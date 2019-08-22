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Восстановлением пляжей, проблемами свалок и здравоохранением планирует заниматься кандидат в мэры Сочи Анна Голошумова

Вопросами экологии, здравоохранения и развития городской инфраструктуры планирует заняться в первую очередь кандидат в мэры Сочи Анна Голошумова в случае своего избрания.

Восстановлением пляжей, проблемами свалок и здравоохранением планирует заниматься кандидат в мэры Сочи Анна Голошумова
Восстановлением пляжей, проблемами свалок и здравоохранением планирует заниматься кандидат в мэры Сочи Анна Голошумова
Фото: ИНТЕРФАКС

"Однозначно хочу остановиться на вопросе вывоза и утилизации мусора. В Сочи, как показывает практика, присутствуют мусорные склады, которые периодически открывались и закрывались. Необходимо этот вопрос упорядочить. Однозначно считаю необходимым озадачиться санитарным восстановлением пляжей, культурного восстановления пляжей", - сообщила Голошумова журналистам на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве.

По ее словам, Сочи издавна был городом-курортом и всероссийской здравницей, поэтому необходимо продолжить его развитие в этом направлении, развивать инфраструктуру.

Она отметила, что среди основных проблем города – качество оказания медицинской помощи.

"Считаю необходимым улучшить оказание медицинский услуг в Сочи - это для меня приоритет. (...) В Сочи открыли прекрасный новый родильный дом, я считаю нужно открывать второй, нужно чтобы увеличивалось население. Необходимо улучшать оборудование в поликлиниках, на котором жители города проходят обследование", - сказала Голошумова.

Она также обратила внимание на нехватку детских садов в городе.

Среди других проблем, которые планирует решать кандидат – постоянные затопления дорог и улиц во время дождей.

"Одним из пунктов моей программы является принятие мер с государственными органами федерального значения по недопущению каких-либо катаклизмов в городе, подтоплений, оползней. Возможно какие-то архитектурные изменения по дорогам, чтобы не было элементов для плавания в общественных местах ", - рассказала Голошумова.

Она также заверила, что планирует заняться вопросом сноса домов, которые признали самостроем.

Как сообщалось, дума Сочи в июле объявила конкурс на должность мэра города. Прием документов начался 30 июля и продлится до 29 августа. В настоящее время известно о двух кандидатах, претендующих на этот пост.

Претендентов на кресло мэра отбирает конкурсная комиссия из восьми человек. Финалисты будут внесены в бюллетень для тайного голосования.

Полномочия нынешнего главы города Анатолия Пахомова истекают 8 сентября. Он занимает этот пост с 2009 года.

Пресс-центр

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