных участках.

Однако глава МГИК ожидает, что явка на предстоящих 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы составит чуть более 20%.

"Практика показывает, что явка на выборах такого уровня будет ниже, чем на выборах президента, депутатов Госдумы и мэра Москвы. Думаю, в этот раз она будет такая же, как в 2014 году - около 22%", - сообщил Горбунов.

Он согласился с утверждением, что москвичи пока недостаточно проинформированы об избирательной кампании.

"Сейчас эта работа будет наращиваться. Информация о предстоящих выборах появится, в том числе, в метро, в общественном транспорте. По традиции приглашение на выборы мы направим каждому москвичу", - добавил Горбунов.

Председатель МГИК не собирается уходить в отставку, он считает, что он еще может передавать свой опыт и готовить себе смену.

"Если мне доверяют - меня Центральная избирательная комиссия рекомендовала, - я считаю, что у меня есть еще возможность передавать свой опыт и растить молодежь, готовить смену", - сказал Горбунов.

"Вы задайте такой вопрос своим знакомым: вот если хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику, почему он должен в отставку уходить?" - отметил он.

Журналист заметил, что главы других комиссий постоянно ротируются, не задерживаясь на своем месте больше четырех-пяти лет.

"Кто-то шел на повышение, в основном, кто-то послом уезжал, люди сами выбирают свой жизненный путь", - ответил Горбунов.

Горбунов возглавляет Московскую избирательную комиссию с 1994 года.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.