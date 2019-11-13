Ассоциация развития финграмотности начала сбор заявок от авторов проектов финансового просвещения в 85 регионах РФ

Созданная в мае этого года Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) начала сбор заявок от авторов проектов финансового просвещения в 85 регионах РФ, сообщил директор АРФГ Андрей Паранич на круглом столе на тему "Финкубатор: государственно-частное партнерство в сфере финансового просвещения: модели, лучшие практики и новые возможности".

Фото: ИНТЕРФАКС

В частности, в настоящее время идет этап отбора. Авторы, предложившие наиболее интересные проекты по развитию финансовой грамотности, смогут рассчитывать как на нефинансовую помощь в виде помощи по реализации идеи, ее продвижению и масштабированию, так и на финансовую помощь в виде грантов. В качестве проектов может быть заявлено учебное пособие, мобильное приложение, онлайн-игра, учебные курсы и другие форматы.

АРФГ была создана при участии ЦБ РФ, а также крупных финансовых организаций как институт государственно-частного партнерства. При продвижении своих программ ассоциация ведет работу по разным направлениям. Это, в частности, разработка образовательных программ, которые будут предназначены для учащихся школ, средних и высших учебных заведений, и программ для взрослого населения.

По словам Анны Зеленцовой, координатора проекта Минфина России "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ", опросы показали, что малообеспеченные люди считают, что тема финансовой грамотности их не касается. При этом часто граждане берут самые дорогие невыгодные займы, не сравнивают стоимость финансовых услуг, что отчасти приводит к образованию постоянных долгов, отметила Зеленцова.

В рамках проекта Минфина во вторник был дан старт программе по повышению финансовой грамотности на рабочем месте. Она предусматривает различные форматы: семинары для маленьких групп участников, индивидуальная работа с консультантом, вебинары, распространение печатных и электронных материалов. К работе с людьми привлекаются специально обученные консультанты.

"Мы запустили программу с фондом моногородов, РСПП в 40 регионах с акцентом на моногорода, где наиболее тяжелая ситуация", - сообщила Зеленцова, отметив, что партнерство бизнеса и государства должно проходить без конфликта интересов. В этой связи планируется создать рабочую группу для разработки специального этического кодекса, определяющего зоны возникновения конфликта интересов для участников проектов по финграмотности.

Еще одним из направлений повышения финансовой грамотности станет работа с администрациями регионов и муниципалитетов, поскольку они являются эмитентами ценных бумаг.

"Для них важными оказываются вопросы о том, как выстроить финансовую дисциплину, как обеспечить возвратность и доходность по инвестициям", - сообщила Зеленцова.

По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамуты, тема финансовой грамотности тесно связана с защитой прав потребителей и финансовой доступностью услуг.

"Мы тестируем форматы, например, когда человек едет на работу, в командировку или в отпуск, ему можно дать информацию через (транспортные - прим. ИФ) компании. Для этого активно работаем с метрополитеном, РЖД, аэропортами, чтобы в режиме показа на больших экранах показывать людям, как не стать жертвами финансовых пирамид, - рассказал журналистам Мамута.

Как отметил присутствовавший на круглом столе член комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Алексей Лященко, сейчас в стране ведется большая работа по повышению доступности финансовых рынков для всех категорий граждан, что несет свои риски

"Такая доступность, упрощение принятия финансового решения со стороны людей, не обладающих информацией, может привести к потере средств и к более тяжелым последствиям, поэтому нами проводится работа по выстраиванию защиты неквалифицированных инвесторов, идет разъяснение нюансов, которые существуют при работе с ценными бумагами", - отметил Лященко.

Помимо поддержки частных и общественных инициатив в сфере финансовой грамотности задачей Ассоциации является привлечение волонтеров и развитие волонтерского движения для продвижения программ среди населения. Кроме того, АРФГ взяла на себя функцию поддержки олимпиад по финансовой грамотности.

Ассоциация развития финансовой грамотности была создана в мае 2019 года. Учредителями ассоциации являются ЦБ РФ, "Московская биржа", Сбербанк России, ВТБ, Тинькофф банк, Киви банк, банки "Центр-инвест" и "Кубань кредит", а также Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), Национальная финансовая ассоциация (НФА), Ассоциация банков России (Ассоциация "Россия"), Национальный совет финансового рынка (НСФР), Всероссийский союз страховщиков (ВСС), "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК), СРО "МиР", НП РТС, НПФ "Согласие", Ассоциация "Сапфир".

ЦБ РФ разработает 30 паспортов финуслуг до конца года - Мамута

Банк России до конца года разработает 30 ключевых информационных документов (КИД), которые станут своего рода паспортами финуслуг, они начнут применяться в страховом сегменте и на рынке ценных бумаг, а также в банковском секторе, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"В том числе 8 КИДов предназначены для применения в страховом секторе, все документы будут приняты и начнут применяться поэтапно", - сказал Мамута на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" "Финкубатор: государственно-частное партнерство в сфере финансового просвещения: модели, лучшие практики и возможности".

"КИДы будут вводиться для массовых видов финансовых услуг, где видны риски и заметны признаки нарушения прав потребителей", - уточнил Мамута.

Он отметил, что применение в европейской практике аналогов КИДов доказывает эффективность их применения, число жалоб со стороны потребителей в этих направлениях бизнеса снижается.

Он напомнил, что "первый КИД на страховом рынке был введен с 1 апреля этого года и касался порядка информирования клиентов при продаже полисов инвестиционного страхования жизни - области, где активно развивался мисселинг". Его применение обеспечило устойчивый тренд к снижению жалоб страхователей в ЦБ на факты мисселинга.

"В целом страховой сектор с точки зрения объема поступающих от потребителей жалоб в ЦБ не был благополучным (большая доля приходилась на жалобы по ОСАГО и автокаско). Теперь этот сегмент - лидер по темпам снижения числа обращений - минус 40% с начала года", - сказал Мамута.

Коснувшись вопроса финансовой грамотности населения, он отметил, что темы финансовой грамотности и защиты прав потребителей перетекают одна в другую. Сама по себе финграмотность не в состоянии защитить права потребителей финансовых услуг, но она делает их более уверенными людьми.