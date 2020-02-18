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ГК "Регион" докапитализировала НПФы "Будущее" и "Телеком-Союз" в 2019г на 3 млрд рублей

Группа компаний "Регион" в 2019 году докапитализировала свои фонды - НПФ "Будущее" и "Телеком-Союз" - на 3 млрд рублей, сообщил председатель совета директоров ГК "Регион" Сергей Менжинский на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

"Мы довнесли 3 млрд рублей в пенсионные фонды ФГ "Будущее" (в группу входят НПФ "Будущее" и НПФ "Телеком-Союз" - ИФ) различными способами, и это позволило нам стабилизировать ситуацию и выполнить обязательства перед пенсионерами в нужном объеме и в нужный срок", - сказал он.

Ранее в фонды группы уже было вложено 6 млрд рублей.

НПФам "Социальное развитие" и "Образование" не потребовалось финансовой помощи в прошлом году, отметила руководитель направления пенсионных активов ГК "Регион" Галина Морозова.

"Самая большая проблема, которая была в НПФ "Будущее" (самый крупный фонд группы - ИФ)- это актуарный дефицит в 2018 году. Поэтому в 2019 году у нас был разработан план восстановления финансовой устойчивости. Приблизительно одинаково в НПФ "Телеком-Союз" и НПФ "Будущее" через страховые резервы и резервы по обязательному пенсионному страхованию были внесены средства и направлены на восстановление обязательств", - пояснила она. В дальнейшем "Регион" также планирует докапитализровать эти фонды.

В том числе и благодаря этому, доходность НПФ "Будущее" по итогам 2019 года, разнесенная по счетам, составила свыше 6%.

"У нас было оптимистичное настроение получить нулевую доходность по итогам годам, но в результате изменений стратегии в первом квартале 2019 года плюс помощь рынка (движение ставок) на счета мы начисляем свыше 6% по пенсионным накоплениям", - сказала Морозова.

К тому же, как отметила Морозова, рисковый портфель НПФ "Будущее" - то есть активы, которые не соответствуют требованиям регулятора или неликвидны, сократился с 40% по состоянию на конец 2018 года до менее 30% на конец 2019 года.

В 2020 году НПФ планирует планомерно продавать акции банка ВТБ (MOEX: VTBR), а также оставшуюся долю в ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN), но продажи этих бумаг будут зависеть от конъюнктуры рынка.

Пенсионная группа "Региона" Сергея Сударикова включает в себя восемь НПФ: "Будущее", "Эволюция", "Социальное развитие", "Образование", "Согласие", "Телеком-Союз", "Традиция" и "Федерация". Совокупные активы этих фондов превышают 570 млрд рублей: объем пенсионных накоплений - 439 млрд рублей, а пенсионных резервов - 117 млрд рублей. Количество клиентов фондов составляет 7 млн человек.

Группа продолжает рассматривать возможность покупки новых пенсионных фондов, отметила Морозова. По ее мнению, это единственный легитимный способ увеличения клиентской базы.

Пресс-центр

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