Кандидаты от "Справедливой России" победили без поддержки "умного голосования" на выборах в Мосгордуму - Миронов

Лидер "СР" также заявил, что "эсеры" будут добиваться отмены или снижения "муниципального фильтра" и рассчитывают решить эту проблему к следующему единому дню голосования

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Кандидаты от партии "Справедливой России" в Москве победили без поддержки так называемого "Умного голосования", заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

"Умное голосование" должно быть благодарно, в том числе, и нашим сильным кандидатам, которые без всякого "Умного голосования", без подсказки некоторых товарищей вели очень активную кампанию и то, что их включили (в список "умного голосования". - ИФ) - это попытка примазаться к протестному голосованию, которое было налицо", - сказал Миронов в понедельник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Это пиар-ход, заранее видя сильных кандидатов, которые на протестном голосовании имели очень большие шансы, взять и включить их в список. Это спасибо нашим кандидатам, которые пахали", - сказал Миронов.

Он напомнил, что в Москве "Единая Россия" не шла под своим брендом, что также подтверждает сильные протестные настроения в столице.

"В Москве было очень сильное протестное голосование, и люди сами ориентировались на сильных кандидатов", - заключил Миронов.

В целом Миронов назвал опыт проведения электронного голосования в Москве очень успешным, поскольку он колоссально повышает явку.

"Электронное голосование в Москве это очень успешный и позитивный эксперимент и надо его расширять, транслировать на все другие регионы. Явка, реальное участие в голосовании, после того как люди заявили, что хотят голосовать через электронные порталы - составила 92%. Потому что человеку не надо было куда-то ходить, он все мог сделать, сидя дома", - сказал Миронов.

По его словам, это хороший итог эксперимента по электронному голосованию, и необходимо эти правила внедрять и дальше.

При этом он отметил, что явка на выборах была очень низкой независимо от уровня выборов.

"Второе воскресенье сентября это очень рано, люди еще не вернулись из отпусков, многие на дачах, поэтому наша идея о переносе выборов на второе воскресенье октября остается актуальной", - сказал Миронов.

Говоря о планах партии на осеннюю сессию, Миронов отметил, что "эсеры" повторно поставят вопрос об отмене или по крайней мере снижении "муниципального фильтра" и рассчитывают при поддержке главы ЦИК решить эту проблему к следующему единому дню голосования.

"Безусловно, будем (ставить этот вопрос в Госдуме. - ИФ), у нас такая инициатива уже лежит, потому что начинать нужно очень просто - может быть совсем не отменять, но у меня очень простой вопрос: почему парламентские партии при президентских выборах имеют право без сбора подписей выдвигать своих кандидатов, а на губернаторских нужно почему-то собирать подписи муниципальных депутатов и преодолевать этот муниципальный фильтр", - сказал Миронов на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Просто перезрела ситуация, и Элла Памфилова полностью поддерживает нашу позицию, что для парламентских партий необходимо отменить муниципальный фильтр. Может быть, даже к следующим выборам мы все-таки убедим в пользу здравого смысла и примем такую поправку", - сказал Миронов.

Впервые в Мосгордуме будут представлены представители "Справедливой России". По предварительным данным, "эсеры" получают 3 места в московском парламенте.