В КПРФ выступают за проведение выборов в Мосгордуму по смешанной системе

Кандидаты от партии использовали все возможности для победы на выборах в Мосгордуму, в том числе и "умное голосование" Навального, а вот результаты электронного голосования, на их взгляд, требуют проверки на предмет фальсификаций

Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - В КПРФ настаивают на изменении избирательного законодательства, чтобы ввести на выборах в Мосгордуму смешанную систему выборов.

"В Москве давно назрел вопрос о введении смешанной системы выборов: 50 процентов - одномандатники, 50 - по партийным спискам. Это логично", - заявил первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Рашкин высказал мнение, что "чрезмерный фильтр для регистрации кандидатов-одномандатников нужно убирать".

Говоря о прошедших 8 сентября выборах в Мосгордуму, Рашкин заявил, что кандидаты от КПРФ использовали все возможности для того, чтобы выиграть на выборах в Мосгордуму, в том числе и "умное голосование" оппозиционера Алексея Навального.

"Мы на этом этапе использовали всё как партия, которая имеет свою стратегию, свою программу, чтобы наши кандидаты выиграли, и это правильно", - сказал Рашкин, отвечая на вопрос об отношении к "умному голосованию".

По его словам, "вклад каждого движения, каждого кандидата - у каждого разный".

"Все мы старались максимально воспользоваться сегодняшней ситуацией, чтобы выиграть, поэтому всем спасибо, и Навальному в том числе", - отметил Рашкин.

Секретарь МГК КПРФ считает, что "выборы - это Олимпийские игры, и в КПРФ сделали ставку на то, чтобы стать депутатами, а не просто поучаствовать в выборах".

"Что касается Навального, выборная кампания составляется из многих успехов. Если тебя поддерживают партии, движения, протестные группы, сторонники, активисты гражданские - это все в плюс, и это возможность выиграть", - добавил Рашкин.

По мнению политика, прошедшие выборы показали, что необходимо прописать в законодательстве доступ к спискам избирателей, особенно касательно электронного голосования.

Избранный депутатом Мосгордумы кандидат от КПРФ по 18-му округу Елена Янчук в свою очередь считает, что результаты электронного голосования требуют проверки на фальсификацию.

"Что касается электронного голосования, эксперимент неудачный, я буду настаивать на том, чтобы результаты электронного голосования на выборах были отменены. Были аномальные результаты", - сказала Янчук.

По ее словам для выявления фальсификаций в партии будут привлекать "независимых экспертов, например, как это делалось в известном шоу "Голос" для выявления фальсификаций".

В мае этого года, анализируя победу одного из участников шоу "Голос" по итогам зрительского СМС-голосования оператором голосования были отмечены некоторые аномалии. Проверка зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника шоу.

8 сентября 2019 года выборы в Мосгордуму прошли по мажоритарной системе, избраны 45 депутатов в 45 одномандатных округах.

По данным обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва прошли 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными партиями. От партии КПРФ в Мосгордуму попадают 13 человек.

Электронное голосование прошло в трех избирательных округах столицы.