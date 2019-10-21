ОНФ предлагает использовать опыт Москвы и других регионов для автоматизации малых закупок

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает использовать для автоматизации закупок малого объема (до 300 тыс. рублей) опыт Москвы и других субъектов РФ, заявил депутат Госдумы, куратор проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник в Москве.

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"Все должно идти через электронные магазины, когда в течение одного дня, если не одного часа, заказчик сможет сделать необходимую закупку, - сказал Гетта. - Есть хороший опыт - площадка правительства Москвы (Портал поставщиков Москвы), других регионов".

При этом депутат отметил неэффективность создания сторонней площадки для проведения закупок малого объема - Единого агрегатора торговли (ЕАТ) "Березка". "Мы (ОНФ - ИФ) считаем, что незачем ее запускать - мы посмотрели на ее работу, и она нам не понравилась, - подчеркнул Гетта. - Считаем, что можно взять площадки правительства Москвы и других регионов - и просто их масштабировать на всю страну".

Подготовка предложений по регулированию сферы закупок малого объема предусмотрена планом работы по разработке второго пакета оптимизационных поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). Предполагается, что регуляторы (Минфин, ФАС России, Федеральное казначейство) и Госдума займутся разработкой конкретных норм в начале 2020 года - в ходе подготовки названного законопроекта ко второму чтению.

В настоящее время у регуляторов отсутствует единая позиция по поводу того, как должна регулироваться сфера закупок малого объема. Более того, отсутствуют единые терминология и понимание тех же терминов или определений.

Сейчас в сегменте госзакупок для автоматизации закупок малого объема используются так называемые электронные магазины электронных торговых площадок (работают по принципу каталога предложений поставщиков или интернет-магазинов), аналогичные сервисы субъектов РФ (например, "Портал поставщиков" Москвы), а также ЕАТ "Березка" (с апреля текущего года его использование стало обязательным для федеральных госзаказчиков).

Эксперты оценивают общий объем госзакупок малого объема в приблизительно 1 трлн рублей.

Консолидацией предложений по оптимизации закупочного законодательства занимается рабочая группа Госдумы. Первый оптимизационный пакет поправок был принят летом текущего года. В настоящее время готовится так называемый второй оптимизационный пакет поправок. Предполагается, что в первом чтении они будут рассмотрены в конце текущего года. Депутаты планируют принять этот законопроект к марту 2020 года. К настоящему времени на рассмотрение рабочей группы поступило более 300 предложений.

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