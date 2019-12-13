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Студентов-победителей Всероссийского инженерного конкурса пригласят на работу в госкорпорации

С 16 по 19 декабря в Симферополе на базе Крымского федерального университета (КФУ) пройдет финал V Всероссийского инженерного конкурса (ВИК)

"Предполагается, что благодаря ВИК студенты смогут зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями, а те, в свою очередь, откроют для себя новые имена среди талантливой молодежи", - утверждают организаторы конкурса.

Как рассказал журналистам в пресс-центре "Интерфакса" и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев, ВИК поддерживают "Росатом", Объединенная судостроительная корпорация, "Ростех", "Роскосмос" и "Роснано". Их представители будут оценивать проекты участников на очном этапе конкурса.

В конкурсе приняли участие около 1000 студентов. Заочный этап прошел с 25 ноября по 8 декабря, участники присылали проекты своих разработок в 23 различных областях, от IT до ядерной энергетики и нанотехнологий. В финал прошли 300 проектов. Победителей выберут по всем 23 направлениям. Помимо россиян, заявки на конкурс подали также студенты из Сербии, Греции, Китая, Ирана и Палестины.

"Вузы меняются. Сейчас актуальна подготовка реальных кейсов. Зачем студенту делать проект? Пусть готовит сразу стартап", - говорит Фалалеев.

"Речь идет о выработке тех реальных технологий и компетенций, которые так необходимы индустрии и экономике нашей страны", - сказала замминистра науки и высшего образования Марина Боровская.

Пресс-центр

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