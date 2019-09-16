Фракция "Яблоко" в Мосгордуме намерена добиваться расширения полномочий столичного парламента

Московское "Яблоко" заявляет о готовности сотрудничать с КПРФ в борьбе против уголовного преследования по политическим мотивам

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Избранные в Мосгордуму депутаты от партии "Яблоко" представили главные направления в работе своей фракции.

В Мосгордуму от "Яблока" прошли Сергей Митрохин, Евгений Бунимович, Максим Круглов и Дарья Беседина (она выдвигалась самостоятельно, но при поддержке "Яблока").

В первую очередь партия считает важным добиваться прекращения судебного и уголовного преследования граждан по политическим мотивам.

"Те москвичи, которые активно выражают свой протест против систематических фальсификаций властями выборов, имеют все основания для выражения протеста, в том числе и в мирных формах. Политические репрессии должны быть немедленно прекращены, приговоры отменены", - сказал Круглов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

Как сообщалось, ряд активистов уже получили сроки по делу о "массовых беспорядках" после участия в митингах в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Круглова поддержал избранный депутат Евгений Бунимович, заявив, что фракция "Яблока" в Мосгордуме готова сотрудничать с КПРФ в вопросах прекращения уголовного преследования граждан по политическим мотивам.

"Яблоко" будет взаимодействовать со всеми, кто поддерживает наши требования о прекращении уголовных преследований", - сказал Бунимович.

Ранее с аналогичным требованием выступили 13 избранных от КПРФ депутатов.

Политик отметил, что у "Яблока" и КПРФ все же разные принципиальные позиции. "Я только хочу отметить, что есть проблема в том, что люди, которые в определенный день идут на Красную площадь, чтобы положить цветы к могиле Сталина, который является символом политических репрессий, и одновременно поддерживают защиту от репрессий... Вряд ли мы будем с ними солидаризироваться полностью. В определенных вопросах - да, но в принципиальных вопросах - нет", - подчеркнул он.

Его будущий коллега по фракции в МГД Сергей Митрохин добавил, что партия будет вести "нормальную парламентскую работу" и разъяснять свои инициативы другим фракциям, в том числе КПРФ, приглашая их к сотрудничеству.

Бунимович также сообщил, что "Яблоко" готово помогать и представлять интересы оппозиционных кандидатов и их сторонников, которые не были допущены до выборов. "Сколько нас допустили до выборов, столько нас и есть. Если бы нас больше допустили до выборов, я уверен, нас было бы больше. То есть нас на самом деле очень много. И людей, которых мы представляем, очень много. Вот это голоса тех людей, которых мы представляем, которые не получили возможность в других округах выразить себя. Мы ощущаем свой округ прежде всего, но еще и все московское сообщество, которое совершенно ясно высказалось на этих выборах", - сказал политик.

Кроме того, "Яблоко" намерено инициировать политическую реформу - в партии предлагают расширить Мосгордуму до 110 депутатов вместо нынешних 45. "У Мосгордумы должны быть реальные, а не формальные полномочия", - добавил Круглов.

Сейчас Мосгордума полностью избирается по одномандатным округам, "Яблоко" же предлагает избирать половину депутатов по партспискам.

Также "Яблоко" намерено добиваться роспуска Мосгоризбиркома из-за дискредитации процедуры выборов - до них не были допущены большинство независимых депутатов. Перевыбрать предлагается и Общественную палату Москвы.

Из-за ситуации на летних акциях протеста партия предлагает запретить переброску в Москву сил МВД и Росгвардии из других субъектов Федерации за исключением случаев ликвидации стихийных бедствий и в случае других чрезвычайных ситуаций. "Своих соседей избивать на улице достаточно тяжело", - пояснил Круглов.

Митрохин в свою очередь сообщил, что партия будет предлагать Мосгордуме инициировать законопроекты для рассмотрения Госдумой.

"Мы представляем как фракция альтернативу тому, что происходит в стране", - считает политик.

Так, "Яблоко" будет инициировать начало судебной реформы, сообщил Круглов.

"В качестве первых шагов требовать принятия решения о лишении председателей судов влияния на процесс назначения и отстранения судей, а также распределения дел между судьями. Ввести ротацию председателей судов. Установить правила распределения дел между судьями по жребию. Избирать часть судей напрямую населением, а другую часть назначать по представлению профессиональных общественных организаций", - рассказал Круглов.

Летом в Москве прошла серия согласованных и несогласованных протестных акций в поддержку независимых кандидатов, большая часть которых не была допущена до выборов. Оппозиционер Алексей Навальный предложил проект "Умное голосование", в рамках которого избирателям предлагалось проголосовать за наиболее сильного, по их оценке, кандидата, который может победить кандидата, поддержанного властями. В большинстве округов "Умное голосование" поддержало кандидатов от КПРФ.

Всего в Мосгордуму избрались 45 депутатов по одномандатным округам. 25 из них - единороссы-самовыдвиженцы, 13 поддержаны КПРФ, четверо - "Яблоком" и трое - "Справедливой Россией".