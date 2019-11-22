Ученые против внесения косаток в Красную книгу: им ничего не угрожает

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье смогут выжить в дикой природе, уверены специалисты ВНИРО, они намерены продолжить наблюдение за животными

Фото: Интерфакс

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Ученые выступили против внесения дальневосточных косаток в российскую Красную книгу как исчезающий вид, поскольку считают, что популяции косаток ничего не угрожает, более того, они иногда мешают рыбному промыслу.

"Мы неоднократно говорили, что мы с этой позицией (внесение косаток в Красную книгу. - ИФ) не согласны, и наши ученые. И вообще, задача Красной книги, на наш взгляд, немножко другая. Красная книга - это исчезающие виды. Что касается косаток, то они не только не являются вымирающими, но они преобладают в большом количестве", - заявил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в четверг.

Он отметил, что необходимо разделить понятия "внесение в Красную книгу" и запрет вылова, которые путает общественность.

"Мы готовы сегодня сказать, что у нас нет проблем с популяцией косаток и белух. Мы неоднократно говорили, что большое скопление косаток - это большая проблема для промысла... Сегодня их жизни абсолютно ничего не угрожает", - сказал Колончин.

Как уточнили ученые, были зафиксированы неоднократные случаи появления косаток у рыболовецких судов, где они из сетки вытаскивали рыбу, чем мешали промыслу.

Специалисты ВНИРО также выступили не против содержания морских млекопитающих в зоопарках и океанариумах.

"Наше отношение к тому, что животные находятся в зоопарках или океанариумах, не отличается от позиции любого человека. Мы не согласны с позицией, что не должно быть животных в зоопарках. У них там есть определённые задачи, которые, на мой взгляд, решаются", - сказал Колончин.

В свою очередь секретарь консилиума ученых ВНИРО Вячеслав Бизиков считает, что у животных, выпущенных из бухты Средняя Приморского края, высокая вероятность выживания в дикой природе.

"У нас высокая степень уверенности, что они живы... Если косатки вышли в дикие семьи, что мы наблюдали, это значит, что шансы их выживания, их смертность, будет близка к среднепопуляционной для этого вида. Шансы выживания среди диких сородичей у них высокие", - сказал он.

Он также отметил, что все выпущенные косатки и часть белух были оборудованы спутниковыми метками.

"Все метки работали недолго. На данный момент мы имеем из 10 меток 5 работающих и 5 неработающих. В ходе экспедиционного мониторинга мы поняли, что косатки стараются активно избавиться от меток, и поняли, что это является необходимым условием принятия их в семью", - добавил Бизиков.

По словам ученого, данные с действующих меток показывают, что их маршрут характерен для осенней миграции белух и косаток.

Говоря о неработающих метках, он уточнил, что ученые проводили выездные экспедиции, благодаря которым не обнаружили погибших животных. Также одна из косаток после выпуска приплывала к рыбакам, что вызвало опасения ученых, что животное не приживется в естественной среде обитания, однако позже она была замечена в группе диких косаток.

Вместе с тем специалисты ВНИРО будет продолжать мониторинг за косатками и белухами, выпущенными из бухты Средняя Приморского края, - теперь с помощью береговых наблюдателей.

"Эта история выпуском не закончилась, теперь мы будем исследовать, смотреть, что с животными произойдет дальше. Мы планируем наблюдать за ними и сейчас, зимой, и в следующем году... Это будут береговые наблюдательные пункты... Мониторинг будет осуществляться с береговых пунктов: это палаточный лагерь, вышка и бинокль", - сообщил Бизиков.

Он рассказал, что направлены письма в территориальные управления Росрыболовства и рыболовные ассоциации: "Они будут фиксировать и сообщать нам обо всех встречах с косатками и белухами".

"Сейчас после выпуска 50 белух в бухте Успения мы понимаем, что большинство встреч белух в этом районе - с высокой вероятностью это наши белухи", - добавил Бизиков.

По его словам, в ходе наблюдения ученые рассчитывают опираться не только на свои силы, но и привлекать общественность, с которой уже налажены контакты. "Я знаю, что и эксперты команды Кусто думают над этим вопросом и возможно подключатся к такому мониторингу. Безусловно, будут подключены сотрудники из Азовского природного заповедника", - сказал Бизиков.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня. Их возили машинами и речным судном к месту вылова в Охотском море. Потом схему выпуска изменили из-за ухудшения погоды. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных, остававшихся в "китовой тюрьме".