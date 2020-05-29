Возникновение новой биполярности сулит угрозу России, Москва должна быть независимым центром силы - эксперты

В информационном агентстве "Интерфакс" прошла первая онлайн-сессия "Примаковских чтений" на тему "Россия и постковидный мир" - нового совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса"

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Пандемия коронавируса негативно влияет на международную систему контроля за вооружениями, не снижая темп милитаризации стран-лидеров, что ставит под угрозу мировую безопасность, считает руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик Алексей Арбатов.

"Пандемия, с одной стороны, отвлекла внимание, с другой стороны напрямую уже негативно сказалась на системе контроля за вооружениями, и в-третьих она ничуть не затронула основные военные программы ведущих государств", - сказал Арбатов на онлайн-сессии "Примаковских чтений", которые провели в пятницу "Интерфакс" и ИМЭМО РАН.

"Мир по итогам пандемии может быть отброшен в 50-е годы. В то время, когда было ядерное сдерживание, шла гонка вооружений, но не было никакой системы контроля за этими вооружениями. До чего мир дошёл в те годы известно - он дошёл до Карибского кризиса 1962 года", - заявил академик.

Он подчеркнул, что коронавирус уже вызвал временное прекращение инспекционных поездок России и США по договору СНВ-3 и отмену конференции по случаю 50-летия Договора о нераспространении ядерного оружия, что особенно опасно в связи с кризисом отношений между США и Ираном.

"Назревает новый кризис, чреватый войной в связи с тем, что США вышли из соглашения по свёртыванию иранской ядерной программы", - отметил эксперт.

По словам Арбатова, угрозе способствует и выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора по открытому небу, а также обсуждение возможности выхода из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

"Это величайшее достижение, что с 1996 года ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила ядерных испытаний. И Северная Корея с прошлого года прекратила эти испытания. Если США выйдут из этого договора, то рухнет и Договор о нераспространении ядерного оружия, потому что эти два договора очень тесно связаны", - сказал Арбатов.

Он также заявил об опасности возникновения новой биполярности как наиболее опасной тенденции современности, Россия должна играть роль независимого центра силы. "Самая опасная тенденция современности - это сползание к новой биполярности. Для России она будет опасна вдвойне, Россия окажется в самом уязвимом положении в такой системе", - сказал Арбатов.

В случае возникновения новой биполярности мировыми полюсами станут США и КНР, Россия "не сможет контролировать события" и может оказаться ввязанной в войны, которые интересуют Китай, но совершенно не связаны с интересами безопасности России.

"Я неоднократно приводил высказывание, на которое у нас не обратили внимание, но, на мой взгляд, с большим подтекстом. Несколько лет назад один из руководящих деятелей Китайской народной республики посетил Россию и, желая продемонстрировать хорошие намерения, сказал: "У Китая самое большое население в мире, у России - самая большая территория, мы органически дополняем друг друга". Может, он имел в виду что-то хорошее, но, если вдуматься, вряд ли это сулит нам что-то хорошее", - добавил Арбатов.

По его словам, отношения с Китаем в настоящий момент прекрасные, однако России необходимо соблюдать дистанцию, нельзя бросаться из крайности в крайность - от самой большой угрозы в мире до стратегического союзничества.

"Нам надо максимально в этой ситуации играть роль независимого центра силы. Да, у нас с Китаем есть общие интересы, но есть и с Европой, я уж не говорю про Индию, и с США есть общие интересы", - подчеркнул руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

В связи с этим, отметил он, у России на современном этапе должно быть две цели - предотвратить возникновение новой биполярности, и сохранить систему контроля над вооружениями.

Арбатов напомнил, что полвека назад между Китаем и СССР происходил военный конфликт, и Советский Союз "официально провозгласил в своей программе, что Китай представляет собой самую большую угрозу миру".

"Нельзя бросаться из крайности в крайность, то у нас Китай самая большая угроза миру, то он у нас стратегический союзник или партнер. Такими понятиями бросаться нельзя. Стратегический союзник - это когда вы готовы своих солдат послать воевать за интересы вашего союзника и наоборот. Я уверен, что у нас с Китаем нет и не сложится такой ситуации", - отметил академик.

При этом он полагает, что чтобы привлечь Китай к договорённостям по контролю за вооружениями, США должны тщательно продумать возможные формы его участия в соглашениях и предложить выгодные условия.

"Дальнейшую судьбу договора ДРСМД, продление договора СНВ-3 и следующий возможный договор по этому вопросу - всё это США связывает с привлечением Китая. Я бы спросил у них - как вы мыслите себе привлечение Китая, скажем, к продлению договора СНВ-3", - сказал Арбатов.

По словам Арбатова, данный вопрос требует внимательной проработки, поскольку привлечение Китая к участию в данном договоре легитимизирует его право в пять раз увеличить количество своих стратегических носителей и в 10 раз количество своих стратегических ядерных боеголовок.

"Он это право имеет и так, без всякого договора, но вряд ли будет это делать. Вы что, хотите его толкнуть на этот путь, если он станет участником договора СНВ-3, который был приспособлен и подогнан к стратегическим силам двух сверхдержав - СССР и США", - заявил академик.

Кроме того, сложной проблемой выглядит и привлечение Китая к переговорам по договору ДРСМД, считает Арбатов.

"Силой привести Китай за стол переговоров нельзя. Это станет возможным, только если предложить ему какую-то модель договорённостей, которая будет ему выгодна. Никто никогда в жизни не предлагал Китаю такую модель, которая бы была ему выгодна и заинтересовала бы его с точки зрения его стратегического положения в мире", - отметил эксперт.

В качестве удачного примера такого предложения Арбатов привел переговорный процесс между СССР и США, когда американцы предложили Советскому Союзу ограничить наступательные вооружения в обмен на ограничение своей системы противоракетной обороны.

"Советский Союз какое-то время подумал, какое-то время поотказывался, но потом сказал да: это выгодная сделка", - отметил эксперт.

В свою очередь президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин на сессии выразил мнение, что, выходя из крупнейших мировых договоренностей, США пытаются вернуть мир к состоянию однополярности. Китай же, осознав, что не успел создать подлинное равенство в технологической и других сферах, пытается договориться и пойти на уступки, чтобы прийти к двуполярному миру 21 века. Примером этого является заключенное между США и КНР торговое отношение, считает Дынкин.

"Возникает структурная асимметрия. Китай ищет компромисс, а США хотят затормозить, остановить его рост, а отнюдь не договариваться", - добавил президент ИМЭМО РАН.

Такая асимметрия станет частью постковидного мира и "очень опасна", считает он. Такое "биполярное расстройство" мирового порядка невыгодно России, однозначно занимать одну из сторон нельзя, добавил Дынкин.

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в свою очередь отметил, что, "несмотря на все те крайне опасные проявления, которые несла с собой холодная война и ядерное противостояние, тем не менее, тогдашнее противостояние и то, что за ним последовало, содержали действительно большое количество правил поведения, которые в общем соблюдались с некоторыми изъянами, с некоторыми срывами, но глобально все это выполнялось".

"Биполярность, которая может наступить, она действительно весьма тревожит, потому что, как мне кажется, она будет совсем не такой, как мы представляем себе биполярность, основываясь на опыте второй половины двадцатых годов", - сказал Лукьянов.

По его словам, "тогдашние всеобъемлющие конкуренции и соперничество между Советским Союзом и Соединёнными Штатами, не только военно-политическое, но и идейное, этическое и экзистенциальное, служило в каком-то смысле фактором стабилизации отношений, то есть это были два достаточно изолированных мира, которые выстраивали вот этот баланс, да, с некоторыми срывами, но, тем не менее, окончательного срыва, как мы знаем, не произошло".

"Сейчас этого нет, потому что Китай при всей специфике своего мировоззрения, своей культуры, он не представляет никакого идеологического или тем более экзистенциального вызова западу, китайцы не собираются создавать колхозы в Мичигане и действуя в той же парадигме капиталистической экономики глобальной, что и Соединенные Штаты и все остальные", - отметил он.

"Но это как раз является, как мне кажется, более опасным, потому что возвращает нас совершенно к другой эпохе, это не биполярность эпохи холодной войны, особенно зрелой", - сказал Федор Лукьянов.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что "биполярность, которая сегодня может сложиться, она приведет к серьёзному давлению на все международные организации, не только договоры, но и организации в целом".

"Мы видим, какие проблемы переживает ООН последние уже несколько десятилетий, но ясно совершенно, что и с приходом Обамы, и с приходом особенно Трампа судьба этой международной организации вызывает определенные озабоченности", - отметил Швыдкой.

"Примаковские чтения онлайн" - новый совместный проект ИМЭМО РАН и "Интерфакса". В рамках проекта на площадке агентства состоится серия онлайн-встреч экспертов, политических и общественных деятелей, на которых будут обсуждаться актуальные проблемы международных отношений и мировой экономики в период кризиса. Проект реализуется при поддержке Фонда Горчакова.