"Путь Ленина" - книгу для всей семьи - выпустила КПРФ к юбилею советского вождя

14 декабря КПРФ будет протестовать на общероссийской акции против "очернения" партии и ее представителей - Зюганов

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - КПРФ издала книгу для семейного чтения "Путь Ленина" к юбилею основателя СССР, сообщил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Выпустили "Путь Ленина". Приобретите, великолепная работа. С полной исторической хронологией. Великолепная - для семейного чтения, домашней библиотеки это большая находка", - сказал Зюганов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

22 апреля 2020 года исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.

По этому случаю КПРФ также выпустила "великолепные награды", в частности медаль, посвященную юбилею.

"Посмотрите, тут и золото партии есть", - сказал Зюганов, демонстрируя медаль журналистам.

Кроме того, КПРФ выпустила медаль, посвященную юбилею Иосифа Сталина (советскому лидеру в текущем году исполняется 140 лет), а также специальную медаль в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Г.Зюганов также констатировал рост числа посетителей Мавзолея Ленина на Красной площади до 50 тысяч человек в месяц, и их количество постоянно растет.

"Скажу вам с удовлетворением - за последнее время резко выросло число посетителей Мавзолея - до 50 тысяч человек в месяц, и их число растёт", - сказал Зюганов.

КПРФ традиционно выступает против захоронения Владимира Ленина каждый раз, когда возникает дискуссия на эту тему.

Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве был создан архитектором Алексеем Щусевым. По данным из открытых источников, первый вариант усыпальницы был деревянным, ее открыли 27 января 1924 года. Второй деревянный вариант был построен в мае того же года. Мавзолей в камне был возведен в 1930 году.

Существует лаборатория по сохранению тела Ленина, в которой были забальзамированы тела ряда известных политиков разных стран.

После Великой Отечественной войны тело Ленина вернули из Тюмени, а в сентябре 1945 года Мавзолей открыли для посетителей.

В марте 1953 года в Мавзолее захоронили тело Сталина, но после XX съезда КПСС (1956) в 1961 году его похоронили у Кремлевской стены.

По официальной статистике, в поздние советские послевоенные годы Мавзолей посещали в среднем свыше 1 млн человек в год, в будни - до пяти тысяч человек, в выходные до 15 тыс. Очередь в Мавзолей обычно начиналась в районе Александровского сада.

На пресс-конференции представители КПРФ также анонсировали проведение 14 декабря всероссийской акции протеста против "очернения" ее представителей, которое, по мнению коммунистов, имеет место на гостелевидении.

"В этой связи объявлена общероссийская акция, она состоится 14-го во всех регионах. Мы не позволим хаять и обливать грязью ни наших руководителей, ни народные предприятия", - сказал Зюганов на пресс-конференции.

По его словам, за прошедшую неделю появилось "еще 30 сюжетов - один грязнее другого". "Просто всех вымазали", - сказал лидер коммунистов.

В частности, подобные сюжеты касаются губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который представляет КПРФ, а также кандидата на пост президента от партии на выборах 2018 года Павла Грудинина, сказал Зюганов.

"Те, кто занимается этой грязной работой, подрывают не авторитет Иркутской области или Левченко, не авторитет Грудинина - у них есть авторитет, они подрывают стабильность в стране и опускают власть ниже плинтуса, которая позволяет это делать на государственных телеканалах", - сказал лидер КПРФ.

В свою очередь депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков сказал на пресс-конференции, что против партии развязана информационная война.

Со своей стороны Г.Зюганов высказался также на тему саммита в "нормандском формате" по урегулированию на востоке Украины: он не верит в успех предстоящих 9 декабря переговоров лидеров четырех стран.

"У меня лично на эти переговоры нет надежды", - сказал Зюганов на пресс-конференции.

"Кому это нужно? Макрону нужно, потому что Меркель уходит, а он возвышается на Олимпе европейском. Поэтому для него эта встреча интересна. Зеленскому нужно - поздоровается, поговорит. Но едут ни с чем. Поэтому все уедут при своих, а ситуация продолжает гнить", - отметил он.

По его мнению, президент Украины Владимир "Зеленский - хороший парень, но не орёл".

Как считает Зюганов, украинский президент должен определиться, чего он хочет в политике.

"С чем он едет туда? Давайте границу. Под кого отдать границу? Под их мерзавцев, которые стреляют каждый день по Донбассу? Они завтра расправятся с остальными... Я уверен, что Путин понимает, что если Донбасс сдадут, его рейтинг рухнет ниже, чем у Ельцина", - считает лидер коммунистов.

"Донбасс я бы давно признал - и Донецкую, и Луганскую", - сказал Зюганов.

По его мнению, в настоящее время перед президентом РФ "стоит задача помогать и укреплять союзнические отношения с русскими, украинцами, белорусами, а для этого надо отстаивать русский язык".