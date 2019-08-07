Зюганов инициирует заседание Совета Госдумы по вопросу иностранного вмешательства в российские выборы

Также в КПРФ намерены в осеннюю сессию Госдумы добиваться отмены муниципального фильтра и переноса единого дня голосования на март или октябрь

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов предложил 19 августа провести заседание Совета Госдумы на тему иностранного вмешательства в выборы в России.

"У нас складывается ситуация, которая требует принципиального рассмотрения и на заседании правительства, и Совета безопасности, и на экстренном собрании совета Государственной Думы. Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание", - заявил Зюганов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Он отметил, что на заседании будет рассмотрен вопрос об иностранном вмешательстве в выборную кампанию.

"Это касается не только Москвы, но и городов-миллионников. Это уже имеет документальное подтверждение", - сказал Зюганов.

"Я посмотрел сайт американского посольства: последние акции, все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил. Только по одному счету на правильные цели прошел почти миллиард рублей", - добавил лидер КПРФ.

В свою очередь зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что отмена муниципального фильтра и перенос единого дня голосования в РФ - основные темы, которые должны обсуждаться в осеннюю сессию Госдумы в свете корректировки избирательного законодательства.

"Мы будем отстаивать избирательные права и настаивать, в том числе в осеннюю сессию Госдумы, чтобы муниципальный фильтр был отменен, а дата голосования была перенесена на удобные для населения сроки - на март или октябрь года", - сказал Афонин.

Он считает, что "проводить в начале сентября после лета выборную кампанию просто невозможно, это не борьба команд и программ, а борьба с административным ресурсом".

Также Афонин в связи с этим отметил, что сторонники КПРФ "помимо активной выборной компании продолжают протестное движение".

В свою очередь Зюганов добавил, что, по его мнению, "выборное законодательство сегодня не соответствует ни вызовам, ни времени".

Он считает, что необходимо проводить не просто ремонт избирательной системы, а серьезно ее менять.

Зюганов также высказал возмущение тем, что в Северной Осетии был на днях снят весь список кандидатов от КПРФ на выборы в городское собрание Владикавказа.

"ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ"

По словам Зюганова, Центризбирком должен принять ответственные решения для проведения полноценных выборов.

"Выборы должны быть полноценные, на выборах должен быть диалог, должен быть эфир, должны быть нормальные дебаты, а мы без конца слушаем одну и ту же тему, где одни и те же люди с утра до вечера несут всякую чушь. Тогда принимайте решение. Политика требует в трудную минуту принимать ответственные и грамотные решения", - сказал Зюганов.

Он добавил, что несанкционированные уличные акции, которые сейчас проводит оппозиция в связи с недопуском ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, могут "отодвинуть в сторону" все то, что сделал для Москвы мэр Сергей Собянин.

По его мнению, в этой ситуации необходимо вести диалог. "Собирайтесь вместе и принимайте решения. А они взяли, и вместо того, чтобы вести полноценный диалог, попридумывали 34 кандидата от "Коммунистов России". Кто их придумал, кто их регистрировал? Там Горбунов (председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов - ИФ) у них сидит", - сказал Зюганов.

"Сегодня наша команда - 45 человек написали протест и пойдут к (председателю ЦИК Элле) Памфиловой, будут вручать этот документ. Памфилова вчера сидит и заявляет: мы не назначаем (руководителей региональных избиркомов - ИФ). Вы не назначаете, но вы - высший орган", - добавил лидер КПРФ.

При этом лидер КПРФ не видит общих интересов для объединения с оппозиционными незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму.

"Чтобы с кем-то о чем-то объединяться - давайте сначала выработаем общий подход и примем решение. Им (кандидатам - ИФ) страна не нужна, дети не нужны, люди не нужны. А за своих - рвут рубаху. Я их понимаю прекрасно, но за этим нет интересов ни страны, ни России", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос журналиста о возможности объединения с незарегистрированными кандидатами, которые в последнее проводят несогласованные акции на улицах Москвы.

"Никто из них (кандидатов - ИФ) ни одного словам не говорит, что пенсионерам плохо, что надо помочь детям. Ни одного слова о том, какая будет социальная программа", - отметил он.

По словам Зюганова, он внимательно следил за последними событиями в Москве, "послушал "Эхо Москвы", "Свободу", почитал "Немецкую волну", посмотрел сайт ЦРУ".

"Я посмотрел персонально, кто этим занимается. Может быть, я отличаюсь тем, что я на протяжении 25 лет видел все цветные революции. Я вижу почерк тот же, специалисты те же, деньги оттуда же", - сказал Зюганов.

Как сообщил в ходе пресс-конференции зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, компартия России намерена провести митинг "За честные выборы" 17 августа в Москве на проспекте Сахарова.

"Законодательной деятельности мало, мы видим, что власть не всегда нас слышит. Поэтому 17 августа мы проведем акцию протеста "За власть закона, за честные выборы и за права граждан", - сказал Новиков.

"Всех ждем на проспекте Сахарова в 12 часов. Мы не ограничиваем круг участников, мы заинтересованы в том, чтобы на эту акцию пришло как можно большее число граждан. Но условия для сотрудничества с другими организациями у нас понятны - это зашита прав и интересов трудящихся, это зашита национальной безопасности, неприятие антисемитизма, антикоммунизма и русофобии", - заявил Новиков.

Он не пояснил, подавалась ли заявка в мэрию Москвы насчет проведения митинга.

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОНСТИТУЦИИ"

Зюганов заявил о готовности вносить изменения в Основной закон РФ.

"Я считаю, что Конституция, которая была принята под расстрел парламента, давно себя исчерпала", - сказал Зюганов, добавив, что "Конституция принимается примерно с шагом в 20-25 лет: 1918-й год, 1924, 1936, 1977, 1991". "Вот настало время, мы будем вносить предложения".

По его мнению, председатель Госдумы Вячеслав "Володин не случайно написал свою статью "Живая Конституция".

"Считаю, что Конституция у нас полумертвая", - сказал политик.

Также Зюганов выступил за восстановление народовластия в стране. "Что касается ротаций (во власти), я за восстановление советских форм народовластия. Считаю, это будет самым эффективным органом, а это требует капитального ремонта Конституции", - отметил лидер коммунистов.

"Если брать президента, он сейчас должен быть озабочен вопросом нормального перехода, преемственности власти. Пока ни на выборах, ни в общественной жизни, ни в диалоге... Его окружили со всех сторон", - добавил Зюганов.

При этом он заявил, что президент "в последнее время даже не встречается с лидерами фракций для обсуждения самых больных и насущных вопросов". "На фоне нынешней ситуации это надо было сделать немедленно", - сказал лидер КПРФ.