Оздоровление рынка управления многоквартирными домами проводят в Подмосковье

Для наведения порядка планируется закрыть около 30 управляющих компаний с низким рейтингом, а качество уборки в подъездах будут отслеживать с помощью мобильного приложения

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - В Подмосковье остается 28 управляющих компаний с низким рейтингом, к апрелю их не должно остаться на рынке, сообщила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

"На сегодняшний день у нас 28 их осталось (управляющих компаний с низким рейтингом - ИФ). (...) Мы улучшаем качество их работы. Те, которые не смогут этого сделать, жители их переизберут. Проведут собрание и выберут другие компании, которые лучше это делают. На конец марта у нас не должно остаться ни одной", - сказала Федина на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

По ее словам, управляющие компании с рейтингом "2 звезды" уже прекратили свою деятельность в Жуковском, Красногорске, Сергиевом Посаде, Истре, Химках, Богородском округе и Рузе.

Ранее сообщалось, что в середине февраля в Подмосковье насчитывалось 32 компании с низким рейтингом.

Всего в Московской области насчитывается 54 тыс. многоквартирных домов, которые обслуживает 853 компаний.

Федина также рассказала о том, что муниципалитеты Подмосковья начнут отслеживать чистоту в подъездах при помощи мобильного приложения.

"У нас сейчас разработано и проходит тестирование мобильное приложение для управляющих компаний: дворников, сантехников, уборщиц. Они должны будут прийти в подъезд с утра, сфотографировать текущее состояние неубранного подъезда, убрать его и снова сфотографировать после уборки. (...) К середине марта мы его запустим", - сказала Федина.

Она отметила, что модерировать и отслеживать сообщения о проведённой уборке будет муниципальный офис центра управления регионом.