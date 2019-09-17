Поиск
Важно
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

РСМ и "Россия - страна возможностей" будут сотрудничать при проведении премии "Студент года"

Российский союз молодежи (РСМ) и АНО "Россия - страна возможностей" подписали соглашение о сотрудничестве для проведения российской национальной премии "Студент года".

РСМ и "Россия - страна возможностей" будут сотрудничать при проведении премии "Студент года"
Фото: ИНТЕРФАКС

Соглашение подписали глава РСМ Павел Красноруцкий и гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров в центральном офисе агентства "Интерфакс" в Москве.

"С сегодняшнего дня к нам присоединилась премия "Студент года". Это наш второй совместный проект с Российским союзом молодежи. С вхождением проекта в платформу его ждут несколько изменений", - сказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров журналистам.

По его словам, в этом году увеличится количество номинаций для конкурсантов - с 16 до 23, также появятся коллективные номинации – "Киберспортивный клуб года", "Добровольческое объединение года", "Студенческое СМИ года" и другие.

В этом году финал премии разделен на две самостоятельные части. Финал для студентов профессиональных образовательных организаций пройдет с 5 по 9 ноября в Казани, а финал для студентов вузов - с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону.

Как уточнил Комиссаров, студенты учреждений профессионального образования смогут побороться за призы в девяти номинациях, а студенты вузов в 14 номинациях.

Кроме того, будет изменен порядок вручения гран-при: если в 2018 году это была отельная номинация, то в этом году главный приз будет определяться среди всех индивидуальных номинантов очного этапа финала. По итогам двух финалов будет вручено два гран-при.

В свою очередь Павел Красноруцкий рассказал, что в этом году в финале ожидается около 1 тыс. участников: 400 человек среди участников ссузов и 600 человек – студентов вузов.

"На мой взгляд, самый главный приз – это то, что обладатель гран-при среди высших образовательных организаций становится советником на общественных началах руководителя Росмолодежи. Мне кажется, это тот самый социальный лифт, к которому, наверное, стоит стремиться каждому (участнику - ИФ). Победитель среди студентов ссузов становится моим советником на общественных началах и будет везде участвовать во всех проектах и процессах", - сказал глава РСМ.

Он также отметил, что победители в каждой номинации получат денежную премию, размер которой станет известен позднее. Такую награду победители смогут потратит на свое обучение или повышение квалификации.

Всего же организаторы ожидают, что во всех этапах конкурса будет участвовать около 15 тыс. человек.

Российская национальная премия "Студент года" проводится с 2014 года при поддержке Минобрнауки РФ. Ее участниками могут стать студенты вузов и ссузов в возрасте от 16 до 25 лет. Премия призвана выявить и поддержать заслуги студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

АНО "Россия - страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую около 20 проектов: "Лидеры России", олимпиаду "Я - профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес" и другие.

Пресс-центр

Фракция "Яблоко" в Мосгордуме намерена добиваться расширения полномочий столичного парламента

Фракция "Яблоко" в Мосгордуме намерена добиваться расширения полномочий столичного парламента

МОЭСК не планирует привлечений средств на рынке в этом году

МОЭСК не планирует привлечений средств на рынке в этом году

В КПРФ выступают за проведение выборов в Мосгордуму по смешанной системе

В КПРФ выступают за проведение выборов в Мосгордуму по смешанной системе

Партия пенсионеров на прошедших выборах улучшила свои показатели - председатель

Партия пенсионеров на прошедших выборах улучшила свои показатели - председатель

Кандидаты от "Справедливой России" победили без поддержки "умного голосования" на выборах в Мосгордуму - Миронов

Кандидаты от "Справедливой России" победили без поддержки "умного голосования" на выборах в Мосгордуму - Миронов

Фотогалереи

Фотохроника 16 сентября
8

Фотохроника 16 сентября

Фотохроника 13 сентября
7

Фотохроника 13 сентября

Петушиные бои в Таиланде
10

Петушиные бои в Таиланде

Фотохроника 11 сентября
7

Фотохроника 11 сентября

Международный автосалон во Франкфурте-2019
11

Международный автосалон во Франкфурте-2019

Неделя моды в Нью-Йорке
10

Неделя моды в Нью-Йорке

Крупнейший круизный лайнер зашел во Владивосток
6

Крупнейший круизный лайнер зашел во Владивосток

Гости Венецианского кинофестиваля
12

Гости Венецианского кинофестиваля

МАКС-2019
10

МАКС-2019

Обрушение дома в Новосибирске
6

Обрушение дома в Новосибирске

MTV Video Music Awards 2019
11

MTV Video Music Awards 2019

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"
7

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

Выставка цветов Flowertime в Брюсселе
9

Выставка цветов Flowertime в Брюсселе

Международные армейские игры
11

Международные армейские игры

Прощание с Вилли Токаревым
7

Прощание с Вилли Токаревым

Чемпионат мира по водным видам спорта
12

Чемпионат мира по водным видам спорта

Фотохроника 27 июня
9

Фотохроника 27 июня

"Россия в миниатюре" в Царицыно
10

"Россия в миниатюре" в Царицыно

Митинг "Общество требует справедливости" в Москве
12

Митинг "Общество требует справедливости" в Москве

Московский выпускной
9

Московский выпускной

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова
7

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

Времена и Эпохи - 2019
9

Времена и Эпохи - 2019

Гости 72-го Каннского кинофестиваля
12

Гости 72-го Каннского кинофестиваля

Евровидение-2019
8

Евровидение-2019

Исторический рубеж "Формулы-1"
12

Исторический рубеж "Формулы-1"

Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
6

Павел Мамаев сыграл в футбол в СИЗО

Фанаты ЦСКА пострадали в аварии на эскалаторе в Риме
6

Фанаты ЦСКА пострадали в аварии на эскалаторе в Риме

Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018
12

Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018

Финал чемпионата мира-2018
12

Финал чемпионата мира-2018

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
6

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен
10

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
10

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
10

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-2017
18

МАКС-2017

Первый полет МС-21
7

Первый полет МС-21

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код