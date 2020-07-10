РФ на саммите "пятерки" будет продвигать идею о недопустимости ядерной войны - Лавров (видео)

На очередной сессии "Примаковских чтений онлайн" в "Интерфаксе" глава МИД РФ Сергей Лавров выделил тему торговой войны США и Китая и решение США выйти из Договора по СНВ

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Торговое противостояние между США и Китаем не в интересах России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не вижу каких-либо выгод вообще для России от торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Мы здесь выгоды не поимеем ни в отношениях с Евросоюзом, ни в отношениях с Индией, которые у нас носят традиционно дружеский, неконъюнктурный характер и перемен в которых я не предполагаю", - сказал он в пятницу на сессии "Примаковских чтений", совместно организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН.

По словам министра, в целом обострение отношений между США и КНР "никоим образом не отвечает ни нашим интересам, ни интересам Евросоюза и других стран". "Если брать Евросоюз, то товарооборот Китая с ЕС абсолютно сопоставим с товарооборотом между Китаем и США", - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, "здесь (ЕС) вступает в прямую конкуренцию с американцами, едва ли он будет поддерживать во всем США, когда они хотят максимально обескровить китайскую экономику путем перекачивания всех процессов, которые позволяют активно развиваться, на свою территорию".

"Здесь много будет шероховатостей, напряженностей, столкновений интересов", - убежден министр.

Лавров выразил надежду, что Пекину и Вашингтону удастся снизить напряженность дипломатическими методами. "Есть, конечно, и надежда о том, что у китайцев такая политическая и дипломатическая внешнеполитическая культура, которая всегда старается избегать острых ситуаций", - сказал он.

В то же время, как отметил Лавров, "есть и очень тревожные признаки того, что, несмотря на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, все чаще и американские, и китайские официальные лица переходят на личности, причем в очень жесткой форме, и это говорит о высокой степени напряженности и с той, и с другой стороны".

"И этот градус, конечно, весьма и весьма тревожит. Надеюсь, что у наших китайских и американских коллег все-таки есть в запасе какие-то дипломатические методы, методы классической дипломатии, когда нужно не оскорблять друг друга публично, не обвинять друг друга во всех грехах, как это делают американцы на каждом углу, а все-таки садиться и признавать, что перед тобой одна из великих держав", - подчеркнул Лавров.

При этом Россия не откажется от роли посредника между США и Китаем в случае, если будет озвучено такое предложение, заявил глава МИД РФ.

"Если попросят, если в этом будет интерес, мы не откажемся", - подчеркнул он.

Как заметил министр, "у нас все-таки налажены контакты и с теми, и с другими". "Опыт нашего исторического развития позволяет судить, что какой-то потенциал у нас есть", - сказал он.

По словам Лаврова, "если в этом регионе или где-то еще есть интерес в наших посреднических усилиях, мы всегда готовы постараться помочь, но навязываться, конечно, никому не будем".

Он также полагает, что проведение встречи расширенной "большой семерки" без участия Китая было бы нецелесообразно.

"Мы убеждены, что без КНР серьезные вопросы мировой экономики, мировых финансов едва ли будут решаться эффективно", - сказал он.

Как отметил министр, "перечень стран, которые упомянул президент США в качестве потенциально приглашенных на предстоящий в Америке саммит (G7 - ИФ), отражает понимание того, что "семерка" одна уже ничего решать не может".

Лавров подчеркнул, что "и с теми странами, которые были названы, едва ли ситуация коренным образом изменится, потому что не все представлены в том списке, который был озвучен".

Он напомнил, что до 2014 года Россия являлась полноценным членом "восьмерки", однако впоследствии "восьмерка" не собиралась не по инициативе России. "Если коллеги не хотят, то насильно мил не будешь", - подчеркнул министр.

Он также обратил внимание на то, в Москве исходят из того, что решение США выйти из Договора по СНВ уже принято.

"Я исхожу из того, что, судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято", - сказал он.

Лавров отметил, что настойчивость, с которой Вашингтон пытается перевести разговор в формат переговоров в трехстороннюю плоскость, "говорит о том, что это уже предрешено".

"Плюс, условия выдвигаются, что необходимо включить в разговор новейшие российские вооружения, что по большому счету означает ломиться в открытую дверь. Уже в рамках прежних контактов американцам было сказано, что "Авангард" и "Сармат" подпадают, когда они будут полностью развёрнуты, под ограничения, устанавливаемые договором до тех пор, пока он существует, разумеется", - сказал министр.

Он подчеркнул: "Что касается трех остальных систем, то они новые, они не вписываются в три категории, на которые распространяется ДСНВ-III. Но мы готовы начинать разговор о том, чтобы и вооружения, которые не являются классическими с точки зрения ДСНВ, становились предметом дискуссии".

По словам Лаврова, он не испытывает оптимизма относительно продления договора СНВ в связи с поведением американской стороны.

"Конечно, зная повадки нынешних переговорщиков, я не сильно оптимистичен по поводу ДСНВ", - сказал российский министр.

Он отметил, что США в последнее время часто "передергивают" позиции других стран, представляя их в выгодном себе свете.

"Если многосторонние подходы будут рассматриваться всерьез - а я замечу, американцы на бумагу вообще ничего не положили из того, что они говорят о необходимости перехода к многостороннему формату - мы будем готовы участвовать в многосторонних переговорах, но каждый должен решать сам за себя, и только добровольно", - сказал министр.

Он уверен, что Россия гарантировано сможет обеспечить свою безопасность в случае непродления Договора об СНВ, уговаривать США остаться в Договоре не будет.

"Нам продление нужно настолько, насколько это нужно американцам", - сказал он.

И если, по его словам, "они категорически отказываются, мы их уговаривать не будем".

"Мы знаем, и это твёрдая уверенность, что мы гарантированно обеспечим свою безопасность на длительную перспективу, даже в отсутствие этого договора", - подчеркнул министр.

"О том, что мы будем делать в случае завершения срока действия этого договора без какого-либо последующего действия, я не знаю. По-моему, об этом говорить преждевременно. Мы готовы к любому развитию событий", - заметил министр.

По его словам, "при отказе от продления варианты могут быть различными".

"Но общая направленность, я вас могу заверить, будет на продолжение диалога с США по стратегической проблематике, продолжение диалога и по новым инструментам контроля над вооружениями в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность".

В этой связи Россия готова обеспечить функционирование Договора по открытому небу, но окончательное решение о своём участии в нем примет после того, как взвесит последствия выхода из него США.

"Мы готовы к тому, чтобы он продолжал функционировать, но окончательное решение оставаться в нем или нет, будем принимать после того как взвесим все последствия выхода США", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в Москве убеждаются, что решение США "окончательное и бесповоротное".

Россия готова продолжить диалог с США по всем аспектам стратегической стабильности, открыта к многосторонним переговорам, сообщил Лавров.

"Мы готовы к ситуации, когда в результате последовательной линии США на разрушение всех этих договоренностей, ничего не останется в области контроля над вооружениями. Но мы готовы к тому, чтобы не то что начинать с чистого листа, но чтобы продолжать контакты с американцами по всем проблемам стратегической стабильности", - сказал он.

"Я уверен, что это будет поддержано всеми остальными членами мирового сообщества. При этом мы оставляем дверь открытой и к многосторонним переговорам, которые должны опираться на общее понимание, на добровольность участия в этих переговорах и на то, чтобы состав участников был сбалансирован", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он также сообщил, что Россия предлагает Японии заключить полноценный мирный договор, ответа из Токио пока нет.

"Россия подтвердила в свое время приверженность всем договоренностям, которые в свое время заключал Советский Союз... Это касается и декларации 1956 года, в соответствии с которой мы готовы и мы обсуждаем с японскими коллегами необходимость заключения мирного договора, причем мирного договора не в понимании, как это делается на утро после последнего выстрела, то есть прекращение состояния войны", - сказал Лавров.

"Мирный договор, о котором идет речь, это должен быть современный договор, полноценный договор, который отражает не ситуацию 60 лет назад, а ситуацию на сегодняшний день", - добавил он.

Министр отметил, что Россия убеждена в необходимости развивать отношения с Японией, в связи с чем мирный договор должен быть насыщенным, всеобъемлющим, охватывая все сферы отношений: экономику, проблематику безопасности, видение внешнеполитического взаимодействия, гуманитарные, культурные связи и многое другое.

"Мы концептуальные основы такого договора предложили, пока наши японские коллеги не откликаются на такую концепцию", - сказал Лавров.

Лавров также обратил внимание, что сообщения о том, что Россия якобы предлагала вознаграждения "Талибану" (запрещенная в РФ террористическая организация) в обмен на нападения на американских военных, направлены на дискредитацию нынешней администрации США и ее действиях на российском направлении.

"Шумиху, которые в США раздули вокруг спекуляций по поводу связей российской стороны с талибами, которых мы якобы побуждали за деньги воевать против американских военнослужащих и чуть ли не предлагали какие-то призовые за голову каждого. Я лишь могу подтвердить, что это зиждется на очень недобросовестных спекуляциях, никаких конкретных фактов представлено не было", - сказал министр.

"Все это опять вписано, прямо как будто специально для этого все это и создавалось, судя по всему, так оно и есть, во внутриполитическую борьбу накануне выборов. Опять на эту администрацию, дискредитировать все, что он делает, особенно на российском направлении", - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что Россия заинтересована в успокоении ситуации в Афганистане.

"Мы этим активно занимаемся. И что касается США, то в рамках этого политического процесса, мы поддерживаем договорённости, которые США продвигают в разговоре с талибами и в диалоге с правительством. Мы по своим каналам оказываем содействие, чтобы эти договоренности состоялись", - сказал Лавров.

Он также считает, что никаких препятствий для проведения визитов на высшем уровне между Россией и США нет, заявил глава МИД РФ.

"Никто такие договоренности (о визитах на высшем уровне - ИФ), в принципе, не заключал, потому что такие договоренности означают конкретную дату, конкретный город... но никто и не отказывается от визитов", - сказал он.

По словам министра, "у нас нет недостатка в желании работать с американцами на всех уровнях, и у президента хороший контакт с американским лидером, и я периодически общаюсь с Майком Помпео (госсекретарь США - ИФ), ну и на уровне наших заместителей диалог тоже идет".

"Так что никаких препятствий, если будет интерес с американской стороны, мы не видим. Мы не хотим, чтобы наши отношения с Америкой воспринимались лишь как какой-то придаток предвыборной борьбы", - подчеркнул Лавров.

Россия на саммите "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН намерена продвигать идею о недопустимости ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас особенно тревожит уже двухгодичный отказ американцев переподтвердить основополагающий принцип, постулат, что в ядерной войне не может быть победителей и, соответственно, она никогда не может быть развязана", - сказал Лавров.

"Мы будем эту тему - недопустимость ядерной войны, невозможность в ней победить - продвигать и в контексте предстоящего саммита "пятерки", - добавил он.

По словам министра, самое главное, "чтобы формулировки не были слабее тех, которые содержатся в соответствующих документах, которые были между Советским союзом и Соединёнными Штатами".

"А именно ослабление этих формулировок показывает, что американцы (они нам лёгкие комментарии дают) всё-таки хотели бы размыть безапелляционность и безальтернативность этого процесса", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, обстановка в сфере международной безопасности деградирует, в том числе из-за действий США.

Три российско-американские рабочие группы по стратегической стабильности проведут консультации в Вене в конце июля, сообщил глава МИД РФ.

"Рябков с Биллингсли договорились в рамках процесса, который под их кураторством происходит, создать три рабочие группы. С 25 или 27 по 30 июля они в Вене проведут заседания рабочей группы по космосу, по транспарентности в ядерных вооружениях и по ядерным доктринам", - сказал Лавров.

"Посмотрим. Мы никогда не отказываемся от разговора, будем стараться, чтобы он был ориентирован на результат", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ считает приукрашенными слова экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о позиции Дональда Трампа, касающейся антироссийских санкций.

"Понятно, что у Болтона свой собственный взгляд на российско-американские отношения, как и на американскую миссию в целом, на то, как Америка должна относиться к миропорядку и каким этот миропорядок должен быть", - сказал Лавров в пятницу на сессии "Примаковских чтений онлайн", комментируя по просьбе "Интерфакса" заявления из мемуаров Болтона о том, что Трамп недоволен антироссийскими санкциями по Сирии и "делу Скрипалей".

По словам министра, "любая книга, которую замышляет автор, в идеале должна хорошо продаваться, для этого нужно вызвать интерес у читателей, и "горяченькие" темы, наверное, помогают это сделать".

"Я оставляю на совести Джона и в целом раскрытие некоторых пикантных, чувствительных подробностей, оставляю на его совести и явные приукрашивания действий Вашингтона в той или иной ситуации", - добавил он.

"Примаковские чтения онлайн" - совместный проект ИМЭМО РАН и "Интерфакса". В рамках проекта на площадке агентства проходит серия онлайн-встреч экспертов, политических и общественных деятелей, на которых обсуждаются актуальные проблемы международных отношений и мировой экономики в период кризиса. Проект реализуется при поддержке ТПП РФ, Фонда Горчакова и ЦМТ Москвы.