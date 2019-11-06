Грудинин примет участие в выборах в совет депутатов Ленинского городского округа Подмосковья

Представитель КПРФ, директор "Совхоза имени Ленина" будет баллотироваться в Видном, выборы пройдут 22 декабря

Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин заявил, что подал документы на участие в выборах в совет депутатов Ленинского городского округа Подмосковья.

"Я вчера сдал документы, и очень много моих работников совхоза, моих подчиненных тоже сдали документы. Мы идем по списку партии КПРФ на выборы в городской совет", - сказал Грудинин в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он пояснил, что сам баллотируется по 29 округу, по городу Видному.

Выборы намечены на 22 декабря.

Кроме того, директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин на пресс-конференции заявил, что будет обжаловать в суде решение арбитражного суда о взыскании с него более чем 1 млрд рублей.

"Конечно, будем обжаловать", - сказал Грудинин.

"У нас было пять рейдерских атак, ни один рейдер не получил то, что он хотел. Сейчас самое сложное, но мы будем биться", - сказал он.

В конце октября арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров "Совхоза имени Ленина" к его директору Грудинину, выдвигавшемуся в президенты России в 2018 году, взыскав с него 1,066 млрд рублей.

Акционеры совхоза добивались взыскания с Грудинина 2,1 млрд руб. в счет компенсации понесенных совхозом убытков и упущенной выгоды от внесения в уставной капитал ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков, принадлежащих "Совхозу имени Ленина".