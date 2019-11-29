Премьера российского фильма о ликвидаторах чернобыльской аварии пройдет в Доме кино

В основу сюжета фильма "Terra visionis" режиссера Подгорецкого легли воспоминания вдовы одного из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Режиссер намерен отправить картину на международный Берлинский кинофестиваль

Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьера фильма режиссера Владимира Подгорецкого "Terra visionis", основанного на воспоминаниях вдовы одного из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, состоится 1 декабря в Доме кино.

"Картина будет представлена публике в Большом зале Дома кино 1 декабря", - сообщил режиссер картины на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

Фильм основан на интервью вдовы одного из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции Людмилы Игнатенко, которое было опубликовано в книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва. Хроника будущего".

Повествование в фильме ведется от первого лица, главная героиня картины вспоминает и переосмысляет события, произошедшие с ней и ее семьей в 1986 году.

Подгорецкий сказал, что вышедший в начале 2019 года сериал НВО "Чернобыль" взял за основу то же самое интервью, но только фабулу.

"Мы изначально планировали снимать кино, которое будет скорее из сегодняшнего дня, взгляд героини на то, что было, и не пытаться реконструировать, а пытаться эмоционально осмыслить из сегодняшнего дня", - пояснил замысел режиссер

Как отметил председатель союза "Чернобыль" России Вячеслав Гришин, фильм Подгорецкого напомнит зрителям о событиях, произошедших во время ликвидации аварии.

Его поддержала доктор медицинских наук, профессор Ида Орадовская, которая убеждена, что картина поможет посмотреть на трагедию иначе и переосмыслить то, что произошло.

По словам линейного продюсера ленты, писателя и ветерана "Вымпел" Валерия Киселева, "фильм получился очень трогательным, он произведет эффект разорвавшейся бомбы, и будет являться им на всех будущих кинопоказах".

Один из участников произошедших событий, оператор машинного зала 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС в ночь аварии Олег Генрих отметил, что фильмы, рассказывающие о ликвидаторах аварии, должны выходить и дальше, "мы должны обществу объяснять и не давать забывать о том, что чернобыльцы сделали для страны и для мира".

Оператор-постановщик картины Андрей Лунинский, говоря о съемках и работе над фильмом, сказал: "Мы сделали картину, которая действительно интересна по своей теме обществу".

Говоря о прокате, режиссер отметил, что фильм предполагают показывать в рамках кинофестивалей. "Мы, скорее, предполагаем фестивальную судьбу. Фильм отправлен на Берлинале и на другие фестивали", - отметил режиссер.

"Чернобыль" Йохана Ренка - телевизионный мини-сериал в жанре исторической драмы, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, получил высокие рейтинги критиков и зрителей. "Чернобыль" состоит из пяти серий, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию её причин.