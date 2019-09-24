Крашенинников не является сторонником поправок в Конституцию РФ, однако допускает изменение норм, касающихся структуры органов власти

Глава думского комитета также не поддерживает идею о "черных списках" судей, предложенную бизнес-омбудсменом Титовым, а вот легализацию "гонораров успеха" для адвокатов считает возможной

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Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников выступил против изменения основных положений действующей Конституции РФ, но не исключил изменений норм, касающихся структуры органов власти.

"Прямо в Конституции написано, что можно менять только на референдуме. Вот ответ уже есть, и я тоже очень сильно к этому склоняюсь и придерживаюсь. Изменяя любую букву Конституции, мы сильно меняем и любые отрасли законодательства - уголовное, гражданское, трудовое и так далее", - сказал Крашенинников на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакс" во вторник.

"Я сторонник того, чтобы Конституцию не менять. Если у нас есть какие-то вопросы, связанные со структурой органов власти, но это не глава вторая, мы, наверное, можем над этим работать", - сказал он.

По его словам, то, что эти вопросы дискутируются и "не под ковром делаются" - это признак цивилизованного общества.

Действующая Конституция, по его словам, сейчас является универсальным документом, на который можно опираться. "Документ невероятно свежий, каждый день удивляешься этому", - сказал Крашенинников.

"Моя позиция - если что-то трогать, то конечно не главу вторую", - сказал он.

"У нас в Конституции есть глава 2, посвященная правам и свободам человека, где есть и презумпция невиновности, и норма о том, что закон не имеет обратной силы, чего, кстати говоря, в советских конституциях не было", - сказал он.

Кроме того, Крашенинников назвал "безобразием" идею формировать "черные списки" судей, которую предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Я считаю, что это безобразие. Если мы начнем составлять черные списки по профессиям, это неправильно", - сказал Крашенинников.

Он отметил, что, если есть какие-то задокументированные и доказанные истории по конкретному судье, "надо все эти документы подавать, есть квалификационные коллегии, которые могут это рассмотреть с точки зрения регламента, и таких дел достаточно много".

"Формировать какие-то "черные списки" - это, я считаю, безобразие, и отношение к правосудию так демонстрировать нельзя", - сказал он.

По его словам, это роняет тень на другие инициативы, которые есть в сфере судоустройства. "Ну, надо держать себя в руках и в рамках...", - сказал Крашенинников.

При этом он отметил, что хорошо знаком с Титовым и имеет хорошие отношения, но в данном случае не согласен с ним.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов ранее предложил создать "черный список" российских судей для экспертной оценки судебных решений. "Мы намерены создать "черный список" российских судей. Будет создана специальная экспертная группа, которая будет оценивать судейские решения", - написал Титов 18 сентября в своем аккаунте в Facebook.

Также Крашенинников заявил, что до конца года планируется определиться с вопросом о том, будет ли введена оплата труда адвокатов через "гонорар успеха".

"Гонорар успеха" должен быть, в противном случае он существует, но только втёмную, это проходит мимо адвокатской кассы, мимо бюджетной кассы", - сказал Крашенинников.

Он отметил, что любые теневые средства порождают за собой целый хвост всяких дел, в том числе криминальных.

Крашенинников сказал, что по данному вопросу есть разные точки зрения. "Часть правоохранительных органов категорически против", - отметил он.

"По "гонорару успеха" все еще впереди, я думаю, к окончанию этого года мы определимся", - сказал он.

"Лично я не как председатель (комитета Госдумы. - ИФ), а как юрист считаю, что "гонорар успеха" возможен, в противном случае это все будет плохо сказываться на судебной системе", - сказал Крашенинников.