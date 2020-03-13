Снег ляжет в Московском регионе в воскресенье

Директор Гидрометцентра обещает для жителей Центральной России некомфортную погоду в выходные дни

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Снегопады, холод и ветер ожидаются в Московском регионе на выходных, немного распогодится лишь к началу следующей недели, сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

"Не могу вас обрадовать. Ближайшие дни будут очень некомфортными для нас, особенно для жителей Москвы, Подмосковья, Центральной России. По европейской территории страны будут перемещаться несколько очень мощных циклонических образований на северо-восток, в их тылу будет очень интенсивный заток арктического воздуха. Понижение температуры, и мало того, даже установится снежный покров", - сказал Борщ на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

По его словам, в ночь на субботу облачно с прояснениями, местами осадки, температура составит 0...+2 в Москве и -1...+4 в Московской области. В течение дня в субботу погода резко изменится: если в первой половине будет около +4...6, то к вечеру резко похолодает до -2, а по области до -6. Дождь к вечеру сменится снегом, на дорогах образуется гололедица, ожидается ветер до 17 м/с.

"Поездки лучше совершать в первой половине дня", - заметил метеоролог.

В воскресенье ночью снегопад продолжится, ветер не утихнет, поэтому местами прогнозируется метель. В Москве в ночные часы будет -6...-4, в центре города -3...-1, в Подмосковье ожидается мороз до -9.

Днем будет хмуро, продолжит идти снег, с учетом прогнозируемого ветра в порывах до 17 м/с местами возможна метель. Температура в Москве составит -5...0. Снегопады приведут к тому, что местами в Московском регионе образуется снежный покров - до 5-10 см.

В понедельник погода постепенно начнет меняться к лучшему. Снег прекратится, будет облачно с прояснениями. Ночью будет холодно: в Москве -9...-7, по области до -7...-12, но днем столбики термометров в столице поднимутся уже до +3...5, +1...6 по области. Тем не менее, сохранится ветер западной четверти в порывах до 15 м/с.

"Потом погода будет постепенно улучшаться", - добавил Борщ.

Директор Гидрометцентра России также озвучил прогноз прохождения половодья.

По его словам, на реках значительной части европейской территории России существует вероятность формирования маловодья, особенно в бассейне реки Дон.

"В результате сложившихся на сегодняшний день условий и прогноза, который мы представляем сегодня, мы ожидаем, что есть большая вероятность формирования маловодья, особенно на реках Донского бассейна. Приток воды в Цимлянское водохранилище составит только около 30%, даже меньше, чем в прошлом году", - сказал Борщ.

Он добавил, что уровни воды в рамках прохождения половодья ожидаются низкими на половине Европейской части страны, в частности на юге, в центре и на западе географического региона, в том числе на реках бассейна Нижней Волги, Дона, Оки. В ряде рек уровни будут на 3-4 метра ниже нормы, местами - до 10 метров.

Тем не менее выше обычных будут уровни ряда рек севера европейской территории России, в том числе Северной Двины и Печоры. Наиболее высокими будут уровни рек бассейна верхней Оби, а также Тобола и Ишима (бассейн Иртыша), добавил Борщ. По его словам, в бассейне Тобола максимум половодья может превысить норму на 3 метра.

Кроме того, в Новгородской области из-за высокой осенне-зимней водности выше обычных отметок наполнено озеро Ильмень (на 2,6 м выше нормы). По словам Борща, в том числе по этой причине вероятны подтопления отдельных территорий в районе Великого Новгорода.