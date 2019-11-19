Российские зрители увидят 17 новых фильмов в рамках Фестиваля японского кино

53-й Фестиваль японского кино в Москве пройдет с 19 ноября по 1 декабря при поддержке посольства Японии в РФ

Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Россияне смогут впервые увидеть 17 новых японских кинокартин в рамках 53-го Фестиваля японского кино, который стартует в Москве, заявил полномочный министр посольства Японии в РФ Тосио Ямамото.

"Особенность фестиваля японского кино в том, что мы привозим новые фильмы, которые до этого никогда не показывались в России. В этом году российские зрители увидят 17 новых фильмов" - сказал Ямамото на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Он отметил, что интерес российских зрителей к японскому кино с каждым годом растет.

Директор московского офиса "Джапан фаундейшн" Масакадзу Такахаши заявил, что для понимания уникальности культуры Японии недостаточно знакомства только с одной ее гранью, а именно - кухней.

"Кинематограф с разных ракурсов может показать нам жизнь современной Японии. И зачастую делает это так реалистично, что нам кажется, будто мы действительно уже оказались в этой стране", - сказал Такахаши на пресс-конференции.

53-й Фестиваль японского кино в Москве пройдет с 19 ноября по 1 декабря при поддержке посольства Японии в РФ.

Помимо Москвы кинофорум также будет проводиться в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Владивостоке и других городах России.

Фестиваль в столице пройдет в кинотеатрах "КАРО 11 Октябрь" и "КАРО 7 Атриум".

Часть кинопоказов будет проходить в формате "бакуон" (от японского "взрывной звук"). Это звуковое оборудование впервые выйдет за пределы Японии, и оно в основном используется во время концертных выступлений. Такая технология позволяет зрителю полностью погрузиться в атмосферу кинокартины.

"Показы "бакуон" - это попытка максимально раскрыть возможности каждого фильма", - говорится на сайте мероприятия.

Все фильмы будут идти на языке оригинала и сопровождаться субтитрами на русском языке.

В программе фестиваля: мюзикл-комедия "Потанцуй со мной", триллер "12 ребят, которые хотят умереть", аниме "Дети моря", комедии "Фэйбл" и "Переезд по-самурайски", детективы "Отель "Маскарад"" и "Судьба", мелодрамы "Отмывание квартир", "Банан посреди ночи".