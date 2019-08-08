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Адвокаты связывают уголовное преследование замглавы ФСИН Коршунова с попыткой дискредитировать руководство службы

Защита намерена дойти до ЕСПЧ, чтобы доказать его невиновность

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Защита бывшего замглавы ФСИН России Олега Коршунова считает, что его уголовное преследование носит цель дискредитировать руководству федеральной службы.

"На наш взгляд, кто-то решил дискредитировать руководство ФСИН. Поэтому с 2015 года начались активные движения для поиска материалов для возбуждения уголовных дел в отношении заместителей руководителя службы, ведь если удастся скомпрометировать заместителей, то и первое лицо должно будет уйти в отставку ", - заявил в четверг на пресс-конференции в "Интерфаксе" адвокат Коршунова Сергей Старовойтов.

По словам защитников, Коршунов в настоящее время является фигурантом двух уголовных дел, ещё по одному Гагаринский суд Москвы вынес приговор 29 июля. Адвокаты отметили, что бывший замглавы ФСИН также "косвенно фигурирует в ряде уголовных дел", возбужденных по различным фактам хищения, в том числе, при строительстве СИЗО в различных регионах. По словам адвокатов, следствие пытается установить причастность Коршунова к этим делам, но пока безуспешно.

Также Старовойтов отметил, что адвокаты намерены добиваться оправдания Коршунова во всех возможных судебных инстанциях.

"Мы будем биться до конца и в апелляционной инстанции и, если не получится, то и в кассационной инстанции Верховного суда России, и в ЕСПЧ".

Он уточнил, что окончательное решение по обращению в международные инстанции будет принято после обсуждения с Коршуновым.

По словам защитника, в уголовных делах "нет ни единого объективного доказательства вины Коршунова, а все обвинения построены на сфабрикованных показаниях свидетелей".

Гагаринский суд Москвы в минувший понедельник признал бывшего замглавы ФСИН России Олега Коршунова виновным в хищении более 263 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным. Ему было назначено наказание в виде 7 лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Коршунов не признал вину. Защита уже обжаловала приговор суда.

После оглашения приговора Коршунов заявил, что 97% обуви уже сношено в колониях, а уголовное дело против него "просто сфабриковано, потому что считать, что что-то украли, смешно".

Пресс-центр

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