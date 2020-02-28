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Кандидат в президенты Абхазии Бжания обещает развивать военное сотрудничество с РФ

Лидер оппозиции сообщил, что в Абхазии настаивают на подписании с Грузией обязывающего соглашения о невозобновлении боевых действий, которое позволит решить, в том числе, и вопрос возможного возобновления железнодорожного сообщения.

Кандидат в президенты Абхазии Бжания обещает развивать военное сотрудничество с РФ
Фото: ИНТЕРФАКС

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания заявил, что курс на развитие военного сотрудничества с Россией в случае его победы на выборах будет продолжен.

"Никаких проблем на территории республики Абхазия у российских военнослужащих нет и быть не может. Мы в этом заинтересованы. Народ Абхазии высоко ценит тот мир, который наступил, в том числе благодаря усилиям российских военных", - сказал Бжания на пресс-конференции в "Интерфаксе" в пятницу.

"В настоящее время на территории Абхазии размещается российская 7-я военная база. Это одно из лучших подразделений российских вооружённых сил. Они себя там чувствуют комфортно, граждане Абхазии с большим воодушевлением расценивают факт нахождения базы там. Поэтому я в этом ключе вижу только перспективу развития", - заявил Бжания.

Он также отметил наличие международно-правовой базы и общее стремление двух стран к сотрудничеству. "Мы, конечно же, будем следить чтобы наши отношения с каждым разом наполнялись ещё большим содержанием", - отметил кандидат.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о разрешении россиянам покупать недвижимость в стране, Бжания заявил, что снятие ограничений на приобретение недвижимости россиянами в республике нецелесообразно из-за того, что Абхазия пока не готова защитить такие инвестиции.

"Сегодня мы не готовы к принятию такого решения. Когда это решение будет принято, оно даст еще больше проблем, чем решит", - сказал Бжания.

По его словам, сейчас государственные институты Абхазии работают неэффективно.

"У нас несколько тысяч дел в арбитражных судах, где граждане Абхазии оспаривают имущество друг у друга. И каждая из сторон имеет правоустанавливающие документы одинаковой силы: в мэрии и тем дали разрешение, и этим дали. Так у нас работают государственные институты. И те, кто хотят приобрести сегодня недвижимость, скорее всего, приобретут головную боль", - сказал Бжания.

Поэтому, отметил кандидат в президенты, в Абхазии рассчитывают при поддержке России построить эффективные институты государства, в частности госаппарат и судебную систему.

"После чего мы вернемся к процессу продажи недвижимости", - сказал Бжания.

Вместе с тем, он уточнил, что ограничения на приобретение недвижимости в Абхазии в настоящий момент действуют только в отношении физических лиц - граждан РФ. Гражданин России может за 2 тыс. рублей открыть юридическое лицо на территории республики и оформить недвижимость на него. Тем не менее, по его словам, это не снимет вопроса о сохранности инвестиций.

В ходе пресс-конференции Бжания заявил, что абхазская сторона настаивает на подписании с Грузией обязывающего договора о невозобновлении боевых действий, который позволит решить другие вопросы, в том числе возможного возобновления железнодорожного сообщения между двумя государствами.

"Что касается взаимоотношений между Грузией и Абхазией, я неоднократно это говорил: вопрос государственного суверенитета Абхазии, ее территориальной целостности не является предметом обсуждения ни с кем вообще. И мы настаиваем, чтобы с Грузией был подписан обязывающий договор о невозобновлении боевых действий", - сказал Бжания.

Грузия, по его словам, "декларирует свои мирные намерения". "Они хотят реализовать ряд гуманитарных проектов в Абхазии. На первый взгляд это кажется симпатичным, возможно люди искренне хотят сделать добрые дела. Мы это только приветствуем. Но, вы знаете, как в Библии написано: "Дорога в ад вымощена благими намерениями, а дорога в рай - добрыми делами", - отметил он.

"Мы будем считать добрым делом подписание такого договора - о невозобновлении войны. Что может быть важнее этого? Мир - это обязательное условие для развития. Такой документ надо будет подписать, потом все остальное", - подчеркнул Бжания.

Говоря о возможном возобновлении железнодорожного сообщения с Грузией, он отметил, что все вопросы взаимодействия Абхазии с Грузией, с другими государствами будут осуществляться лишь в интересах абхазского народа и при учете интересов Российской Федерации. "Я так понимаю слово координация", - отметил Бжания.

"Что касается железнодорожного сообщения: если в этом будет заинтересована РФ, другие сопредельные государства, а мы признаем такие государства в отличие от них, то этот проект, конечно же, мог бы быть полезным. Абхазские власти сумеют обеспечить транзит и грузов, и в последующем - пассажиров. Мы к этому в обязательном порядке придем, если другие государства в этом будут заинтересованы, то железнодорожное сообщение не станет проблемой ни для кого", - сказал кандидат в президенты Абхазии.

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта.

На высший государственный пост баллотируются три кандидата: лидер Блока оппозиционных сил, депутат парламента Аслан Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба и экс-глава МВД республики Леонид Дзяпшба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 января заявил о сложении полномочий под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов главы республики, прошедших осенью 2019 года.

Пресс-центр

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