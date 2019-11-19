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Телеканал «Неизвестная планета» запускает в производство мульти-форматный игровой сериал на русском, английском и китайском языках, сообщил руководитель проекта Андрей Мартынов.

«Мы запускаем в производство новый мульти-форматный продукт: игровой сериал «Клуб Неизвестная Планета». Это многосерийный аудиовизуальный продукт, который будет воплощен в разных медиа формах», - сказал Мартынов на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" во вторник.

Телеканал «Неизвестная планета» запускает в производство мульти-форматный игровой сериал на русском, английском и китайском языках, сообщил руководитель проекта Андрей Мартынов.
Фото: ИНТЕРФАКС

В основе сериала, как пояснил руководитель проекта, диалоги актеров на актуальные темы. «Эти эпизоды могут сопровождаться кадрами и фрагментами из документальных фильмов «Неизвестной планеты», - отметил он.

Среди используемых медиа форм – аудио-версия с текстом сценариев, озвученным актерами для трансляции по радио в виде инсценировок, спектаклей и подкастов; театральная версия в виде пьес для географически и социально-разных аудиторий; книга, графический роман, комикс, анимационный сериал и галерея искусств.

По словам соавтора проекта, директора Медиахолдинга HD Media Герасима Гадияна, охватить разнородную аудиторию зрителей создатели проекта планируют путем произведения качественного контента.

«Современные технологии развиваются так стремительно, что именно производители контента или правообладатели имеют шанс занять достойные позиции на рынке – для монетизации свои способностей, опытов и устремлений. Такие замыслы воплощаются быстро, эффективно, всемирно и позволяют достигать самых разных аудиторий», - сказал Гадиян.

По мнению директора Международного художественного фонда «Лига звука» Ирины Симонс, проект «Клуб Неизвестная Планета» способен реализовать потребность мирового сообщества в качественной аудиовизуальной продукции.

«Медийный опыт, собственные архивы видео и радио «Неизвестной планеты», феноменальная сеть друзей проекта – удивительная основа для развития всевозможных форматов внутри сериала, создания интернациональных актерских коллективов и выращивания новых талантов: в живописи, скульптуре, танцах, музыке, даже кино», - сказала Симонс в рамках пресс-конференции.

Она отметила, что в рамках производства мульти-форматного игрового сериала создатели проекта планируют открытие галереи «Неизвестной планеты» не только в России, но и в Голландии, США, а также, возможно, в Индии и Китае.

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