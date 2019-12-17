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В 2020 году в Талдоме планируется установка обелиска к 75-летию Победы

Глава Талдомского округа Владислав Юдин на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал о перспективах благоустройства города в 2020 году

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Третий этап благоустройства пешеходной зоны выполнят в Талдоме в 2020 году, сообщил глава городского округа Владислав Юдин.

"Мы хотим завершить в Талдоме пешеходную зону. Очень много граждан просили, чтобы мы ее все-таки закольцевали с центральной площадью (...). Мы приняли такое решение, на сэкономленные средства в следующем году обязательно выполним третий этап", - сказал Юдин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

Также в 2020 году на территории города планируется установка обелиска к 75-летию Победы. На нем будут выгравированы имена героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны.

Создание пешеходной зоны в Талдоме началось в июле этого года. Работы предусматривали создание тротуаров и велодорожек, установку лавочек, качелей, системы уличного освещения и навигации.

Кроме того, глава муниципалитета сообщил, что в поселке Запрудня Талдомского округа в августе 2020 года пройдут всероссийские мотогонки на воде.

"Мы поддержали инициативу по организации всероссийских гонок на малых катерах однозначно. В следующем году, когда будем праздновать день Запрудни, начнем мероприятие, объявим старт и на второй день празднования дня поселка подведем итоги и проведем награждение", - отметил Юдин.

Он уточнил, что мотогонки на воде состоятся в выходные дни в середине августа.

"В первый раз попробовали (проводить мотогонки на озере в поселке - ИФ) в этом году, когда праздновали день Запрудни. Пригласили специальную организацию, которая занимается профессиональными гонками - мотогонками на воде. (...) Жители нас поддержали, сказали, что это интересно", - отметил Юдин.

Также, по словам главы муниципалитета, на встрече администрации городского округа Талдом с Союзом писателей России 27 декабря будет обсуждаться учреждение премии им. Салтыкова-Щедрина.

"27 числа на территории музея Салтыкова-Щедрина, нового современного, который мы построили в этом году, пройдет большая встреча с Союзом писателей России. Там фактически будет учреждена новая премия", - сказал Юдин.

Ранее сообщалось, что вручение премии им. Салтыкова-Щедрина планируют провести в 2020 году. Премия будет вручаться подмосковным авторам-сатирикам.

Пресс-центр

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