Силы, оборонявшие дворец Амина в Кабуле в 1979 году, в 15 раз превышали численность шедшего на штурм советского спецназа

Ветераны спецподразделений СССР, штурмовавших дворец председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина, вспоминают о спецоперации в ее 40-летнюю годовщину

Москва. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецоперация советского спецназа по штурму в 1979 году дворца председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина для всех мировых спецслужб является примером, заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

"Для нас все началось 27 декабря со штурма дворца Амина, с этого времени мы отсчитываем дела в Афганистане. Это дата особая для спецназа", - сказал Гончаров на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Он подчеркнул, что для всех мировых спецслужб эта операция является примером работы спецназа, "во всех учебниках приводится как пример".

"Мне не нравится, когда мы переписываем историю, для нас это неприемлемо. История, которую написало наше поколение, она должна быть такая, как ее воспринимаем мы. Был приказ Родины: Афганистан являлся частью так называемого южного подбрюшья СССР. Нам сказали: "Если мы не возьмем Афганистан, возьмут американцы или англичане, и всегда будет давление на нашу страну",- пояснил Гончаров.

В свою очередь президент ассоциации группы спецназначения "Вымпел" Валерий Попов рассказал, что штурм дворца рассматривался как крайняя мера, в случае если не удастся урегулировать ситуацию политическими методами.

"Не было задачи штурмовать дворец, если бы все пошло по другому сценарию. Штурм дворца Амина был вариант даже не запасной, а резервный. Причиной, конечно, явился человек, который командовал личной гвардией Амина, Джандар. Он был его родственником и преданным вассалом. Он, конечно, в сценарии тех событий очень много изменил",- сказал Попов.

Ветеран напомнил, что оперативным штабом операции негласно руководил начальник нелегальной разведки Юрий Дроздов, который до этого был резидентом советской разведки в США.

Именно с именем Дроздова Попов связывает успех операции.

"Для понимания: приблизительно в 15 раз силы, обороняющие дворец, превалировали над штурмующими", - сказал он.

Штурм дворца "Тадж-Бек" в Кабуле, также известный как операция "Шторм-333", произошел 27 декабря 1979 года. Штурм был частью спецоперации "Байкал-79" по свержению Амина. Потери СССР в операции составили 11 человек.

БЕСЛАН: ВЫЗЫВАЛИ ОГОНЬ НА СЕБЯ

По словам Попова, в России нужно снимать фильмы, отражающие русский характер людей, таких как у участвовавших в операции по освобождению заложников в Беслане спецназовцев.

"Надо показывать вот этот русский характер, этих людей, спецназовцев и этих детей, которые за одни сутки стали взрослыми", - сказал Попов.

Он рассказал, как его товарищ первым из спецназовцев в Беслане вызвал огонь на себя, чтобы защитить женщин и детей от обстрела.

"Он себя обозначил, чтобы мы могли сразить два пулемета, находящихся на крыше. Он первым погиб. За сутки до этого он сказал: "Я, наверное, завтра погибну. А погибнуть для меня в бою - это счастье". Вот ответ на то, что нужно снимать в фильмах. А не то, что у нас показывают", - заявил Попов.

Глава ассоциации также отметил подвиг своего товарища, который заслонил своим телом гранату, спасая детей и товарищей. "Вот о чем нужно снимать наши фильмы, ведь это сегодняшние люди, сегодняшняя наша молодежь", - сказал он.

В свою очередь первый вице-президент Ассоциации группы "Вымпел" Владимир Силантьев сообщил журналистам, что самым страшным для военных в Беслане было видеть погибших.

"Самое страшное, когда видишь погибших детей и женщин. А потом - когда после операции мы узнали о 10 погибших наших сотрудниках спецназа", - сказал Силантьев.

По его словам, многие спецназовцы погибали на глазах товарищей, защищая заложников от обстрела.

"Сотрудники наши, видя, как террористы стреляют в спины женщин и детей, убегающих из школы после взрыва, выходили на открытое пространство и вызывали огонь на себя. И погибали", - рассказал Силантьев.

"Все герои - и кто погибли, и кто участвовал в спецоперации. В том числе герои - женщины и дети, ведь никто из них не встал на колени перед террористами", - заявил он.

По мнению вице-президента Ассоциации, "если бы не действия сотрудников управления "Альфа" и "Вымпел", погибших было бы в десятки больше".

Школа N1 Беслана была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Более 1,2 тыс. человек - школьники, их родители и учителя, - оказались в заложниках. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.

ЛУБЯНКА: СПЕЦНАЗ НЕ ДОПУСТИЛ ГИБЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ

На пресс-конференции была также затронута тема недавней стрельбы на Лубянке. Касаясь ее, Силантьев заявил, что считает главным достижением спецоперации по нейтрализации стрелка отсутствие жертв среди гражданских лиц.

"Нет никаких нормативов у спецслужб (по времени проведения операции в таких условиях. - ИФ). Самое главное, что в центре столицы не погиб ни один гражданский человек", - сказал Силантьев, отметив, что до обнародования официальной версии следствия и ФСБ говорить о причинах и подробностях этой спецоперации рано.

"Да, произошла трагедия, погибли два сотрудника (ФСБ. - ИФ), но самая главная задача подразделений Центра специального назначения была выполнена - нейтрализовали террориста, не дали допустить ранений и гибели (гражданских лиц). В этой ситуации говорить "опоздали, не опоздали" про спецназ нельзя",- подчеркнул он.

19 декабря вечером ФСБ сообщила о стрельбе около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. Преступник действовал один, он был нейтрализован. Погибли двое сотрудников ФСБ.

Позже стало известно, что стрельбу устроил житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. Он указан на сайте Московского стрелкового клуба среди призеров по практической стрельбе - занял третье место на ноябрьских соревнованиях "Наша оборона".