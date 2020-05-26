Ректор РАНХиГС считает, что ЕГЭ должен сохраниться и как вступительный, и как выпускной экзамен

Владимир Мау заявил о готовности академии в следующем учебном году приравнять дистанционное образование к очному и предложил выдавать образовательные кредиты на послевузовское образование

Москва. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау считает, что ЕГЭ в России следует сохранить и в качестве прозрачного механизма для поступления абитуриентов в вузы, и в качестве инструмента для оценки школы.

"В условиях, когда у нас (...) интерес абитуриентов к высшему образованию растет, я считаю, все-таки, сохранение традиционного механизма, когда ЕГЭ сдают все, было бы более оправданным", - сказал Мау на онлайн-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

По его словам, ЕГЭ - "очень справедливый инструмент", который необходим для прозрачного поступления в университеты. С другой стороны, по словам Мау, ЕГЭ также является и достаточно объективной оценкой результатов деятельности школы.

В этом году, напомнил ректор, ЕГЭ фактически лишен статуса выпускного экзамена - из-за коронавируса школьные аттестаты 11-классникам выдаются по итогам обучения в школе, и за ним сохранен лишь статус вступительного, то есть сдавать ЕГЭ будут только поступающие в вузы.

Не исключено, что такая схема сохранится и дальше, считает Мау, однако, по его мнению, обе составляющие ЕГЭ - объективная оценка школы и прозрачное поступление в вузы - имеют важное значение для российской системы образования.

Кроме того, по словам Мау,РАНХиГС намерена дать возможность студентам по желанию учиться дистанционно в новом учебном году, приравняв такую учебу к обычной очной программе.

"Мы хотим быть готовыми также и к ситуации неопределенности. Мы понимаем, что проблема не только в тех или иных разрешениях. Речь еще идет о том, что сами студенты, особенно абитуриенты-первокурсники и их родители могут быть не готовы приехать в кампус. А у нас много немосковских студентов, из разных городов страны", - сказал Мау в ходе онлайн-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

Причины могут быть разными, в том числе из-за опасений пандемии или из-за финансовых сложностей семьи студента. Таким абитуриентам РАНХиГС намерен предложить особую опцию: они могут поступить на полноценное очное образование, и потом в течение года выбирать - учиться ли в дистанционном формате или приехать в Москву или в филиал, чтобы физически находиться на лекциях и семинарах.

"Это не заочное образование, еще раз хочу подчеркнуть. Это очное полноценное образование, но с использованием информационных технологий", - сказал Мау.

Он добавил, что такой шаг для вуза сопряжен с серьезными организационными сложностями - например, учебная часть не может спрогнозировать, сколько учащихся будут слушать лекции в "дистанте" и сколько будут посещать очно. Однако, по словам ректора РАНХиГС, в вузе видят своей задачей помочь абитуриентам, студентам и их родителям и максимально снять риски.

По словам Мау, всего опций для начала учебного года в РАНХиГС четыре.

Вуз будет готов, во-первых, полностью вернуться в ситуацию оффлайн, как это было до пандемии. Во-вторых, вернуться в оффлайн с ограничениями по социальной дистанции, в-третьих, полностью продолжить обучение в дистанционном формате. И, наконец, четвертый вариант предполагает смешанную стратегию: дать право студентам и их родителям самим выбирать между "дистантом" и "оффлайном". Выбор стратегии будет зависеть от ситуации и требований Роспотребнадзора, пояснил ректор академии.

В ходе онлайн-конференции Мау также сообщил, что РАНХиГС, скорее всего, сохранит механизм онлайн-защиты диссертаций после снятия ограничений по COVID-19.

"Мы оцениваем этот опыт в высшей степени положительно. Сохраниться это, несомненно, может и, скорее всего, будет", - сказал он.

Мау уточнил, что сложившаяся процедура защиты диссертаций удобна для проведения в онлайн-формате. "Дело в том, что у нас нет совета из 20 человек, которые тайно голосуют. Наша защита состоит в том, что под каждую диссертацию формируется специальное жюри от пяти до семи человек, специалистов именно в этой области. Они пишут заключения на диссертацию, происходит публичная дискуссия и открытое голосование. Фамилии проголосовавших помещаются в диплом, и они расписываются", - отметил ректор.

"То есть наша модель защиты предполагает двойной контроль: с одной стороны - это репутация нашей организации, с другой стороны - репутация уважаемых ученых, которые за нее (работу - ИФ) проголосовали. В этом смысле технически нам проще проводить защиту онлайн, потому что у нас нет элемента тайного голосования. Наш механизм сложный, но легкий для проведения онлайн. У нас нечего скрывать, все открыто", - сказал Мау.

22 мая в академии впервые в практике заседание диссертационного совета прошло в формате видеоконференции. Дистанционный режим был выбран из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Первым соискателем ученой степени онлайн стал Александр Костин - он защитил кандидатскую диссертацию по теме "Специфика политических механизмов обеспечения корпоративных интересов в современной России". Научная дискуссия и голосование проходили на платформе Microsoft Teams.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о программе образовательного кредитования в России, ректор РАНХиГС заявил, что необходимо расширить эту программу и выдавать кредиты на программы послевузовского образования.

"Я считаю, что сейчас реально образовательным кредитам будет дана новая жизнь. Это совсем другая ситуация. Надо будет еще обсуждать, подумать, как распространить их на поствузовское образование, на дополнительное образование, потому что в условиях реального спроса на непрерывное образование нельзя совсем разделять высшее от поствузовского", - сказал Мау в ходе онлайн-конференции.

По его словам, образовательные кредиты - это цивилизованная часть образовательного процесса. Для развития этой сферы важно, чтобы такие кредиты были отделены от потребительского кредитования более низкими процентными ставками и более выгодными условиями.