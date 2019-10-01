Новая Мосгордума стартует под заявления о своей нелегитимности - Тимонов

"Эсеры" в Мосгордуме предлагают обновить состав МГИК и заменить сбор подписей в поддержку кандидатов избирательным залогом. Кроме того, депутаты "СР" планируют добиваться детального обсуждения бюджета города с учётом мнения москвичей

ФОТО: ИНТЕРФАКС

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер фракции "Справедливой России" в Мосгордуме нового созыва Михаил Тимонов заявил, что партия инициирует отмену "подписного" барьера на выборах в МГД.

"Выборы проходили под сильнейшим административным давлением. Мы наблюдали, как появлялись и регистрировались кандидаты, которых никто не видел, при этом мы наблюдали волюнтаризм и субъективизм при отказе в регистрации целому ряду сильных коллег, которые реально собирали подписи. Я полагаю, что надо менять норму законодательства и заменить дискредитировавший себя "подписной" барьер адекватным избирательным залогом", - сказал Тимонов во вторник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Это предложение Тимонов в среду представит на заседании Научно-экспертного совета при Центризбиркоме РФ.

Кроме того, "эсеры" высказали мнение, что Мосгоризбирком не справился с задачей проведения выборов. "Итоги выборов не должны оспариваться основным количеством избирателей. Летние события свидетельствуют об обратном. Полагаем, что МГИК не справился с возложенной на него задачей и дискредитировал процедуру выборов. Новая Мосгордума стартует под заявления о своей нелегитимности. Полагаю, что в связи с этим было бы (правильно) сменить председателя МГИК Валентина Павловича Горбунова и обновить состав МГИК", - заявил Тимонов.

Он отметил, что приход в Мосгордуму заметного числа оппозиционных кандидатов является не только результатом консолидации избирателей после летних протестов. Свою роль сыграло "Умное голосование", инициированное Алексеем Навальным. "По оценкам экспертов, оно сагитировало 300 тыс. человек, что составляет 19-20% от общего количества проголосовавших в Москве", - сказал Тимонов.

Также "эсэры" намерены добиваться возможности для москвичей участвовать в обсуждении бюджета столицы.

"Наша задача провести ревизию, оценку эффективности исполнения каждой из госпрограмм. Мы настаиваем, чтобы наши коллеги из департамента финансов делали презентации того, как финансируют и какой результат от исполнения каждой из этих программ. По итогам этой работы мы рассчитываем, что будет сформировано мнение депутатов относительно того, какая программа эффективна, какая неэффективна, какую нужно скорректировать, а какую вообще закрыть",- сказал депутат Мосгордумы Магомет Яндиев.

Он также предложил привлекать москвичей к обсуждению бюджета столицы.

"Второй момент - это привлечение населения к принятию решений относительно расходования отдельных статей бюджета. Будем настаивать, чтобы в бюджете Москвы и муниципалитетов появилась возможность, чтобы местные жители могли путём голосования в той или иной форме выразить своё мнение относительно того, какое мероприятие, стройку, ремонт им хочется видеть в первую очередь", - подчеркнул Яндиев.