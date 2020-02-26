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Группа Тинькофф стала титульным спонсором Российской премьер-лиги

Российская премьер-лига (РПЛ) подписала договор о сотрудничестве с Группой Тинькофф. Церемония подписания договора и посвященная этому событию пресс-конференция прошли в среду в центральном офисе агентства "Интерфакс" в Москве.

По условиям договора, Тинькофф становится титульным спонсором РПЛ. Контракт будет действовать до окончания нынешнего сезона, а также и ближайшие два сезона. По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, планируется и дальнейшее сотрудничество.

"Несомненно, "Тинькофф Банк" - один из лидеров в своей отрасли. Нам очень импонирует спортивный характер банка. Это новая территория для банка, и мы очень рады принять коллег в нашу футбольную семью. Переговоры были долгими и непростыми. Мы гордимся, что РПЛ вступает с еще одним рыночным партнером в тесный контакт", - сказал Прядкин.

"Для РПЛ это новое сотрудничество. У нас появляется надежный партнер и спонсор, который вкладывает средства в футбол. У чемпионата появляется новое название "Тинькофф - чемпионат России" или "Тинькофф - Российская премьер-лига". Убежден, что наше сотрудничество сделает серьезный шаг в развитии", - отметил он.

"Первый контакт был в 2019 году, он состоялся по инициативе (главы РФС) Дюкова, огромное спасибо ему. Переговоры шли долго, но конструктивно", - заявил Прядкин.

На пресс-конференции было объявлено РПЛ и Тинькофф, в частности, создадут совместный сервис по реализации билетов и продаже подписки на телеканал "Матч Премьер", который транслирует игры чемпионата России.

"Уверена, что от этого сотрудничества выиграет как сама РПЛ, так и клубы. Мы надеемся дать особенные условия нашим клиентам. В ближайшие дни станет доступна покупка билетов на спорт в приложении. Мы хотим сделать легким доступ на матчи", - отметила вице-президент Тинькофф Анна Михина.

Сумму сделки стороны называть не стали. Прядкин, между тем, заявил, что РПЛ рассчитывает в будущем увеличить финансовую выгоду от контракта.

"Конечно, мы хотели бы большие средства, но принимал решение не я лично, а клубы совместно с нашим партнером. Тут важно, что это (группа Тинькофф - ИФ) рыночный спонсор, и мы дорожим такими партнерами. Пока таких партнеров у РПЛ немного, но они все с рынка. Надеюсь, что сумма контракт будет повышена, у нас есть планы, задумки о том, как ее повысить. С точки зрения рынка, я бы не сказал, что это маленькие деньги", - сказал Прядкин.

Он добавил, что по сравнению с прошлым титульным спонсором - страховой компанией Росгосстрах - РПЛ получила больше средств. "Если ориентироваться на контракт с Росгосстрахом, то нынешний - больше", - отметил Прядкин.

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов, со своей стороны, сказал, что стоимость контракта сбалансирована. "Нам важно отработать по всем обязательствам, чтобы следующий контракт был бы дороже", - сказал Суворов.

В компании Тинькофф заявили о готовности увеличения суммы контракта с РПЛ в случае расширения лиги с 16 до 18 клубов (как сказал Прядкин "Интерфаксу" в среду, расширение ожидается в сезоне-2021/22).

"Расширение - внутреннее дело лиги. Если лига расширится, то мы отдельно рассмотрим этот вопрос. Если объем интересующихся футболом будет расти, но вырастит и объем соглашения", - сказал директор банка по маркетингу Михаил Горбунцов.

Он также выразил мнение, что сотрудничество с РПЛ должно привести к росту количества клиентов группы Тинькофф.

"Рассчитываем увеличить число клиентов до 25 миллионов человек", - заявил Горбунцов.

Чемпионат России возобновляет свою программу после зимней паузы 28 февраля.

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