Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа подвела итоги I кв и начала апреля

Представители СПбМТСБ проанализировали изменения в показателях торгов нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в условиях пандемии

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) в ходе онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе" подвела итоги работы за I квартал. Кроме того, были проанализированы изменения в показателях торгов нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в условиях пандемии. В пресс-конференции приняли участие президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, вице-президент биржи Антон Карпов, управляющий директор биржи Алексей Рыжиков.

В частности, было отмечено, что торговля нефтепродуктами и минудобрениями выросла на СПбМТСБ в последние недели. в секции "Нефтепродукты" с 30 марта по 10 апреля было реализовано 706,6 тыс. тонн (+12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Из них: автомобильный бензин - 252, 8 тыс. тонн (+4,9%), дизельное топливо - 300,1 тыс. тонн (+51,4%), авиационный керосин (-3,9%). В секции "Минеральное сырье и химическая продукция" оборот торгов составил 2408 тонн (+205,2% или более чем в 3 раза).

В секции "Газ природный" объем торгов в указанный период составил 47,6 млн кубометров (-45,6% к предыдущему году). В секции "Лес и стройматериалы", а также на электронной площадке "Торг-i" в указанный период реализовано 24 890 кубометров (-85,9%).

НЕФТЬ

Диалог стран-производителей нефти скажется не только на объемах добычи, но в будущем он может сказаться и на процессах ценообразования, считает глава СПбМТСБ Рыбников.

"По моему личному мнению, дело не закончится просто регулированием добычи. Диалог-многоугольник всех основных производителей скажется не только на процессах производства, но и на процессах ценообразования ", - сказал он.

"Будут обсуждаться новые вопросы - где, как продается, кем продается, на каких условиях, какие бенчмарки. Все это приведет в целом в какую-то систему, получит дополнительный импульс к движению, к размышлениям на эту тему. Пересмотр (в сторону ценообразования - ИФ) будет, но это очень долгосрочный процесс", - добавил Рыбников.

Вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов добавил, что из-за пандемии коронавируса сокращается спрос на нефть и нефтепродукты во всем мире: "Эта тенденция не может нас не затрагивать. Уже упал спрос на авиационный керосин в виду запета международных перелетов, спрос на бензины и дизельное топливо. Падение спроса отражается и на экспортных направлениях, и внутреннем рынке - сложности везде примерно одни и те же".

НЕФТЕПРОДУКТЫ

СПбМТСБ призывает к очень тщательному обсуждению темы снижения норм биржевых продаж топлива, чтобы не нарушить прозрачность биржевых торгов нефтепродуктами. Такую позицию высказал глава СПбМТСБ Алексей Рыбников в ходе онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он отметил, что факт снижения объемов переработки нефти, конечно, уже есть. "Автоматически снижение объемов переработки оказывает воздействие на снижение объемов на бирже. Здесь связь прямая. Тем не менее биржевой рынок - это не весь рынок, существует внебиржевой тоже, они между собой связаны. Но биржевой самый доступный, наиболее демократичный", - подчеркнул он.

"В этой связи биржа считает, что очень важно сохранение прозрачности торговли. Использование такого канала реализации как биржевые торги, является принципиально важным в нынешней ситуации. То, что происходит на бирже - всем видно, всем понятно, все контролируемо. Причем не только с точки зрения заключения договоров, но и с точки зрения исполнения сделок, с точки зрения противодействия манипулированию в ходе торгов, образованию картелей и т.д. Этот прозрачный сегмент в первую очередь нужно защищать. Попытки уходить от этого прозрачного и транспарентного сегмента куда-то в сторону, на мой взгляд, должны быть очень хорошо обоснованы. Да, видим падение спроса, но падение спроса присутствует по всем основным сегментам, неважно - биржевой или внебиржевой. И переносить акценты с биржевой реализации на внебиржевую - почему, зачем?", - задался вопросом Рыбников.

"Консультации по этому вопросу проводятся со всеми: ФАС, Минэнерго, Центральный банк, биржа, разные категории участников рынка. Мнения, конечно, у всех разные есть", - добавил он.

Ранее Минэнерго предложило скорректировать нормативы биржевых продаж нефтепродуктов в сторону снижения. Ведомство предлагает рассмотреть возможность корректировки совместного приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго о биржевых продажах нефтепродуктов "в части снижения обязательных нормативов биржевых продаж на период действия настоящего плана".

В настоящее время совместный приказ ФАС и Минэнерго предполагает, что нефтяные компании, занимающие доминирующее положение на рынке, с целью формирования ликвидного биржевого рынка должны продавать на бирже 10% от производимого бензина, 6% от производимого дизтоплива, 10% от производимого авиакеросина и 2% от производимого мазута.

По словам Рыбникова проблема касается не только возможной коррекции совместного приказа ФАС и Минэнерго о биржевых торгах нефтепродуктами. Возникает также тема, связанная с постановлением правительства, согласно которому компании обязаны торговать на бирже в параметрах совместного приказа для получения обратного акциза. Все это взаимосвязано, проблему нужно изучать очень внимательно, отметил Рыбников.

Между тем, биржевые цены на нефтепродукты после непродолжительного "боковика" на прошлой неделе в этот понедельник пошли вниз, а в четверг упали на 3-4%, свидетельствуют данные СПбМТСБ. Так, цена на Аи-92 упала по итогам сегодняшних торгов на 4,5% - до 36914 руб./т. (по сравнению с началом текущей неделе цена упала на 7%), на Аи-95 - на 3,28%, до 37925 руб./т. (7,1%), на летнее дизтопливо - на 3,48%, до 42282 руб./т. (4,5%).

Основная торговая сессия завершилась в тот момент, когда в "Интерфаксе" шла онлайн пресс-конференция топ-менеджеров СПбМТСБ по итогам I квартала и начала апреля. Глава биржи Алексей Рыбников в прямом эфире прокомментировал итоги торгов в четверг: "Продано почти 77 тыс. тонн нефтепродуктов. Это достаточно приличный показатель. Что интересно: по дизтопливу мы находимся на обычных средних показателях по падению объемов. По бензину мы видим снижение (объемов - ИФ) где-то примерно 15-20%, что более-менее укладывается в представление о том, на сколько изменился спрос в сторону понижения. И, тем не менее, в условиях живого рынка 77 тыс. тонн - это неплохой показатель".

"Мы увидели снижение оптовой цены на бензины и на летнее дизтопливо. Это значит, что компании пользуются биржевым каналом, чтобы продавать. Да, приходится снижать цены, если ты хочешь продавать свои продукты, если хочешь бороться за долю рынка. А биржевой канал продаж открыт, сюда любой может дотянуться, и конкуренция - вот она вот в полный рост, она происходит у вас на глазах".

Ранее сообщалось, что торговля нефтепродуктами и минудобрениями выросла на СПбМТСБ в последние недели. В частности, в секции "Нефтепродукты" с 30 марта по 10 апреля было реализовано 706,6 тыс. тонн (+12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Из них: автомобильный бензин - 252, 8 тыс. тонн (+4,9%), дизельное топливо - 300,1 тыс. тонн (+51,4%), авиационный керосин (-3,9%).

ГАЗ

"Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" готова организовать трансграничную торговлю газом с участием белорусских покупателей, заявил Рыбников.

Неделю назад министр энергетики Белоруссии Владимир Каранкевич заявил, что республика направила "Газпрому" (MOEX: GAZP) предложения о возможности покупки части российского газа не в рамках долгосрочных контрактов, а на биржевых площадках по конкурентным ценам. "В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - аргументировал белорусский чиновник.

Рыбников напомнил: "Наши белорусские коллеги хорошо знакомы с организацией биржевой торговли и в частности торговли газом. У нас в рамках Евразийской экономической комиссии большая работа по этому была проделана и делается. Все страны ЕАЭС представлены и все хорошо знакомы".

Глава СПбМТСБ также привел пример, что НК "Янгпур" - дочерняя компания "Белоруснефти" "давно и успешно работают на бирже как продавец.

"С точки зрения технологий все всё знают, все всё понимают и знают, что биржа готова и может обеспечить в том числе и трансграничную торговлю. Но для этого нужно помимо политических решений принять еще целый рад дополнительных решений - нормативных, тарифных. Если будут приняты соответствующие политические решения, конечно мы их реализуем", - заверил Рыбников.

Комментируя влияние коронавируса на оборот торгов газом в целом вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов заметил: "Пока рано судить, было снижение или нет, поскольку газовые торги не настолько ликвидны как нефтепродуктовые".

При этом он не исключил, что от экономического спада ликвидность на торгах может и повыситься: "С другой стороны, будет ли снижение - вопрос. Общая тенденция замедления процессов в экономике влечет то, что у крупных поставщиков появляется значительный объем невыборки. На суточные торги вернулись поставщики, которых раньше не было".

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа рассчитывает к III кварталу выйти на объемы продаж удобрений, рекомендованные совместным приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минпромторга. Приказ устанавливает минимальную рекомендованную величину реализации удобрений через биржу для доминирующих производителей на уровне 10% от объема продаж на внутреннем рынке.

"Совместный приказ по развитию рынка был подписан 3 февраля. Пока процент выполнения приказа - всего 13,7% (от установленных 10% продаж на рынке РФ - ИФ). Но с учетом того, что в приказе (участникам рынка - ИФ) дано полгода на погружение в тематику, мы рассчитываем, что к III кварталу выйдем на те цифры, которые изначально были заложены в совместном приказе", - сказал Рыжиков.

"Мы неплохо провели I квартал 2020 года, было реализовано 19,6 тыс. тонн удобрений. Для сравнения, за тот же период прошлого года было продано всего 713 тонн... Сейчас у нас 26 региональных базисов поставки по биржевым контрактам. Кроме того, мы запустили контракты на более мелкие партии - автомобильные поставки от 20 тонн и поставки железнодорожным транспортом от 54 тонн", - отметил он.

По предварительным данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в I квартале поставки удобрений отечественным аграриям выросли на 35%, превысив 3 млн тонн. В пересчете на 100% питательных веществ этот показатель увеличился на 40%, до 1,2 млн тонн.

В 2019 году, по данным Минсельхоза, российские аграрии закупили 3,53 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ). По оценкам ведомства, в этом году объем закупок составит не менее 3,7 млн тонн.

МЕТАЛЛОЛОМ

Вопрос организации биржевых торгов ломом черных и цветных металлов на экспорт пока снята с повестки, сообщил глава СПбМТСБ Рыбников. При этом он отметил, что имеет смысл начинать с организованной торговли ломом на внутреннем рынке.

"Среди представителей отрасли, регуляторов стало складываться мнение, что по лому не стоит начинать тему с экспорта. Имеет смысл начинать с более простого - попробовать начать с организованной торговли по внутреннему рынку. И мы тоже придерживались такой точки зрения", - сказал Рыбников.

Глава СПбМТСБ предположил, что тема по организации торгов ломом на внутреннем рынке через биржу еще будет обсуждаться после нормализации ситуации.

В октябре прошлого года по итогам совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака было принято решение о введении биржевых торгов ломом на экспорт 1 апреля 2020 года. При этом квотирование экспорта лома по регионам было прекращено 31 декабря 2019 года. Предполагалось, что введение биржевой торговли на рынке лома черных и цветных металлов будет способствовать большей прозрачности на рынке металлолома и устранению рисков трансфертного ценообразования.

На совещании в февраля у вице-премьера РФ Юрия Борисова, который вместо Козака курирует вопрос, представители отрасли единодушно выступили против продажи лома на экспорт через биржу, писал "Коммерсантъ". Кроме того, против идеи продавать образующийся у них лом на бирже выступили госкомпании, поскольку они уже используют для этого собственные торговые площадки. По словам собеседников газеты, по итогам совещания Борисов поручил провести дополнительные консультации с участием Минпромторга, ФАС и бизнеса.

ЛЕС

Из-за COVID-19 экспорт леса в Китай встал, заготовка леса внутри России небольшая, в результате лесная отрасль оказалась в сложной ситуации. Такое мнение высказал управляющий директор СПбМТСБ Рыжиков.

"Эта зима выдалась достаточно теплой для многих лесных регионов Российской Федерации. И, к сожалению, заготовка на более дальних делянах, на дальних складах была затруднена, как и возможность вывоза в зоны, доступные для транспортировки. Поэтому в целом объем заготовки снизился. Второй фактор - это результат борьбы с незаконными рубками. Сейчас принятие решений по каждой рубке занимает большой промежуток времени - где-то в 2-3 раза упали реальные объемы по сравнению с планами на I первом квартал. И третий фактор, безусловно, коронавирус, поскольку первым встал самый большой рынок для Российской Федерации - это экспорт в Китай. Граница была закрыта и только недавно возобновились первичные поставки, и то это контейнерные перевозки, а они всегда занимали минимум. По сути дела, экспорт полностью встал. Внутренняя заготовка у нас не такая большая, поэтому в целом отрасль оказалась в сложной ситуации", - рассказал Рыжиков.

По его словам, в I квартале объем торгов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 60% и составил 590 тыс. кубов.

Тем не менее, добавил он, в биржевой торговле лесом есть ряд позитивных моментов: "СПбМТСБ успела (до развития ситуации с коронавирусом - ИФ) подписать соглашения о сотрудничестве с двумя новыми регионами - это Саха (Якутия) и Свердловская область. Второй момент: регионы-лидеры сохраняют свои позиции, хотя некоторые просели в объемах. Назову пятерку: Красноярский край - минус 67% от прошлого года, но это лидер в РФ по обороту биржевых продаж леса, Удмуртская республика (плюс 54%), Пермский край - минус 60%. На четвертое место неожиданно вышла Томская область, она впервые появилась в I квартале, раньше они выходили только в конце года. И на пятом месте Новгородская область".

Кроме того, добавил Рыжиков, в I квартале на торги на СПбМТСБ вышли новые регионы - Республика Бурятия, Кемеровская область, Республика Карелия, Амурская область и Тюменская область. Всего на бирже сейчас торгуют лесом 27 регионов.

"Как только отпустит ситуация (с коронавирусом - ИФ), мы привлечем к проекту новые субъекты, достигнута договоренность по подписанию соглашений с участием предприятий Забайкальского края, Челябинской области", - добавил он.