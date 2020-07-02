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Российский эксперт предвидит большие сложности для Москвы при полной поддержке режима Асада (видео)

На очередной сессии "Примаковских чтений онлайн" в "Интерфаксе" эксперты обсудили тему Ближнего Востока в современном мире

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Безусловная поддержка режима Башара Асада в Сирии может сделать Россию заложником "непомерных амбиций" Дамаска, считает вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД), чрезвычайный и полномочный посол Александр Аксененок.

"Для России сейчас, если говорить о перспективах, политика полной и безусловной поддержки режима Асада грозит большими осложнениями", - сказал Аксененок в четверг на сессии "Примаковских чтений онлайн" "Ближний Восток в современном мире: у времени в плену" в рамках совместного проекта МИЭМО РАН и "Интерфакса".

Он отметил, что в Сирии наблюдается новый виток публичных выступлений, которые имеют не только социальный, но и антирежимный характер, социально-экономическое положение в стране "катастрофическое".

"Безусловно, Россия сделает все, чтобы помочь в меру своих возможностей Сирии. О реконструкции речь не идёт вообще, как и об экономическом восстановлении. Речь идёт о выживании - помочь выживанию в меру возможностей", - добавил вице-президент РСМД.

По его словам, сирийцы требуют гораздо больших финансовых вливаний и гуманитарной помощи, готова ли на это Россия - "большой вопрос".

"Если Россия будет себя целиком ассоциировать со всеми промахами и ошибками сирийского режима, то есть опасность, что она превратится в заложника непомерных амбиций Дамаска, его риторики давно ушедшего времени", - подчеркнул Аксененок.

Он добавил, что в Дамаске считают, что Сирия нужна России гораздо больше, чем Россия Сирии, и пытаются представить отношения двух стран как "полное и гармоничное единение", что невозможно даже между союзниками.

Сирийский конфликт, в зависимости от того, как он завершится, может развязать другие конфликты и может, при определенных условиях, даже способствовать нормализации отношений между Россией и США "или, по крайней мере, снижению градуса конфронтационности", сказал вице-президент РСМД.

Обсудили эксперты и ситуацию в Ливии. По мнению кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Василия Кузнецова, дальнейшая фрагментация финансово-экономической составляющей Ливии и ее нефтяного рынка приведёт к разделу этой страны

"Хафтар давно сохраняет контроль над этими (месторождениями нефти) территориями, тем не менее, центральный вопрос, который есть и который будет - это возможность создания альтернативной нефтяной компании и альтернативного центрального банка, чтобы расчеты по нефти осуществлялись не через Триполи, а через восток страны", - сказал он, выступая на онлайн-сессии "Примаковских чтений".

"Этому будет противостоять большая часть, в том числе Россия, международного сообщества, поскольку ПНС (правительство национального согласия) остаётся на сегодняшний день признанным международным сообществом правительством. Но если же такая фрагментация финансово-экономического поля и, с другой стороны, фрагментация нефтяного рынка в Ливии будет завершена, это будет означать, в конечном счете, ещё один шаг к разделу государства", - подчеркивает Кузнецов.

Турция продолжит держать курс на сохранение членства в НАТО, это является приоритетом для Анкары даже после покупки С-400 у РФ, заявила руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Ирина Звягельская.

"Сам факт покупки С-400 для Турции был очень важен не только с точки зрения усиления своей безопасности, но и политически. Являясь членом НАТО, южным флангом НАТО, имея достаточно напряженные в этот момент отношения с США, Эрдогану надо было продемонстрировать, что он может принимать далеко идущие решения, несмотря на обязательства, связанные с пребыванием в НАТО", - заявила Звягельская на организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН онлайн-сессии "Примаковских чтений" на тему "Ближний Восток в современном мире: "у времени в плену".

"Вовсе не следует, что Турция когда-либо поставит под вопрос необходимость пребывания в НАТО, в любом случае это будет для нее приоритетом", - отметила она.

По ее словам, президент Турции Реджеп Эрдоган показал свою самостоятельность, купив данные системы у Москвы.

"Насколько я знаю, они им были поставлены с определенными изъятиями, потому что эта система стоит у нас на вооружении. Я не знаю, будет ли он продолжать их приобретать: американцы действительно оказывали достаточно серьезное давление", - сказала Звягельская.

В свою очередь научный руководитель Института востоковедения РАН, академик РАН Виталий Наумкин отметил, что Турции придется пройти "второе испытание", если США действительно предлагают перекупить у Анкары системы С-400. "Это интересный момент, который то ли будет, то ли нет. Это второе испытание для Турции по поводу самостоятельности принятия решений", - отметил он в ходе дискуссии.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении ВС России. Применяется, в частности, для обороны российских военных баз в Сирии.

16 марта в интервью "Интерфаксу" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Турция сама примет решение, когда ставить купленные у России С-400 на дежурство.

"Мы никоим образом на это не влияем, не можем ни подталкивать, ни тормозить. Системы переданы, боевые расчеты обучены", - заявил он.

Шугаев в интервью "Интерфаксу" тогда сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

Передача поставленных Турции систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 другому государству без разрешения России невозможна, заявила "Интерфаксу" 30 июня официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

Так она прокомментировала инициативу сенатора-республиканца Джона Тьюна, который согласно Defense News, заявил, что США могли бы купить С-400 у Турции, тем самым разрешив ряд противоречий с Анкарой.

"Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому её передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны", - заявила Воробьева.

Еще одним предметом обсуждения в рамках "Примаковских чтений онлайн" стал проект строительства Восточно-Средиземноморского трубопровода EastMed для поставки газа с морских месторождений между Израилем и Кипром, в Грецию и далее в другие государства юго-восточной Европы. По словам экспертов, он не имеет ни стабильной политической, ни экономической базы.

Соглашение о строительстве магистрали было подписано в январе Грецией, Израилем и Кипром. Однако, как заметил в своем вопросе вице-президент ассоциации "Глобальная энергия" Павел Королев, "с другой стороны Турция и правительство Национального согласия Ливии подписали в ноябре прошлого года меморандум о военном сотрудничестве и о взаимопонимании по морским зонам, который фактически проводит вертикальную линию через Средиземное море, нарушая планы Греции, Кипра и Израиля на разведку нефти и газа в этой зоне". Газопровод может пройти между Кипром и Грецией - в меморандуме Турция объявила эту территорию своей морской зоной.

Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Николай Сурков заявил, что "и политически, и особенно экономически этот газопровод маловероятен".

Он обратил внимание на нынешнее сильное снижение цен на газ. "И с учетом стоимости добычи в этом регионе, экспортировать газ в Европу им придется себе в убыток. Экономисты сходятся во мнении, что вести экспорт газа из Восточного Средиземноморья в Европу при нынешней себестоимости добычи будет просто невыгодно", - заметил Сурков.

"С политической точки зрения, на Кипре есть одержимость этим проектом. Они бы очень хотели как-то связать себя с Грецией, чтобы лишний раз показать свою значимость, чтобы заставить другие страны включиться в решение проблемы Северного Кипра. Но кто даст на это денег - совершенно непонятно. Другой аспект - договоренность между Ливией и Турцией фактически блокирует прокладку трубопровода. Но если будет политическая воля, можно всегда договориться. У меня ощущение, что турки рассматривают это как повод для торга: они могут договориться с Кипром о прокладке газопровода, в обмен на какие-то уступки, например, по Северному Кипру, потому что Эрдогану очень важно гарантировать право Турции на бурение в шельфовой зоне Северного Кипра. Либо это может быть потенциально очень серьезный конфликт", - предупреждает эксперт.

Аксенёнок со своей стороны отметил, что пока инициатива находится на самом раннем этапе: "Пока рано еще оценивать перспективы. Это соглашение между Грецией, Израилем и Кипром - пока рамочное соглашение, скорее, меморандум о взаимопонимании, под который уже подбирается Евросоюз как потенциальный источник финансирования".

Кузнецов поставил под сомнение силу подписанного Анкарой соглашения.

"Соглашение Турции и правительством Национального согласия Ливии значимо, но переоценивать его не стоит, потому что международно-признанный орган законодательной власти Ливии - Палата представителей - его не ратифицировала. Более того, временное правительство Востока Ливии, ведет переговоры по заключению подобного соглашения с Грецией. Поэтому здесь правовой аспект ливийско-турецких соглашений может быть легко пересмотрен при изменении внутриполитической ситуации в Ливии", - предупредил ученый.

Европейский союз в конце 2015 года присвоил EastMed статус "Проекта общего интереса" (PCI) и уже заплатил 2 млн евро за технико-экономическое обоснование. Ожидается, что не позднее 2022 года Брюссель примет решение о том, возьмет ли ЕС на себя половину общей стоимости проекта, который сейчас оценивается примерно в 7 млрд евро. Другую половину расходов по строительству газопровода возьмут на себя греческая DEPA и итальянская Edison через совместное предприятие IGI Poseidon. Протяженность EastMed составит около 2 тыс. километров, мощность - 12 млрд кубометров в год. запуск намечен на 2025-2026 годы.

"Примаковские чтения онлайн" - совместный проект ИМЭМО РАН и "Интерфакса". В рамках проекта на площадке агентства проходит серия онлайн-встреч экспертов, политических и общественных деятелей, на которых обсуждаются актуальные проблемы международных отношений и мировой экономики в период кризиса. Проект реализуется при поддержке ТПП РФ, Фонда Горчакова и ЦМТ Москвы.

Пресс-центр

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