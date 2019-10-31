Фестиваль современной русской драмы "Смотрины" открывается в Москве 1 ноября

В рамках фестиваля будут показаны спектакли по пьесам писателя Юрия Полякова, которые привезут театральные труппы со всей России

Москва. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Театральные труппы из разных регионов России представят спектакли по пьесам писателя Юрия Полякова в рамках Фестиваля современной русской драмы "Смотрины", который пройдет с 1 по 13 ноября в Москве.

"У нас традиция - фестиваль открывается во МХАТе, закрывается в Театре Сатиры. Играем мы в этом году те спектакли, которые привезут в Москву со всей России, на сцене театрального центра "Вишневый сад", - сказал председатель Национальной ассоциации драматургов, которая выступает организатором мероприятия, писатель Юрий Поляков на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" в четверг.

По его словам, одной из главных задач было представить лучшие спектакли по его произведениям, исходя из интересов зрителя. "Чтобы афиша, если ходить на все спектакли, дала представление почти обо всех моих пьесах", - сказал Поляков.

Он выразил сожаление, что в этом году из-за недостатка средств у организаторов в фестивале не смогли принять участие труппы зарубежных театров, где тоже ставятся его пьесы.

"Смотрины" проводятся уже во второй раз. Открытие фестиваля состоится 1 ноября на сцене МХАТ им. Горького, зрителям покажут спектакль "36 часов. Из жизни одинокого человека" по роману Полякова "Грибной царь".

Далее на сцене театрального центра "Вишневый сад" свои постановки представят театральные труппы из Москвы, Иркутска, Рыбинска, Пензы, Самары и Борисоглебска.

Закроется фестиваль 13 ноября спектаклем "Хомо Эректус", который сыграют в Московском академическом Театре Сатиры.

Помимо спектаклей 2 ноября в малом зале театрального центра состоится авторская читка новой пьесы Полякова "В ожидании сердца".

На пресс-конференции писатель анонсировал также проведение второго сезона конкурса для драматургов "Автора - на сцену", учрежденного в 2018 году. Награждение победителей планируют провести 17-19 декабря. В прошлом году десять авторов получили денежные сертификаты в размере 500 тыс. руб. на постановку своих произведений.

Кроме того, Юрий Поляков сообщил, что в 2020 году планируется первое вручение премии им. Салтыкова-Щедрина.

"В будущем году (может состояться. - ИФ) первое вручение премии Салтыкова-Щедрина, которую учредят в Московской области Талдомский район и Союз писателей России", - сказал он на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он добавил, что вопрос учреждения премии будет обсуждаться в ближайшее время на встрече с Союзом писателей и другими заинтересованными организациями.

Ранее сообщалось, что начать вручать награду планировалось к 200-летию писателя в 2026 году. Премия будет вручаться подмосковным авторам-сатирикам.