Партия пенсионеров призовет своих избирателей поддержать поправки в Конституцию РФ

Предложения партии в качестве поправок в Основной закон по созданию системы социального обеспечения граждан обсуждены в ходе всероссийской акции "Мы пишем Конституцию"

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Российская партия пенсионеров за социальную справедливость начала агитацию своих избирателей за одобрение предложенных президентом поправок в Конституцию РФ.

"Да, наши предложения не услышали, но появилось предложение в 75-ю статью в шестой раздел о пенсионном обеспечении. И мы своих избирателей - представителей старшего поколения будем приглашать голосовать не только за это, но и за наши предложения. Потому что, голосуя сегодня за это предложение, они голосуют за будущее наше и свое будущее. Поэтому мы будем проводить работу с населением", - сказал в среду на пресс-конференции в "Интерфаксе" председатель Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

Он добавил, что с тактической точки зрения это является дополнительной возможностью заявить о Партии пенсионеров.

В свою очередь зампред Центрального совета партии Андрей Широков заявил, что партия намерена принять участие в работе Общественной палаты по наблюдению за ходом голосования по поправкам в Конституцию, которое намечено на 22 апреля. "Тот институт наблюдателей, который сегодня делает Общественная палата РФ, мы в этой работе тоже будем принимать участие, помогать потому, что мы сегодня должны видеть, как чисто, как грамотно Центральная избирательная комиссия будет устраивать данное мероприятие", - сказал Широков.

Со своей стороны зампред центрального совета Владимир Ворожцов подчеркнул, что поддержка поправок дает перспективу для дальнейшей работы. "Из того, что уже было, само упоминание о пенсионной системе, ее принципов в Конституции РФ - это основа, которая, на наш взгляд, позволит продвинуть и социальный, и пенсионный кодексы (принятие которых предлагается Партией пенсионеров. - ИФ)", - отметил он.

Как сообщил Бураков, Партия пенсионеров в течение трех лет разрабатывала свои предложения по созданию системы социального обеспечения граждан, которые были предложены в качестве поправок в Основной закон. Перед их внесением в Госдуму и рабочую группу по подготовке поправок был проведен "круглый стол" с научным сообществом, партийным активом, сторонниками по обсуждению предложений, а затем всероссийская акция "Мы пишем Конституцию".

"Было проведено более 150 пикетов в более чем половине столиц субъектов. И десятки тысяч граждан поддержали те предложения, которые были четко у нас сформулированы. Граждане могли голосовать, поддерживают они нас или нет. На сегодняшний день по результатам данной кампании охват был более 200 тысяч человек. Мы получили 3 тысячи 800 подписей граждан в поддержку, более миллиона человек был охват в интернете", - сказал он.

Партия пенсионеров предлагала несколько поправок к Конституцию РФ: 1) Обязать правительство РФ отвечать за пенсионное обеспечение; 2) Гарантировать пенсии всем достоянием РФ (то есть не средствами, которыми располагает Пенсионный фонд, а именно средствами РФ); 3) Самоопределение гражданином РФ, когда он может выходить на пенсию по достижению определенного трудового стажа. "Наши предложения, к сожалению, парламентские партии, рабочая группа (по подготовке поправок. - ИФ), видимо даже не рассматривали, а увлеклись своей популистской игрой и предложениями, которые, в общем-то, для Основного закона РФ совершенно не подходят", - сказал Бураков.

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции РФ.

В частности, в статью 75, изначально посвященную денежной политике, вводится часть 6, согласно которой в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципа всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год "в порядке, установленном федеральным законом".