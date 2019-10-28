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Москвичи начали получать бумажные и электронные налоговые уведомления

Представители московского управления ФНС России рассказали о процессе доставки гражданам налоговых уведомлений, а также о нововведениях на сайте ФНС

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Федеральная налоговая служба рассчитала налоги для жителей столицы, москвичи получат порядка 5,1 млн уведомлений, заявила заместитель руководителя московского управления ФНС России Евгения Круглова.

"У нас все расчеты благополучно завершились, и на сегодняшний день до наших налогоплательщиков будет доставлено 5 млн 100 тыс. налоговых уведомлений, причем 1 млн 800 тыс. размещены в личных кабинетах налогоплательщиков, 3 млн 300 тыс. будут доставлены по почте", - сказала Круглова в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Она отметила, что по состоянию на 25 октября налогоплательщики получили на руки уже более 2,2 млн уведомлений из планируемых 3,3 млн, как ожидается, к вечеру понедельника "Почта России" передаст новые данные.

Круглова напомнила, что согласно Налоговому кодексу РФ не допускается передача налоговых уведомлений третьим лицам и опускание налоговых уведомлений в почтовые ящики - запечатанный конверт с налоговым уведомлением адресат должен получить лично. Именно этим объясняется то, что уведомления приходят москвичам не сразу.

Отвечая на вопросы, Круглова разъяснила, что если налогоплательщик формирует "личный кабинет" на сайте налоговой службы, уведомления о налогах перестанет приходить на почту и будет доставляться в электронном виде. Однако у гражданина остается право получить документы по почте, для этого нужно поставить соответствующую отметку в "личном кабинете".

Круглова сообщила, что число обращений граждан, связанных с имущественными налогами, сократилось по состоянию на 1 октября в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Это говорит о том, что все-таки наши налогоплательщики разобрались в ситуации с налоговыми уведомлениями, у нас достаточно хорошие и качественные информационные ресурсы, и расчеты нашим налогоплательщикам стали понятны", - сказала Круглова.

Ответы на вопросы о налоговых уведомлениях жители Москвы могут найти на сайте ФНС, где появилась специальная информационная страница "Налоговое уведомление физических лиц - 2019", рассказала начальник отдела налогообложения имущества физических лиц УФНС по Москве Надежда Пятакова. На ней подробно разъяснено, какие изменения в законодательстве вступили в силу, как получить и исполнить налоговое уведомление, где узнать о ставках и льготах, и как исчисляется налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости.

Круглова также разъяснила, почему некоторым москвичам продолжают начислять транспортный налог на давно проданный автомобиль.

"Налогоплательщики считают, что договор купли-продажи транспортного средства - это уже основание для неначисления транспортного налога. Но совсем нет. Налоговый кодекс построен таким образом, что транспортное средство должно быть снято с регистрационного учета. То есть не совсем здесь речь идет о праве собственности. Право собственности в данной ситуации роли не играет", - сказала Круглова.

По ее словам, бывают ситуации, когда новый собственник в силу различных причин не поставил машину на учет. В результате старый владелец продолжает получать не только уведомления о налогах, но иногда также и штрафы за нарушение правил дорожного движения за нового владельца.

Во избежание таких проблем ФНС рекомендует продавцу проверить, снят ли проданный автомобиль с учета на его имя на сайте ГИБДД, и провести эту процедуру самостоятельно, если покупатель этим пренебрег.

"Просим напомнить нашим московским налогоплательщикам, что у них остается право в течение 10 дней с момента продажи автомобиля проверить и самостоятельно снять машину с учета. Такая часто встречаемая проблема у наших налогоплательщиков", - сказала Круглова.

Уплатить налоги за 2018 год москвичам и жителям других регионов России необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.

Пресс-центр

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