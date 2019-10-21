Бизнес-омбудсмен Титов обратил внимание президента на необоснованность ареста гендиректора "Т-Платформы" Опанасенко

В бизнес-сообществе выступают за активное использование залога в качестве меры пресечения, подчеркивая, что аресты предпринимателей ухудшают инвестиционный климат в стране

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Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту РФ с просьбой вмешаться в дело с уголовным преследованием гендиректора и акционера "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко.

"Титов обратился к президенту с просьбой дать поручение провести проверку законности и обоснованности уголовного дела в отношении Опанасенко. Мы в очередной раз пытаемся обратить внимание на недопустимость содержания в СИЗО предпринимателей", - сказал глава Ассоциации защиты бизнеса, член Московского ОНК Александр Хуруджи в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Как сообщила пресс-служба Титова, бизнес-омбудсмен в письме обратил внимание президента, что следственные органы необоснованно квалифицировали вменяемые Опанасенко деяния по ст. 285 УК РФ, субъектом которой могут являться только должностные лица в госорганах и организациях.

"Следствием не было принято во внимание наличие в его действиях явных признаков предпринимательской деятельности. Неверная квалификация содеянного Опанасенко повлекла избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, которая до настоящего времени не изменена", - говорится в обращении Титова.

В документе также отмечено, что научно-исследовательский вычислительный центр МГУ, Институт программных систем РАН и ФГУП "НИИ радиоизмерительных приборов" подтвердили, что поставленные по госконтракту компьютеры можно доработать, урегулировав возникшие разногласия по соглашению сторон.

Хуруджи напомнил, что президент РФ неоднократно высказывался по вопросу "посадок предпринимателей", после чего в законодательство оперативно были приняты поправки.

По словам Хуруджи, первые несколько недель общественники почувствовали облегчение, и у них появилась надежда, что предпринимателей станут арестовывать реже. Однако в настоящее время, утверждает Хуруджи и адвокат Опанасенко Дмитрий Ляшков, суды продолжают игнорировать эти поправки, отказываются изучать доводы защиты, заключая предпринимателей под стражу.

"Я вот был у Опанасенко, смотрел на него и думал, что он ведь не убийца, не насильник, не матёрый преступник, он даже смотрится в этой камере неестественно. Зачем он там сидит, куда он может убежать - некуда", - сказал Хуруджи.

Он также сообщил, что Опанасенко не жалуется на условия содержания под стражей и надеется на своё оправдание.

"...Он держится молодцом, не стал жаловаться на режим. Опанасенко передавал привет семье и сотрудникам компании и был в полной уверенности, что рано или поздно восторжествует справедливость", - сказал Хуруджи.

Также он отметил, что "дело Опанасенко" носит характер системных нарушений, которые серьезно сказываются на инвестклимате. Так, он напомнил, что арест Майкла Калви - основателя фонда Baring Vostok, а также ряда партнеров компании, повлиял на отток капитала и ухудшение инвестиционного климата в стране.

А.Хуруджи считает, активное использование залога в качестве меры пресечения позволит сократить число надуманных уголовных дел в отношении бизнесменов.

"Представим себе, что залог начал в РФ работать. Да не выгодно станет фабриковать дела, потому что как таковой элемент давления отвалится. Поэтому до тех пор, пока не перейдут на залоги, будут использоваться инструменты незаконного уголовного преследования для захвата бизнеса, для передела собственности, залог же - один из вариантов самого простого и быстрого спасения в этой ситуации, иначе мы экономику просто угробим", - сказал он.

По его словам, в настоящее время суды крайне редко избирают подобную меру пресечения в отношении бизнесменов, предпочитая заключать их под стражу.

Хуруджи отметил, что на сегодняшний день тысячи предпринимателей находятся в следственных изоляторах по экономическим статьям, многие из которых были возбуждены необоснованно.

В свою очередь уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева напомнила, что Опанасенко называют "российским Стивом Джобсом ", а созданная им компания является одной из лидеров компьютерной индустрии.

"Это к вопросу о том, как мы защищаем российские инновации, как развиваем инвестиционный климат, как мы защищаем наших инвесторов и привлекаем зарубежных", - сказала она.

Минеева подчеркнула, что арест Опанасенко спровоцировал резко негативную реакцию российского бизнес-сообщества.

Кроме того, она обратила внимание, что Генпрокуратура в суде возражала против избрания Опанасенко меры пресечения в виде заключения под стражу. Также она уточнила, что в защиту предпринимателя также выступили адвокат Анатолий Кучерена и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

В свою очередь Дмитрий Ляшков заявил, что с марта следствие не представляет каких-то новых доказательств того, что его подзащитный скроется, а суд со своей стороны не проверяет доводы следователя, продлевая сроки ареста.

Он сообщил, что 23 октября Басманный суд Москвы рассмотрит очередное ходатайство следствия о продлении Опанасенко срока ареста.

Басманный суд Москвы в конце марта заключил Опанасенко под стражу по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33 - ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Также под арест был отправлен начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров.

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при заключении госконтракта, для чего склонил Александрова к совершению преступления. При этом, по версии следствия, Александрову якобы было известно, что поставляемое "Т-Платформами" оборудование не соответствует по техническим характеристикам оборудованию, необходимому для нужд МВД.

Сумма госконтракта более 350 млн. рублей была квалифицирована как ущерб, нанесенный государству.