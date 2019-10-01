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Пилоты программы "Здоровье работающих женщин" будут запущены в трех федеральных округах - РСПП

Речь идет о мерах поддержки женского репродуктивного здоровья для достижения суммарного коэффициента рождаемости 1,7 и продления активного долголетия женщин

Пилоты программы "Здоровье работающих женщин" будут запущены в трех федеральных округах - РСПП
ФОТО: ИНТЕРФАКС

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вместе с компаниями - лидерами корпоративного здравоохранения при поддержке органов здравоохранения запустят пилотные проекты "Здоровье работающих женщин" в Центральном, Сибирском и Приволжском федеральных округах.

"У нас родился совместный с компаниями-лидерами в корпоративном здравоохранении с привлечением фармацевтических компаний, всех уровней системы здравоохранения проект "Здоровье работающих женщин", который будет реализовываться в пилотных проектах в ЦФО, в СФО и ПФО", - сообщил председатель комиссии РСПП по индустрии здоровья, исполнительный вице-президент РСПП, заслуженный врач РФ Виктор Черепов на "круглом столе" в центральном офисе"Интерфакса" на тему: "Экспертная панель по реализации проекта "Здоровье работающих женщин" во вторник.

"Мы будем своими силами, помимо тех мероприятий, которые проводятся и Минздравом, и региональными органами управления здравоохранением, совместно инкорпорировать в нашу работу информированность населения о рисках для здоровья, о проведении профилактических мероприятий в той или иной отрасли, повышению санитарной грамотности населения", - рассказал он.

Вторым направлением деятельности в рамках проекта является повышение квалификации врачей путем непрерывного и накопительного балльного образования, подготовка кадров

По словам Черепова, инициатором проекта выступил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Представитель РСПП отметил, что в сейчас как крупные компании, так и средний бизнес стали привлекать дополнительные средства на обеспечение здоровья сотрудников. Черепов перечислил несколько компаний, которые, по его словам, "могут быть лидерами в передовых в корпоративных практиках по охране здоровья работающего населения, в частности, женского населения". "Это "Газпром-нефть", "ФосАгро", СУЭК, "Норильский никель", практически все металлургические комбинаты, предприятия химико-технологического комплекса. Также можно назвать систему РЖД, в которой насчитывается, в которой насчитывается в общей сложности более миллиона работников - целая отрасль", - сказал вице-президент РСПП.

Как напомнил директор по выводу и доступу препаратов на рынок компании Abbott Кирилл Данишевский, в июне в рамках ПМЭФ-2019 при поддержке Минздрава и Минтруда России был подписан меморандум о сотрудничестве между РСПП и компанией Abbott о партнерстве в сфере национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение". В частности, речь идет о мерах поддержки женского репродуктивного здоровья для достижения суммарного коэффициента рождаемости 1,7 и продления активного долголетия женщин.

"Мы живем в гораздо более сложном мире, в глобальном мире, и все индустрии меняются. Если раньше могла быть фармацевтическая компания, которая просто предлагала качественные лекарственные препараты, и этого было достаточно, то сейчас мы живем в условиях более сложного регулирования с одной стороны, с другой стороны - в эпоху цифровизации, когда доверие к врачу уже не на столь высоком уровне", - заявил Данишевский.

Он отметил, что " часто пациенты занимаются самолечением, узнают какую-то информацию из интернета".

Также, добавил Данишевский, существует проблема гормонофобии: "В России женщины считают гормоны чем-то страшным. Не обязательно, при целом ряде заболеваний они являются решением проблемы".

Между тем, по словам главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейлы Адамян, вопрос репродуктивного здоровья женщин лежит не только чисто в медицинской плоскости, но и во многом зависит от образа в жизни в целом.

"Дело не только в бесплодии, мы их лечим, как можем: хирургия, ЭКО, новые технологии, продлеваем репродуктивное долголетие. Но, кроме того, имеется целая социальная и медицинская государственная политика", - сказала Адамян.

Речь идет об антитабачной и антиалкогольной кампании в РФ.

"Спасибо, что на это обратили внимание. Это проблема - женщины курят беременные, они не знают, что каждая курящая во время беременности женщина родит потом курильщика. Женщины пьют во время беременности, пользуются алкоголем - это дети, которые будут иметь сродство к алкоголизму. А наркомания? Это сто процентов наркоман или аутист в будущем", - сказала главный гинеколог Минздрава.

"Поверьте, дорогие коллеги, мы должны дать вот этому реальный бой. И не потому, что это высокие слова - это все испорченные яйцеклетки, это бесплодные мужчины", - добавила она.

Адамян уточнила, что в 50% случаях, когда семьи обращаются с репродуктивными проблемами, "бремя бесплодия" лежит именно на мужчинах.

Между тем есть и позитивные изменения. Так, в три раза уменьшилось потребление алкоголя. "То же самое имеется в плане табакокурения", - добавила Адамян.

Также стоит ограничить употребление гаджетов, считает врач.

"Гаджеты и репродукция. Я не могу этого не сказать. Раньше мы встречались, обнимались, целовались, ходили на вечеринки, радовались жизни. Вместо этого мои собственные друзья сидят вот так (в гаджетах. - ИФ), ищут себе невесту, вы можете себе представить? Поэтому репродуктивная медицина сейчас под стрессом. И не только в школах надо их ограничивать", - сказала Адамян.

Она также рекомендовала перед зачатием ребенка обоим родителям пройти медобследование, а также выяснить наличие генетических заболеваний и вредных привычек.

В свою очередь замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава РФ Анна Концевая обратила внимание на то, что антитабачная кампания в России оказывает некоторое влияние на мужчин, а женщины, наоборот, стали курить больше.

"Есть один интересный момент, касающийся курения. У нас, действительно, очень хорошее антитабачное законодательство, которое на мировом уровне приводят в пример как одну из лучших практик. Но оно работает для мужчин, но не работает у женщин. Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет", - сказала Концевая на "круглом столе".

"Эксперты обсуждают, с чем это может быть связано, со смещением ли гендерных ролей, с эмансипации, еще с чем-то", - добавила она.

По ее словам, в образе жизни женщины важно рациональное питание. "Здесь мы, к сожалению, также отстаем от рекомендаций ВОЗ, потому что, например, многие развитые страны уже с детства ограничивают рекламу тех продуктов питания, которые не являются рациональными. Например, на детских каналах запрещена реклама фастфуда, сладостей и так далее", - сказала Концевая.

Она уточнила, что в РФ 60% рекламируемой на детских каналах еды относится как раз к этим видам продуктов.

Пресс-центр

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