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Абхазия следит за военной активностью в Черном море - Бжания (видео)

Министерство обороны Абхазии поддерживает тесное взаимодействие с командованием седьмой военной базы, с министерством обороны РФ, в рамках совместных планов проводит здесь учения, рассказал президент Абхазии

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Абхазия внимательно отслеживает активность НАТО и Грузии в Черном море, заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

"Мы отслеживаем эти процессы. Министерство обороны Абхазии поддерживает тесное взаимодействие с командованием седьмой военной базы, с министерством обороны Российской Федерации. Мы в рамках планов совместных проводим здесь учения, мы не заинтересованы в развязывании каких-либо конфликтов, но наши вооруженные силы должны быть готовы для отражения возможной агрессии", - сказал Бжания на онлайн-пресс-конференции "Интерфакса", отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что степень готовности Абхазии "совместно с вооруженными силами Российской Федерации позволяет спокойно смотреть в будущее, нацеленное на мир, но при этом готовы к любому развитию событий".

"Мне непонятно, почему до сегодняшнего дня не подписано соглашение о неприменении силы по отношению республики Абхазия. Это самое главное, как только этот пункт первый будет реализован, все пойдет очень и очень хорошо", - отметил также Бжания.

По его словам, Абхазия не требует "от руководства Грузии, чтобы они признали Абхазское государство, но договор о неприменении силы - это тот, договор, который даст возможность для нашего возможного диалога: гуманитарного, экономического и любого другого".

Пресс-центр

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