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Партия пенсионеров на прошедших выборах улучшила свои показатели - председатель

В этом году партия получила мандаты в заксобраниях Тульской области, Волгограда и Севастополя, при этом цель партии - попасть в Госдуму и инициировать принятие Социального кодекса

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Прошедшие выборы улучшили показатели Партии пенсионеров, теперь она занимает первое место среди непарламентских партий по среднему проценту набранных голосов, считает ее председатель Владимир Бураков.

"С каждым годом наши результаты лучше и лучше. У нас пока небольшой депутатский корпус, но эффективность нашего участия в избирательных кампаниях с каждым годом улучшается. Сегодня после прошедших выборов средний процент набранных голосов нашими кандидатами составляет 4,27% - она занимает пятое место в списке политических партий", - сказал Бураков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

Таким образом, по его мнению, партия занимает первое место среди непарламентских партий.

По его словам, в этом году партия получила мандаты в заксобраниях Тульской области, Волгограда и Севастополя.

Бураков рассказал, что связывает успех партии с тем, что ее идеи близки простому человеку.

"У нас четкая, научно обоснованная концепция решения проблем. Мы хотим вернуть уважительное отношение к старшему поколению и людям в целом", - пояснил Бураков.

Он уточнил, что цель партии - со временем пройти в Госдуму и инициировать принятие Социального кодекса.

По словам зампреда партии Владимира Ворожцова, в Социальном кодексе будет прописано все, что государство должно сделать для человека с момента рождения и до последнего дня, включая все льготы и выплаты.

Зампред партии Андрей Широков добавил, что планы попасть в Госдуму касаются уже 2021 года.

"Первый наш депутат, который туда попадет, прорвется на трибуну и инициирует внесение этого кодекса", - пообещал он.

Пресс-центр

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