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Запрет на оборот гибкой полимерной упаковки в России нецелесообразен, считают эксперты

Участники "круглого стола" в "Интерфаксе" представили подготовленный Высшей школой государственного администрирования (ВШГА) МГУ им. М. В. Ломоносова доклад, в котором содержатся практические рекомендации по оптимальному регулированию оборота ГПУ

Запрет на оборот гибкой полимерной упаковки в России нецелесообразен, считают эксперты
Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Полный запрет на территории России гибкой полимерной упаковки (ГПУ) приведет к неблагоприятным экологическим, экономическим и социальным последствиям, целесообразнее увеличивать объемы ее переработки, а также проводить разъяснительные кампании среди населения с целью стимулирования к раздельному сбору мусора.

К таким выводам пришли участники "круглого стола", посвященного роли ГПУ в пищевой промышленности и регулированию ее оборота, который прошел в центральном офисе агентства "Интерфакс" во вторник.

На "круглом столе" был представлен подготовленный Высшей школой государственного администрирования (ВШГА) МГУ им. М. В. Ломоносова доклад "Гибкая полимерная упаковка".

В ходе презентации доклада первый замдиректора ВШГА Владимир Еремин обратил внимание, что в нем содержатся практические рекомендации по оптимальному регулированию оборота ГПУ с точки зрения баланса экологических, экономических и социальных факторов.

"Стоит рассмотреть следующие варианты: постепенный рост нормативов утилизации гибкой полимерной упаковки, введение требований к минимальному содержанию вторсырья в упаковке, освобождение операций по продаже полимерных отходов от уплаты НДС и меры по расширению возможностей использования вторичных полимеров в производстве упаковки, контактирующей с пищевыми продуктами", - заметил он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Святослав Быховский отметил, что использование ГПУ имеет ряд неоспоримых экономических и экологических преимуществ.

В частности, он указал на высокий уровень защиты продуктов в такой упаковке от ультрафиолета, влаги, кислорода, что ведет к увеличению их срока годности до десяти раз. В свою очередь, это ведет к уменьшению количества пищевых отходов, чей "углеродный след", по его словам, даже выше, чем у отходов ГПУ. Третьим преимуществом ГПУ в сравнении с другими видами упаковки является минимальный вес, что ведет к уменьшению логистических расходов, объемов сжигаемого топлива при их доставке, и снижению затрат при производстве упаковки, отметил Быховский.

Он обратил внимание, что в последнее время в России звучат призывы по полному запрету ГПУ. В связи с этим, эксперт рассказал, что авторы доклада проанализировали международный опыт регулирования оборота ГПУ и пришли к выводу, что тотальный запрет в данном случае не сработает.

В частности, заметил он, в Калифорнии такие ограничения привели к росту использования многоразовых сумок и бумажных пакетов, негативное воздействие которых на окружающую среду даже значительнее, чем у пластиковых аналогов. В Чикаго ранее введенный запрет был позже заменен налогом на одноразовые пакеты всех типов. В Кении такие меры привели к серьезному сокращению производства, росту безработицы, эмиграции ценных кадров в соседние страны.

Еще один участник "круглого стола" - доцент экономического факультета РУДН Александр Гусаков - рассказал, что авторы доклада просчитали последствия трех вариантов решения ситуации с ГПУ: запретительный, промежуточный, когда запрету подлежат только одноразовые пластиковые пакеты из прикассовой зоны магазинов, и вторресурсный, предполагающий постепенное повышение норматива утилизации на ГПУ до 100%. Прогноз развития ситуации был просчитан до 2024 года.

"Вторресурсный сценарий является наиболее оптимальным с точки зрения экономических, экологических и социальных последствий, а другие сценарии ведут к сокращению объемов производства, увеличению объемов отходов других материалов и нарушению социального благополучия", - резюмировал он выводы авторов доклада.

О перспективах использования одноразовых пакетов высказался и директор по устойчивому развитию СИБУРа Максим Ремчуков.

По его мнению, их судьбу должна определяться в конкурентной борьбе с другими видами упаковки. "Что касается альтернативы пакетам. Если речь идет об экономике замкнутого цикла, о рыночной конкуренции, то полиэтиленовый пакет конкурирует с бумажным пакетом, какой-то многоразовой авоськой, то мне кажется, что если мы (говорим) о рыночной конкуренции и о рынке, то надо дать возможность потребителю выбирать, в том числе, на основании ценообразования", - сказал он.

Он также высказался в пользу изменения дизайна пластиковой упаковки, чтобы ее было легче идентифицировать на сортировочном пункте для дальнейшей отправки на соответствующую линию переработки.

В свою очередь, исполнительный директор ассоциации "Чистая страна", представляющей региональных операторов по обращению с отходами, Руслан Губайдуллин заметил, что в случае полного запрета пластика в России экологическая ситуация в стране лучше не станет.

"Наша с вами задача - чтобы работала система. Чтобы каждая бутылка попала ведро, ведро - в бак и доехало на перерабатывающий комплекс", - сказал он.

По мнению Губайдуллина, в России достаточно мощностей для переработки пластикового мусора, однако эта отрасль еще очень молода, и ее экономика еще не выстроена полностью. Ситуацию усугубляет и тот факт, что значительная часть населения не платит за вывоз мусора.

"Что делать? Однозначно - образование. Мусор - в бак. За услугу всем платить надо. Как деньги появятся - экономика решит этот вопрос", - сказал эксперт.

Развивая тезис о необходимости соответствующих разъяснительных работ среди населения, Губайдуллин заметил, что по всей стране можно расставить контейнеры для раздельного сбора мусора и построить перерабатывающие заводы.

"Но что толку от этой инфраструктуры, если мусор в бак не попал? Что толку от этих заводов, если он туда не доехал?", - сказал он.

Он также предложил идею полного запрета пропаганды использования так называемого биоразлагаемого пластика.

"Есть кожура от банана. Она самая экологичная и самая биоразлагаемая. Давайте ее просто везде бросать, она ж биоразлагаемая. А если пластик биоразлагаемый, значит, это дает мне некое моральное право бросить его мимо урны - пусть он разложится. На что он там будет разлагаться?" - пояснил Губайдуллин свою позицию.

Пресс-центр

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