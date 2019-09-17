РСМ и "Россия - страна возможностей" будут сотрудничать при проведении премии "Студент года"

Российский союз молодежи (РСМ) и АНО "Россия - страна возможностей" подписали соглашение о сотрудничестве для проведения российской национальной премии "Студент года".

Фото: ИНТЕРФАКС

Соглашение подписали глава РСМ Павел Красноруцкий и гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров в центральном офисе агентства "Интерфакс" в Москве.

"С сегодняшнего дня к нам присоединилась премия "Студент года". Это наш второй совместный проект с Российским союзом молодежи. С вхождением проекта в платформу его ждут несколько изменений", - сказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров журналистам.

По его словам, в этом году увеличится количество номинаций для конкурсантов - с 16 до 23, также появятся коллективные номинации – "Киберспортивный клуб года", "Добровольческое объединение года", "Студенческое СМИ года" и другие.

В этом году финал премии разделен на две самостоятельные части. Финал для студентов профессиональных образовательных организаций пройдет с 5 по 9 ноября в Казани, а финал для студентов вузов - с 14 по 18 ноября в Ростове-на-Дону.

Как уточнил Комиссаров, студенты учреждений профессионального образования смогут побороться за призы в девяти номинациях, а студенты вузов в 14 номинациях.

Кроме того, будет изменен порядок вручения гран-при: если в 2018 году это была отельная номинация, то в этом году главный приз будет определяться среди всех индивидуальных номинантов очного этапа финала. По итогам двух финалов будет вручено два гран-при.

В свою очередь Павел Красноруцкий рассказал, что в этом году в финале ожидается около 1 тыс. участников: 400 человек среди участников ссузов и 600 человек – студентов вузов.

"На мой взгляд, самый главный приз – это то, что обладатель гран-при среди высших образовательных организаций становится советником на общественных началах руководителя Росмолодежи. Мне кажется, это тот самый социальный лифт, к которому, наверное, стоит стремиться каждому (участнику - ИФ). Победитель среди студентов ссузов становится моим советником на общественных началах и будет везде участвовать во всех проектах и процессах", - сказал глава РСМ.

Он также отметил, что победители в каждой номинации получат денежную премию, размер которой станет известен позднее. Такую награду победители смогут потратит на свое обучение или повышение квалификации.

Всего же организаторы ожидают, что во всех этапах конкурса будет участвовать около 15 тыс. человек.

Российская национальная премия "Студент года" проводится с 2014 года при поддержке Минобрнауки РФ. Ее участниками могут стать студенты вузов и ссузов в возрасте от 16 до 25 лет. Премия призвана выявить и поддержать заслуги студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.

АНО "Россия - страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую около 20 проектов: "Лидеры России", олимпиаду "Я - профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес" и другие.