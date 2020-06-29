Вместо должности президента в ОСК введена должность гендиректора - Рахманов (видео)

Российские военные получат в этом году до 14 кораблей и подводных лодок, ОСК настроена выполнить обязательства по гособоронзаказу в максимальном объеме

Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - В Устав Объединенной судостроительной корпорации вместо должности президента введен пост гендиректора, сообщил журналистам гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

"Уже как пятый день я не президент ОСК, а просто гендиректор, соответствующие изменения были внесены в устав и вступили в силу... Это для нас важное изменение, которое в дальнейшем приведет к внесению ряда изменений в организационную структуру", - сказал Рахманов ходе онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Почему мы это сделали? На самом деле ответ очень простой - президент в стране один и мы все его знаем", - отметил он.

Рахманов уточнил, что ликвидирована была должность не только президента, но и вице-президентов.

"Остались генеральный директор и его заместители. Должности президента и вице-президентов нет", - отметил гендиректор корпорации.

Говоря о перспективах корпорации, Рахманов сообщил, российские военные получат в этом году до 14 кораблей и подводных лодок.

"До конца года нам предстоит сдать не меньше 11 и, наверное, не больше 14 кораблей", - сказал Рахманов.

Он сказал, что ряд кораблей находится "в зоне риска по объективным причинам".

Рахманов заявил, что ОСК настроена выполнить обязательства по гособоронзаказу в максимальном объеме.

Так, по его словам, подводные лодки "Казань" и "Князь Олег" должны войти в состав Военно-морского флота России в этом году.

"Мы рассчитываем, что и подводная лодка "Казань" и подводная лодка "Князь Олег" до конца этого года войдут в состав Военно-морского флота", - сказал Рахманов.

Он не стал отвечать на вопрос о сроках передачи военным подлодок "Белгород" и "Хабаровск", которые называют носителями подводных аппаратов "Посейдон".

"Казань" - многоцелевая АПЛ, головная подлодка проекта "Ясень-М". Подлодка была спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился. Ожидается, что подлодка усилит состав Северного флота.

Подводный крейсер "Князь Олег" является первой серийной субмариной усовершенствованного проекта 955А "Борей-А". Стратегические подлодки данного типа принадлежат к четвертому поколению подводных атомоходов. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". От первых "Бореев" - подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - они отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Заключен контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов", сообщил Рахманов.

"С новым подрядчиком контракт был заключен на прошлой неделе. Это компания "Оргэнергострой", которую выбирали на закрытом конкурсе", - сказал Рахманов.

По его словам, всего заявки подали семь компаний. "Мы выбирали того, кто имеет достаточную финансовую стабильность и подтвердил нам сроки возможности докования авианосца летом следующего года", - сказал Рахманов

Он отметил, что подрядчик уже разворачивает работу в Мурманске

Рахманов сообщил, что в целом работы по ремонту "Адмирала Кузнецова" идут в графике.

Отвечая на вопрос о том, будет ли идти чёрный дым от авианосца после модернизации, гендиректор ОСК сказал: "Думаю, что дымить не будет"

ОСК готова строить атомные эсминцы "Лидер", но заказа от Минобороны РФ пока нет, сообщил глава ОСК.

"Если нам такой заказ будет размещён, мы его обязательно построим и даже знаем где", - заявил Рахманов.

В декабре 2019 года Рахманов сообщал, что корпорация ведет подготовку к началу серийного строительства атомных эсминцев "Лидер".

"Дождемся информации министерства обороны. Мы опять же готовимся к тому, чтобы это стало следующим началом длинной серии кораблей дальней морской зоны", - сказал глава ОСК.

В августе 2018 года источник сообщил "Интерфаксу", что Россия может построить несколько атомных эсминцев "Лидер", оснащенных управляемым ракетным оружием.

"Вполне вероятно, что это будет не один корабль. Это корабли дальней морской зоны, которые нужны флоту. Серия может состоять из четырех-шести кораблей. Многое будет зависеть от реализации проекта по созданию головного корабля", - сказал он.

Летом 2018 года в командовании ВМФ РФ заявили, что закладка первого эсминца корабля произойдет не ранее 2022 года.

Предполагается, что эсминцы будут оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон" ("Циркон проходит испытания - ИФ), современными системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Эскизное проектирование эсминца "Лидера" завершено, сообщило АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (ПКБ, входит в ОСК) в одном из годовых отчетов.

В документе отмечалось, что работа над эскизным проектом началась в апреле 2015 года, по состоянию на конец 2016 года, степень технической готовности составила 100%.

Предполагается, что эсминец будет иметь водоизмещение порядка 14 тысяч тонн. Благодаря атомной энергетической установке он получит неограниченную дальность плавания. Автономность - 90 суток.

Как сообщалось, главная ударная мощь эсминца - 8 универсальных пусковых установок, каждая из которых рассчитана на 8 крылатых ракет "Калибр", "Оникс", в перспективе - "Циркон", всего - 64 ракеты (у современных российских фрегатов на вооружении 16 ракет первого и второго типа).

По оценкам специалистов, "Лидер", построенный по технологии "стелс", существенно усилит возможности ВМФ при выполнении задач в дальней морской зоне.

20 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что всего российский Военно-морской флот до 2027 года получит 21 корабль для операций в дальней морской зоне.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) готова взяться за строительство нового авианосца для Военно-морского флота (ВМФ) РФ, предприятия отрасли обладают всеми необходимыми ресурсами и опытом для реализации такого проекта, сообщил Рахманов.

"Это однозначно вопрос к Военно-морскому флоту. Им важнее понимать, как воевать. Если родина прикажет, мы и авианосец построим", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о возможных сроках начала строительства нового авианосца для ВМФ РФ.

По его словам, ОСК обладает всеми техническими возможностями для строительства самого современного авианосца.

"Мы понимаем, какая это может быть технология, мы понимаем, какие базовые технологические решения должны быть положены в его основу. Опыт ремонта "Кузнецова" и, по сути, воссоздания -"новостроя" авианосца "Викрамадитья" для индийских ВМС говорит о том, что такой опыт у нас, по крайней мере, на одном предприятии под названием "Севмаш", - отметил Рахманов.

При этом "Объединенная судостроительная корпорация" видит оживление в секторе гражданского судостроения, сообщил Рахманов.

"В общем и целом рынок (гражданского судостроения. - ИФ) оживает, со снижением ставки и возможностью использования кэптивной лизинговой компании очень многие из наших заказчиков пересматривают планы строительства, сдвигая их влево, на более ранний срок", - сказал Рахманов".

"Гражданское судостроение ОСК с 2016 года росло среднегодовыми темпами около 30% каждый год, если мы произвели в 2016 году гражданских судов на сумму около 19 млрд (рублей - ИФ), то задача на 2020 год выйти на цифру 91-92 млрд рублей", - сообщил он.

Глава ОСК соотнес цифры бизнес-плана по гражданскому судостроению корпорации на 2020 год с планами по заключению судостроительных контрактов.

"Например, твердые контракты на 2020 год - 123 млрд рублей, которые, соответственно, мы видим, как заказы, к которым мы приступим к исполнению уже в этом году - то есть это то, к чему уже есть контракт. Если говорить о перспективных контрактах, которые находятся в проработке, то их общая стоимость колеблется от 511 до 817 млрд рублей, но там требуется принятие решений, либо предконтрактное обсуждение", - добавил Рахманов.

Перспективы внутреннего российского рынка гражданского судостроения до 2030 года оцениваются более чем в 4 трлн рублей, напомнил Рахманов.

По его словам,"Объединенная судостроительная корпорация" через год может приступить к строительству морского пассажирского теплохода на мощностях "Северной верфи" (Санкт-Петербург, входит в ОСК).

"Через год и три месяца на "Северной верфи", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о распространении коронавируса, Рахманов сообщил, что он не сильно сказался на сроках сдачи кораблей заказчикам.

"С точки зрения влияния на сдаточную программу - сколь либо серьёзного (влияния), конечно, не оказал, потому что большинство сдаточных кораблей находится уже в финальной стадии достройки, поэтому там остаётся только работа заводов", - заявил Рахманов.

Однако часть иностранных специалистов, участвующих в работе над гражданскими проектами, отказались приезжать в Россию на фоне распространения Covid-19 и связанных с этим запретов, отметил Рахманов.

"Других сколь либо серьёзных последствий мы на себе на самом деле не почувствовали. Поэтому я бы сказал, что влияние коронавируса в целом было от среднего к небольшому, если пытаться искать какие-то оценки серьёзности влияния коронавируса на нашу сдаточную программу", - сказал глава ОСК.

Вместе с тем ситуация на северодвинских судостроительных предприятиях "Севмаш" и "Звездочка", где в конце мая произошла вспышка коронавируса, находится под контролем, сообщил Рахманов.

"Текущий уровень реагирования с точки зрения дополнительных проверок при допуске на ключевые и замкнутые объекты, к которым относятся сдаточные корабли, отлажен. Мы надеемся, что больше той истории, когда занесенный в Северодвинск вирус дал вспышку, не будет", - заявил Рахманов.

Он подчеркнул, что на данный момент ситуация находится под контролем, и отметил, что такой ситуации можно было избежать лишь при введении строгого закрытого режима работы для сотрудников предприятий. Однако, по словам Рахманова, заводы "Севмаш" и "Звездочка" не имели возможности разместить своих работников на своей территории.

"Нужно было вводить казарменный режим. Чтобы люди, которые однажды проверены и допущены на наши объекты, не выходили наружу с тем, чтобы тотально исключить возможность такого рода заражений", - сказал Рахманов.

Ранее сообщалось о вспышке коронавируса в Северодвинске. Большинство заболевших - сотрудники градообразующих предприятий - "Севмаша" и "Звездочки". Один инфицированный работник "Звездочки" скончался.

Как сообщил Рахманов, пандемия не привела к срыву переезда офиса Объединенной судостроительной корпорации.

"С переездом все очень просто за исключением того, что на месяц позднее, точнее на полтора, подрядчик, который завершает ремонт наших помещений, выйдет на работу. Там всем запрещали выводить, и они вовремя на наших объектах не появились", - сказал Рахманов".

"Но это не значит, что будет большой срыв, и я должен подтвердить, что первая группа специалистов в июле переезжает в Петербург, офисные помещения для этой цели и для этой группы людей подготовлены", - добавил он.

Ранее Рахманов сообщил журналистам, что ОСК переедет в петербургский офис к июлю 2020 года, на переезд понадобится 1,4 млрд рублей. Всего в северную столицу переедут около 300 сотрудников корпорации, часть останется в Москве, в том числе сам гендиректор.

В Петербурге офис будет расположен в здании на улице Антоненко. Также часть служб планируется разместить в проектных бюро ОСК, расположенных в Петербурге.

В настоящее время основной офис корпорации расположен в Москве.

Рахманов также сообщил на пресс-конференции, что "Объединенная судостроительная корпорация" по итогам 2020 года ожидает рост выручки до 17%, незначительное увеличение чистой прибыли.

"Я думаю, что вы увидим в выручке плюс 14-17%", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о прогнозе финансовых результатов корпорации по итогам текущего года.

"Что касается чистой прибыли, она будет традиционно находиться в диапазоне около или меньше 1%", - сказал он.

По его словам, показатель EBITDA ожидается на уровне 20 млрд рублей.

Чистая прибыль ОСК по МСФО в 2019 году сократилась в 4,4 раза по сравнению с 2018 годом, до 508 млн рублей, выручка увеличилась на 4,2%, до 350,3 млрд рублей.