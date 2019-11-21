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Отделение "Юнармии" открылось в Вашингтоне

Российское военно-патриотическое движение "Юнармия" открыло отделения в ряде стран, в том числе в США, сообщил в четверг начальник главного штаба движения Роман Романенко.

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Российское военно-патриотическое движение "Юнармия" открыло отделения в ряде стран, в том числе в США, сообщил в четверг начальник главного штаба движения Роман Романенко.

"Наши границы расширились, теперь мы уже имеем юнармейские отряды в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Южной Осетии, Приднестровье и, более того, в том числе в Соединённых Штатах Америки - в Вашингтоне", - сказал Романенко на пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной подготовке молодежи к защите Отечества.

По его словам, сейчас в рядах «Юнармии» «насчитывается более 590 тысяч мальчишек и девчонок".

На текущий момент движение имеет 85 региональных отделений и насчитывает более 19 тыс. отрядов, сказал Романенко.

Движение "Юнармия" было создано по инициативе министерства обороны РФ в 2015 году.

Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков сообщил на пресс-конференции, что в 2019 году организация подготовит около 29 тыс. специалистов для Вооружённых сил РФ в рамках государственного задания.

"В этом году у нас цифра - 28 тысяч 700", - сказал Колмаков.

"Финансирование, которое предусмотрено на это число - 1 млрд 154 млн рублей. Ровно такое же финансирование предусмотрено на следующий год", - уточнил председатель ДОСААФ.

Он отметил, что в следующем году количество подготовленных специалистов будет ниже.

"С учётом того, что у нас есть определенные инфляционные процессы, которые заложены в планирование, общее количество подготовленных специалистов примерно на 800 человек будет меньше", - заявил Колмаков.

ДОСААФ - общественно-государственное объединение, целью которого является содействие укреплению обороноспособности страны и нацбезопасности. С 2016 года соучредитель движения Юнармия.

В свою очередь председатель совета Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых сил (МЕГАПИР) Александр Каньшин сообщил, что на строительство Главного храма Вооружённых сил в подмосковном парке "Патриот" собрано почти 3 млрд рублей, заявил

"На сегодняшний день собрано 2,994 млрд рублей", - сказал Каньшин на пресс-конференции.

По его словам, освящение храма состоится за несколько дней до Дня Победы в 2020 году. "Он чуть раньше, видимо, будет оснащен, 6 или 7 мая, сейчас решается", - отметил Каньшин.

15 ноября стало известно об установке центрального купола храма весом в 80 тонн. Всего храм украсят шесть куполов. В Минобороны сообщили, что согласно христианской, византийской традиции все купола патриаршего собора в честь Воскресения Христова выполнены в форме, близкой к шлемовидной, то есть напоминают шлем русского воина.

Храм должен стать третьим по высоте православным храмом России. Его настоятель - епископ Клинский Стефан, глава синодального Отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами.

Пресс-центр

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