98% жителей Московской области подключены к газовым сетям - "Мособлгаз"

Генеральный директор АО "Мособлгаз" Дмитрий Голубков на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал о развитии газификации в Московской области до 2025 года

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Рекордное количество технологических подключений к газовым сетям сделали в Московской области в 2019 году, заявил гендиректор АО "Мособлгаз" Дмитрий Голубков.

"2019 год знаменателен своими цифрами. Сделано рекордное количество подключений: к газораспределительным сетям осуществлено 25 тыс. подключений", - сказал Голубков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

В пресс-службе предприятия пояснили, что это на 10% больше подключений, чем в предыдущем году.

Подать заявку на технологические присоединение к газораспределительным сетям в Подмосковье можно как очно в одном из семи районных центров "Мособлгаза", так и с помощью интернета в "Личном кабинете клиента" на сайте предприятия.

Сегодня в Подмосковье газифицировано свыше 2,2 млн квартир и более 720 тыс. частных домовладений.

По словам Голубкова, за три с половиной года уровень газификации Московской области вырос на 2%.

"98% жителей Московской области газифицировано", - отметил Голубков.

Он добавил, что такого высокого показателя газификации удалось добиться во многом за счет того, что большая часть населения региона живет в крупных городах. Оставшиеся 2% негазифицированного населения проживает в малых населенных пунктах.

Как сообщалось, в середине 2016 года уровень газификации населения региона составлял 96%. Таким образом, за прошедшее время этот показатель вырос на 2%.

Голубков также сообщил, что критерии включения населенного пункта в программу газификации Московской области, в частности, минимальное число жителей, могут быть пересмотрены к 2023 году.

"Порог будет снижен, когда будут сделаны все работы по тому, который есть сейчас. Он изменится автоматически... Через три года мы уйдем от ста (минимальная численность населения, которое постоянно проживает на территории населенного пункта. - ИФ) в более низкие цифры", - отметил Голубков.

Глава предприятия напомнил, что несколько лет назад в программу включались населенные пункты, где минимально проживает 200 человек.

Голубков также уточнил, что в новую программу могут быть включены дополнительные критерии.

"Это не только число постоянно проживающих... но и удельная стоимость газификации одного домовладения", - рассказал гендиректор "Мособлгаза".

Он пояснил, что необходим некий предел этой стоимости, по достижении которого экономически выгоднее искать иной путь энергоснабжения дома.

По словам Голубкова, АО "Мособлгаз" продолжит в следующем году реализацию программы газификации инвестиционных площадок в Подмосковье.

"Планируются такие работы (по газификации инвестиционных площадок в 2020 году. - ИФ). Сейчас это находится в стадии оформления, подписываются необходимые документы", - сказал Голубков.

Он отметил, что в 2019 году "Мособлгаз" газифицировал три инвестиционных площадки по этой программе. Всего же за время ее действия газ проведен к резидентам десяти индустриальных и технопарков.

По данной программе газовая инфраструктура подводится к площадке раньше, чем на ней начинают строительство своих предприятий резиденты.

Глава "Мособлгаза" также обратил внимание на проблему отравлений угарным газом как основной причины гибели людей в результате несчастных случаев при эксплуатации газового оборудования.

"У нас основная проблема - это отравления... В статистику не попадает львиная доля жертв, которые так или иначе связаны с газом, это отравления угарным газом... Это происходит каждую неделю", - заявил Голубков.

По словам главы предприятия, к отравлению угарным газом приводит отсутствие притока свежего воздуха в зданиях, закрытая вентиляция и перемонтаж газового оборудования.

Он также добавил, что необходимо проводить более широкое информирование в СМИ об опасностях угарного газа.

Как сообщили в среду в АО "Мособлгаз", более 200 км газопроводов планируют построить в Московской области в следующем году.

"Будут газифицированы 50 населенных пунктов, это более 200 км газопроводов, и созданы условия для подключения к газу около 11 тыс. человек", - говорится в материалах, предоставленных "Интерфаксу" предприятием.

Как сообщалось, таким образом предприятие намерено сохранить темпы газификации региона.

В 2019 году планируется провести газ в 51 населенный пункт Подмосковья, что обеспечит доступ к голубому топливу свыше 10 тыс. жителям.

Согласно предоставленным предприятием материалам, больше всего газопроводов в 2020 году построят в городских округах Серебряные Пруды, Раменское, Рузский и Воскресенск.