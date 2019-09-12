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МОЭСК не планирует привлечений средств на рынке в этом году

ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" не имеет планов по заимствованиям на рынке в 2019 году, сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" первый замглавы компании Владимир Мясников.

"Планов по заимствованиям в текущем году у нас нет", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли "МОЭСК" размещать облигации в этом году.

По его словам, текущий объем кредитного портфеля "комфортный" для компании. Мясников назвал приоритетом для компании обеспечение приемлемого уровня дивидендной доходности для акционеров. "Поэтому вопрос погашение кредитов будем рассматривать в увязке с обеспечение уровня доходности для акционеров. Финансовый поток один - это либо погашение кредитов, либо дивиденды", - сказал менеджер. В планах до 2023 года "МОЭСК" - погашение кредитов ввиду увеличения свободного денежного потока.

"МОЭСК" планирует только одно рефинансирование в рамках кредитного портфеля в ноябре, сказал Мясников, не отметив, о каком кредите идет речь. "Но мы стараемся это делать не через инструмент выпуска облигаций", - заключил он.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 43 млрд рублей.

"МОЭСК" - электросетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, у Газпромбанка - 4,5%, у "ОЭК-Финанс" - 5,05%.

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