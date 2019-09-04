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Лидер "Коммунистов России" рассчитывает на попадание в Мосгордуму участников списка "Красная Москва"

Перед выборами в МГД "Коммунисты России" заняли собственную политическую позицию - сформировали список левых кандидатов, куда вошли и представители КПКР, и те, кого партия поддерживает

Лидер "Коммунистов России" рассчитывает на попадание в Мосгордуму участников списка "Красная Москва"
Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - "Коммунисты России" выразили надежду получить существенное представительство в Мосгордуме по итогам выборов 8 сентября.

"Сколько окажется наших (депутатов в Мосгордуме. - ИФ) - вопрос сложный. Мне хочется надеяться, что хотя бы четверть Мосгордумы мы займем. А может и ни одного. Но очень хочется, чтобы хотя бы четверть Мосгордумы была сформирована из нашего списка ("Красная Москва". - ИФ)", - сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

"...Мое внутреннее ощущение, если взять список "Красная Москва", где и наши кандидаты, и те, которых мы поддерживаем, среди них и "эсеры", и независимые кандидаты, и члены КПРФ, в целом от него десятка полтора кандидатов пройдет", - сказал Сурайкин.

"Если сформируется большинство, неподконтрольное мэрии Москвы, то есть реальный шанс изменить законодательство и превратить Москву в парламентскую "республику", если хотите. Это пойдет только на пользу городу и избирателям", - заявил лидер партии.

Он сообщил, что хотел договориться с КПРФ об объединении усилий на выборах, чтобы в тех округах, где у "Коммунистов России" или КПРФ нет кандидатов, можно было взаимно поддерживать друг друга. Однако, отметил Сурайкин, эта инициатива не нашла поддержки у лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

"Поэтому у нас не было выхода, кроме как занять собственную политическую позицию - сформировать свой список кандидатов "Красная Москва", в котором наши кандидаты, и по тем округам, где мы не зарегистрированы, мы определились, кого мы поддерживаем", - рассказал Сурайкин.

Пресс-центр

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