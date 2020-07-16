СПбМТСБ подвела итоги работы в I полугодии – биржевая торговля набирает обороты (видео)

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) за I полугодие 2020 года увеличила объём торгов нефтепродуктами на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года - до 10,398 млн тонн, сообщил президент биржи Алексей Рыбников в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Активность на бирже была высокой в первом полугодии, мы увидели приток участников. И это несмотря на снижение экономической активности в период проведения карантинных мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул он.

Согласно данным биржи, объем реализации дизельного топлива вырос на 25,3%, до 4,287 млн тонн. Продажи бензина Регуляр-92 составили 2,294 млн тонн, на 10,3% меньше аналогичного показателя прошлого года; Премиум-95 - 1,127 млн тонн, на 10,9% меньше аналогичного показателя прошлого года; авиационного керосина - 1,113 млн тонн, на 22,6% больше по сравнению с первым полугодием предыдущего года.

На 18,3% уменьшилась реализация мазута топочного - до 646 тыс. тонн. Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 576 тыс. тонн, рост на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продукция нефтехимии была реализована на Бирже в объеме 35,092 тыс. тонн, что на 32,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.

В секции "Газ природный" реализовано 7,802 млрд кубометров данного энергоносителя (на 11% больше соответствующего показателя прошлого года). Оборот в секции составил 26,87 млрд руб. В общем объёме - 6,403 млрд кубометров с поставкой "на следующий месяц", 1,4 млрд кубометров - с поставкой "на сутки" и "на нерабочий день n".

За 6 месяцев 2020 года на СПбМТСБ реализовано 982,19 тыс. кубометров лесоматериалов (с учетом Торг-i) на сумму 589 млн руб. В Секции "Нефть" реализовано 85 тыс. тонн на сумму 1,179 млрд руб., что на 60,22% больше показателя прошлого года.

В Секции "Срочный рынок" оборот по итогам I полугодия 2020 года составил 9352 контракта. В Секции работает 83 участника торгов (по итогам I полугодия 2019 года их было 69). Почти в 2,2 раза вырос оборот фьючерсных поставочных контрактов на нефтепродукты, торгуемых на внутреннем рынке, - до 6039 контрактов. На поставочные фьючерсы на экспортный дизель (проект стартовал в ноябре 2019 года) пришлось 1995 контрактов. Объем торгов расчетными фьючерсами на нефтепродукты составил 1318 контрактов (начало торгов - 10 июня 2020 года).

В Секции "Минеральное сырье и химическая продукция" оборот за I полугодие 2020 года составил 42,688 тыс. тонн по сравнению с 3,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года (рост 13,5 раза) на 984 млн рублей.

ФЬЮЧЕРСЫ В ФАВОРЕ

СПбМТСБ в IV квартале 2020 года планирует запустить фьючерсный контракт на дизельное топливо на базе трубопроводной системы, сообщил в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" вице-президент СПбМТСБ Дмитрий Чекалкин.

"Сейчас активно торгуются фьючерсы на 92-й и 95-й бензины, СУГ и конденсат стабильный. В IV квартале планируем запустить фьючерсный контракт на дизтоплво на базе трубопроводной системы. Сейчас работаем с рынком, обсуждаем нюансы по контакту", - сказал он.

"На срочном рынке мы видим позитивную динамику как в объемах торгов, так и в количестве участников. Если 2 года назад на фьючерсном контракте с 92-м бензином торговали единицы, то сегодня 83 активных клиента, которые регулярно заключают сделки. Стоит отметить, что культура работы с будущей ценой потихоньку проникает в нашу индустрию. Это сложный процесс, многие пока не готовы, но те, кто это попробовал, в целом довольны результатами и продолжают развивать это продукт", - сказал Чекалкин.

"Например, этой весной, когда из-за коронавируса казалось, многие процессы замерли, произошло падение цен, участники срочного рынка воспользовались им в полную силу и смогли обеспечить себя топливом. Надеюсь, что эта динамика сохранится, мы очень активно занимаемся образовательной деятельностью на этот счет", - добавил он.

ЗАПРЕТ ИМПОРТА ТОПЛИВА ОБСУЖДАЕТСЯ

Окончательные решения, касающихся отмены запрета импорта нефтепродуктов в РФ или переноса срока этого моратория, пока не приняты, дискуссия от ведомств перешла в правительство, сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи СПбМТСБ Антон Карпов.

"Окончательных решений еще не принято, но, насколько нам известно, дискуссия от ведомств перешла в правительство. Минэнерго и ФАС направили туда свои предложения", - сказал он.

Глава СПбМТСБ Алексей Рыбников, в свою очередь, отметил, что дискуссий вокруг запрета импорта нефтепродуктов было много. "С точки зрения биржи - это (импортное топливо - ИФ) вклад в рынок. Но также мы понимаем, что это и вопросы состояния отечественной нефтепереработки, это и перетоки нефтепродуктов между Россией и Белоруссией. Подчеркну, что белорусские бензины вносили вклад в российский топливный рынок, но не основной, не главный", - сказал он.

Как сообщалось, запрет на импорт нефтепродуктов действует в РФ до 1 октября. При этом у ведомств была возможность до 15 июля внести предложения о переносе сроков моратория или отмене запрета импорта.

РОСТ БИРЖЕВЫХ НОРМАТИВОВ

Решение об увеличении биржевых нормативов продаж нефтепродуктов принято, сейчас идет дискуссия о процентах роста, сообщил президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Принципиальное решение принято, идет речь о деталях. Надеюсь, что в ближайшее время ведомствам удастся договориться и новые параметры вступят в силу", - сказал он.

Рябников отметил, что биржа еще до ситуации с коронавирусом обращалась с предложением увеличения нормативов в правительство, но "тогда эта тема из-за кризиса не получила развития и даже пошла в обратную сторону".

"Сейчас тема очень серьезно оживилась. Ни у кого не вызывает сомнения, что надо поднимать биржевые нормативы. Остается вопрос - до каких показателей повышать. Нам кажется, что стратегически правильно повысить 15% по бензинам, по дизтопливу - до 9-10%. Но также мы понимаем, что не все компании смогут одномоментно это сделать. Наверное, будет достигнут какой-то компромисс", - сказал Рыбников.

Он подчеркнул, что "хотелось бы, что ведомства одновременно обозначили какую-то перспективу по биржевым торгам". "Чтобы не казалось, что новые параметры - навечно. Потому что рынок развивается, и он должен иметь будущие ориентиры", - пояснил глава СПбМТСБ.

Как сообщалось, в настоящее время действуют нормативы биржевых продаж нефтепродуктов для доминирующих компаний: бензина - 10% от объема производства, дизтоплива - 6%, авиатоплива - 10%, мазута - 2%, сжиженных углеводородных газов (СУГ) - с 5%.

ФАС заявляла, что считает целесообразным вводить постепенное повышение нормативов - по бензинам до 15%, по дизельному топливу до 9%. Минэнерго ранее было против повышения нормативов, но после кризиса с коронавирусом официально еще не высказывалось на этот счет, подчеркивая, что диалог продолжается.