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Экология занимает четвертое место среди наиболее важных проблем россиян, только 10% населения считают ситуацию в своем регионе неблагоприятной

Согласно опросу, проведенному Российским экологическим обществом, проблемы в области экологии не входят в тройку самых важных для населения РФ, 10% россиян отмечают крайне неблагоприятную ситуацию в своем регионе.

Как сообщил на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, его организация провела соцопрос "Оценка удовлетворенности граждан экологической обстановкой".

По его словам, опрос проведен по пяти федеральным проектам: "Формирование комплексной системы обращения с ТКО", "Чистая страна", "Чистый воздух", "Сохранение лесов", "Биоразнообразие и развитие экотуризма".

В опросе участвовало около 8 тысяч респондентов, которые были опрошены посредством онлайн-анкетирования и телефонных интервью.

"По оценке, какая проблема наиболее важная в нашем населенном пункте, оказалось, что проблема экологии находится на четвертом месте. Сначала идет стоимость коммунальных услуг, потом безработица, потом медобслуживание и только потом экология. Она стоит не на первом месте", - отметил Исмаилов.

При этом он уточнил, что только 10% опрошенных сообщили, что ситуация с экологией в их населенном пункте крайне неблагоприятная.

"Что волнует граждан: на первом месте загрязнение атмосферного воздуха, на втором - практически вровень с первым - загрязнение рек, и на третьем и четвертом месте - утилизация коммунальных отходов и стихийные мусорные свалки. Такой приоритет по экологическим проблемам", - пояснил Исмаилов.

По его словам, к сожалению, большинство респондентов не видят положительных тенденций за прошедший год, вместе с тем население заметило движение в этом направлении, но понимает, что власти делают в этой области недостаточно.

"Подавляющее большинство (90%) волнует проблема отходов. Вместе с тем, они признают ответственность граждан и предприятий в этом вопросе. Больше половины россиян готовы участвовать в решении природоохранных задач - раздельно собирать мусор, участвовать в субботниках, высаживать деревья и экономить воду и электричество", - рассказал Исмаилов.

По его мнению, ключевая проблема - дефицит информации и отсутствие работы с населением.

"Это мы выяснили не только при опросе, но и вся наша работа в 70 субъектах РФ показала эту проблему. Отсутствие диалога и низкий уровень информированности граждан по "мусорной реформе" - симптом нашего времени", - заметил Исмаилов.

При этом, заметил глава Российского экологического общества, почти половина населения готова доплачивать, если будет уверена в том, что "весь цикл переработки существует и он реален".

"Из опроса стало ясно, что разделяет мусор всего 30% россиян, а готовы разделять подавляющее большинство - более 70%. Здесь основная идея в том, что сегодня не разделяют, но завтра готовы. Значит нужно что-то дополнительно сделать тем, кто реализует госполитику в регионах, чтобы из одной диаграммы в другую этот процент переместился", - сказал Исмаилов.

Он также сообщил, удовлетворены услугой по обращению с отходами большая часть населения, но те, кто не удовлетворен - "проблема связана с банальными вещами: плохое содержание контейнерный площадок и редкий вывоз мусора".

По проекту "Чистая страна" половина респондентов не удовлетворена темпами рекультивации свалок, но, вместе с тем, положительно оценивают работу в этом направлении 30%.

"Это существенное число, так как практика показала, что все действия по рекультивации свалок были с отложенным эффектом, и только в конце года начали они себя проявлять. Очень важно, что и здесь люди чувствуют свою ответственность, речь идет, чтобы информировать властей о нарушениях, связанных со стихийными свалками", - пояснил Исмаилов.

Низкий уровень информированности отмечается также по проектам "Чистый воздух" и "Биоразнообразие и экотуризм". По словам Исмаилова, 67% населения сталкивались с неприятным запахом, а основным источником загрязнения воздуха считают предприятия.

"Самый основной вывод, который мы зафиксировали - это низкий уровень информированности. Это признается и на самом высоком уровне. Люди не понимают всей сути и не вовлекаются в идеологию нацпроектов. Нацпроекту нужна пропаганда - все, что делается, должно быть мощно донесено до населения", - подчеркнул он.

Руководитель ведомственного проектного офиса нацпроекта "Экология" Дмитрий Галанкин подтвердил, что в вопросе экологии "не хватает информированности населения".

"Но из года в год процент населения, который почувствуют улучшения, будет расти. В следующем году увеличивается количество субъектов, участвующих в нацпроекте. Будем также работать с населением в части повышения ответственного потребления, экологического просвещения. Запланированы программы в школах, чтобы с малых лет люди понимали, что нужно ответственно относиться к природе, ресурсам и экологии", - пообещал Галанкин.

Он отметил, что будет активно пропагандироваться идея раздельного сбора и отказ от использования пакетов.

"Если человек откажется от приобретения целлофановых пакетов, то затраты, которые сейчас находятся в тарифе, и которые платит население, они компенсируются слихвой. Банальный отказ от пакетов человеку позволит оплачивать тариф на вывоз мусора, а региональный оператор спокойно создаст со временем мощности по переработке и утилизации мусора", - пояснил Галанкин.

На пресс-конференции было подписано соглашение о взамодействии между АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" и Российским экологическим обществом.

"Мы совместно думаем над тем, как повышать экологическую безопасность, помогать регионам в решении проблем", - сказал гендиректор Центра Руслан Дышеков.

Он напомнил, что его организация является одной из системообразующий в области промышленной, экологической и пожарной безопасности.

"В области экологии мы занимаемся рекультивацией нефтезагрязненных территорий, разрабатывает новые технологии в области утилизации отходов. Вместе с Российским экологическим обществом мы будем работать над реализацией нацпроекта "Экология", разработкой инициатив по защите окружающей среды, изучением и распространений лучших природоохранных практик", - пообещал Дышеков.

Пресс-центр

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