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Авиакомпания Hainan Airlines запускает рейсы из Москвы на Хайнань

Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 26 декабря 2019 года откроет регулярные рейсы между Москвой и курортным островом Хайнань, сообщил в четверг на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" генеральный директор перевозчика Тик Джанг.

Авиакомпания Hainan Airlines запускает рейсы из Москвы на Хайнань
ФОТО: ИНТЕРФАКС

"Полетная программа Москва – Хайнань организована совместно с туроператором "Тартус-Тур", полеты будут выполняться еженедельно, из Москвы полеты будут осуществляться по четвергам. Первый рейс из Хайкоу в терминал Е Шереметьево стартует 25 декабря", — сказал Тик Джанг.

Как рассказала, в свою очередь, коммерческий директор "Тартус-Тур" Алеся Астапович, не все россияне знают о достоинствах курорта Хайкоу с его прекрасной инфраструктурой и прозрачной водой. "Новая полетная программа поможет туристам все это увидеть без дискомфорта благодаря прямому перелету", — отметила она.

По ее словам, продажи авиабилетов по маршруту Москва - Хайкоу на острове Хайнань стартуют 29 ноября. "Билеты на регулярные рейсы авиакомпании Hainan Airlines появятся в продаже 29 ноября. Заказчиком является китайский государственный туроператор. Наше сотрудничество заключается в том, что у нас есть блоки мест рейсах авиаперевозчика. То есть часть билетов будет в свободной продаже – это примерно 15%, а остальные 85% — принадлежат нашей компании", — пояснила Астапович.

Она подчеркнула, что Hainan Airlines – это первый авиаперевозчик на направлении, в самолетах которого будет бизнес-класс. "Безусловно, он будет дороже эконома. Но цены мы намерены выдерживать в пределах рыночных", — сказала она.

По словам коммерческого директора "Тартус-Тур", стоимость турпакетов будет разной: от самых бюджетных вариантов отдыха до набора услуг комфорт- и премиум-класса.

В частности, цена будет зависеть от даты вылета и выбранного объекта размещения. Кроме того, турагентам готовы предложить сотрудничество на выгодных условиях: агентская комиссия составит от 8 до 12%.

"В рамках туристического рынка Хайнань сможет конкурировать с такими популярными у россиян направлениями отдыха, как Бали, Таиланд, Индия", — подчеркнула Астапович.

Она заявила, что на Хайнане необходимо адаптировать работу отелей под российского туриста. "Если на курорте Санья уже все гостиницы готовы к приему россиян, то в Хайкоу и ближайших бухтах необходимо доработать услуги, ведь большинство отелей предлагают постояльцам только завтраки. В то же время мы сотрудничаем с сетью Marriott, которая готова предложить туристам проживание с питанием полупансион", — рассказала Астапович.

Как отметил генеральный директор Hainan Airlines Тик Джанг, из России на остров Хайнань зимой приезжает очень много туристов, в основном из городов Дальнего Востока, а также из Новосибирска, Екатеринбурга. "Авиакомпания работает на российском рынке с 2007 года. Мы летаем из Пекина в Санкт-Петербург и Москву. До 2013 года спрос на направление у туристов из РФ был довольно высокий, но потом Хайнань потерял свои позиции. И сейчас, проанализировав рынок, мы приняли решение запустить рейс Москва — Хайнань (Хайкоу)", — добавил он.

Авиапарк Hainan Airlines насчитывает 240 самолетов, из них около 40 – новые Boeing 787 Dreamliner. В настоящее время осуществляет рейсы из Пекина в Москву, Петербург и Иркутск.

Пресс-центр

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