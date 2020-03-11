Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Оздоровление рынка управления многоквартирными домами проводят в Подмосковье

Для наведения порядка планируется закрыть около 30 управляющих компаний с низким рейтингом, а качество уборки в подъездах будут отслеживать с помощью мобильного приложения

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - В Подмосковье остается 28 управляющих компаний с низким рейтингом, к апрелю их не должно остаться на рынке, сообщила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

"На сегодняшний день у нас 28 их осталось (управляющих компаний с низким рейтингом - ИФ). (...) Мы улучшаем качество их работы. Те, которые не смогут этого сделать, жители их переизберут. Проведут собрание и выберут другие компании, которые лучше это делают. На конец марта у нас не должно остаться ни одной", - сказала Федина на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

По ее словам, управляющие компании с рейтингом "2 звезды" уже прекратили свою деятельность в Жуковском, Красногорске, Сергиевом Посаде, Истре, Химках, Богородском округе и Рузе.

Ранее сообщалось, что в середине февраля в Подмосковье насчитывалось 32 компании с низким рейтингом.

Всего в Московской области насчитывается 54 тыс. многоквартирных домов, которые обслуживает 853 компаний.

Федина также рассказала о том, что муниципалитеты Подмосковья начнут отслеживать чистоту в подъездах при помощи мобильного приложения.

"У нас сейчас разработано и проходит тестирование мобильное приложение для управляющих компаний: дворников, сантехников, уборщиц. Они должны будут прийти в подъезд с утра, сфотографировать текущее состояние неубранного подъезда, убрать его и снова сфотографировать после уборки. (...) К середине марта мы его запустим", - сказала Федина.

Она отметила, что модерировать и отслеживать сообщения о проведённой уборке будет муниципальный офис центра управления регионом.

Пресс-центр

В "Справедливой России" создано молодежное крыло - Миронов

Партия пенсионеров призовет своих избирателей поддержать поправки в Конституцию РФ

Бывший кандидат в мэры Сочи, юрист Анна Голошумова намерена баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году.

Бывший кандидат в мэры Сочи, юрист Анна Голошумова намерена баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году.

Кандидат в президенты Абхазии Бжания обещает развивать военное сотрудничество с РФ

Кандидат в президенты Абхазии Бжания обещает развивать военное сотрудничество с РФ

Группа Тинькофф стала титульным спонсором Российской премьер-лиги

Группа Тинькофф стала титульным спонсором Российской премьер-лиги

Фотогалереи

Опустевшая Италия
13

Опустевшая Италия

Фотохроника 10 марта
8

Фотохроника 10 марта

Фестиваль красок Холи
12

Фестиваль красок Холи

Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

Хроника коронавируса. Март.
22

Хроника коронавируса. Март.

Фотохроника 5 марта
7

Фотохроника 5 марта

Акция памяти Бориса Немцова в Москве
6

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия
10

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия

Венецианский карнавал
10

Венецианский карнавал

Прибытие в РФ первого борта из Уханя
8

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

Обрушение крыши спорткомплекса в Санкт-Петербурге
9

Обрушение крыши спорткомплекса в Санкт-Петербурге

Выставка Сальвадора Дали в Москве
10

Выставка Сальвадора Дали в Москве

Новые лица в кабинете министров
9

Новые лица в кабинете министров

Прорыв трубы с кипятком в отеле в Перми
6

Прорыв трубы с кипятком в отеле в Перми

Ралли "Дакар"
12

Ралли "Дакар"

Правительство в момент отставки
9

Правительство в момент отставки

Лучшие спортивные фотографии 2019 года
34

Лучшие спортивные фотографии 2019 года

Предновогодняя Москва
11

Предновогодняя Москва

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке
9

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

РЖД представили обновленный интерьер "Сапсана"
8

РЖД представили обновленный интерьер "Сапсана"

Снос киноцентра "Соловей" в Москве
6

Снос киноцентра "Соловей" в Москве

American Music Awards
13

American Music Awards

Известные футболисты - сыновья звездных игроков
9

Известные футболисты - сыновья звездных игроков

Кабаре "Мулен Руж" исполнилось 130 лет
12

Кабаре "Мулен Руж" исполнилось 130 лет

Церемония вручения "Эмми"
12

Церемония вручения "Эмми"

Чемпионат мира по водным видам спорта
12

Чемпионат мира по водным видам спорта

Исторический рубеж "Формулы-1"
12

Исторический рубеж "Формулы-1"

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
6

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен
10

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
10

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
10

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-2017
18

МАКС-2017

Первый полет МС-21
7

Первый полет МС-21

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код