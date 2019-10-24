Эксперты призывают российских бизнесменов внедрять в работу стандарты экологической открытости

По мнению волонтеров, участие в тематических акциях центра "ДаДобро" даст положительный толчок решению вопросов защиты окружающей среды и научит правилам корпоративной социальной ответственности

Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Российского экологического общества, зампред Общественно-делового совета нацпроекта "Экология" Рашид Исмаилов призвал представителей российского бизнеса заниматься повышением собственной экологической ответственности для сохранения природы.

"Я считаю, что не нужно ждать законодательства, ведь бизнес должен самостоятельно заниматься корпоративной социальной ответственностью (КСО), потому что он несет ответственность за те территории, на которых он присутствует", - заявил Исмаилов на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" в четверг.

По его словам, "всё, что ты делаешь, все последствия - на твоей совести, на твоих плечах". "Как только ты лопату в землю воткнул, считай, что несешь ответственность за эту землю", - сказал председатель экологического общества.

По мнению Исмаилова, бизнес должен развиваться на своих территориях присутствия так, чтобы общество давало согласие, социальную лицензию на его деятельность.

"Пока социальная лицензия не получена, бизнес, на мой взгляд, ничего не имеет права делать на этой территории", - заявил он.

"Есть практика, когда крупные корпорации проводят незначительные акции, например, по посадке деревьев. При этом компания генерирует тепло на угле, и их негативный вклад в окружающую среду настолько велик, что посадка 100 деревьев станет только красивой презентацией", - сообщил он.

В этой связи Исмаилов предложил представителям бизнеса заниматься "повышением своей экологической ответственности через внедрение практик стандартов".

"Например, стандартов экологической открытости, к которым бизнес сегодня закрыт. Никто не понимает, что происходит за территорией "забора", какие сбросы, какие отходы образуются. Это очень негативно влияет на практику возникновения социально-экологических конфликтов", - сказал Исмаилов.

"Нужно внедрять на уровне корпоративных практик, корпоративной политики стандарты и демонстрировать реальную ответственность", - добавил он.

Со своей стороны президент Центра корпоративного волонтерства "ДаДобро" Оксана Богданова рассказала на пресс-конференции о том, какие акции ежемесячно проводит организация по защите окружающей среды и помощи социальным учреждениям.

"Сегодня мы проводим нашу первую экологическую акцию "Наш дом" совместно с Российским экологическим обществом. Прямо сейчас в 30 городах наши волонтеры проводят различные мероприятия, на которых работают мастерские по росписи экологических сумок", - заявила Богданова.

Кроме того, в Москве проходит масштабная акция, направленная на борьбу с использованием полиэтиленовых пакетов. "Прямо сейчас люди в Москве, которые сдают пакеты, получают экосумки-шоперы", - сказала президент организации.

Богданова также анонсировала проведение в следующем месяце акции "Коробка Храбрости", в рамках которой рядом с процедурными кабинетами в больницах будут установлены боксы с игрушками для детей, находящихся на длительном лечении.

По словам президента организации, участие в тематических акциях волонтерского центра "ДаДобро" даст положительный толчок решению вопросов защиты окружающей среды, научит участников правилам корпоративной социальной ответственности, а также поможет людям из подшефных социальных учреждений.

Волонтерское движение центра "ДаДобро" представлено в 50 различных городах России, Белоруссии, странах Прибалтики, Казахстане и Великобритании и объединяет более 3,5 тыс. волонтеров.

Со своей стороны издатель журнала и владелец ресурсного информационно-просветительского центра "Бизнес и Общество" Татьяна Бачинская заявила, что найти информацию о занимающихся благотворительностью и волонтерством организациях можно в специализированной базе данных.

"Совсем недавно нами был открыт ресурсный-информационно просветительский центр. Мы просим компании заполнять социальные карточки, в которых отмечено какой вклад компании вносят в общество: социальный, экологический, экономический и другие", - сказал она на пресс-конференции.

Данные этих карточек переносят в открытую базу, в которой можно посмотреть какая компания помогает, например, экологии. "Выберите на сайте это направление и у вас тут же компании эти высветятся. Для некоммерческих организаций и благотворительных фондов хорошо - они не будут стучаться в разные двери - есть открытая база, на которой видно какая компания поддерживает то или иное направление", - сообщила Бачинская.