РФ страна со своей политической культурой и со своим политическим ландшафтом, ждать повторения белорусского сценария в 2024 году не приходится - Песков

Онлайн пресс-конференция пресс-секретаря президента РФ для журналистов региональных СМИ прошла в четверг в "Интерфаксе"

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Итоги всероссийского голосования по поправкам в Конституцию косвенно являются вотумом доверия президенту РФ Владимиру Путину, считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Что касается поддержки вообще действующего политика, то, конечно, здесь единственным возможным барометром являются голоса избирателей. Вы знаете, что совсем недавно фактически президенту Путину, я бы сказал, косвенный такой вотум доверия был возобновлен, когда прошло при подавляющем одобрении населения и с очень широким участием населения голосование по поправкам в Конституцию, которые были инициированы президентом", - сказал Песков в четверг на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ.

О БЕРЛИНСКОМ ПАЦИЕНТЕ

Песков также прокомментировал некоторые моменты, интересующие журналистов в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. По его словам, любые намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению оппозиционера недопустимы,

"Какие-то прямые или косвенные указания на причастность любых российских официальных представителей к произошедшему, мы считаем эти намеки недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность", - сказал Песков.

Пескова попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Майка Помпео, который, как его процитировал журналист, заявил, что есть высокая вероятность того, что атака на Навального была организована с участием высокопоставленных российских чиновников.

"Он так не говорил. Мы слышали его заявления по этой теме", - заметил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что Россия готова к международному взаимодействию, в том числе с Германией, для выяснения причин произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным.

На вопрос, готова ли Москва к международному взаимодействию, Песков сказал: "Собственно, этого сейчас и добивается Россия. Россия добивается взаимодействия с Германией, добивается обмена информацией, готова на этот обмен".

Песков напомнил, что Москва "озвучила соответствующие предложение по линии российских врачей".

"Но, к сожалению, пока мы не видим каких-то ответных шагов со стороны немецких коллег, но надеемся, что это произойдет", - сказал Песков.

По его мнению, "это существенно поможет России в выяснении причин произошедшего".

При этом в Кремле недоумевают, почему Берлин до сих пор не может поделиться с Москвой результатами исследования анализов Навального.

В ходе общения с журналистами Пескову напомнили, что в ситуации с оппозиционером по результатам исследования немецкая лаборатория "утверждает, что было отравляющее вещество".

"Не зная, что это за результаты, мы не можем вообще ничего говорить. И пока только остаётся недоумевать, почему до сих пор имеются какие-то трудности, с тем, чтобы этими результатами поделиться с нами", - сказал Песков.

Его спросили, беспокоит ли президента, "что, судя по всему, было применено химическое вещество, которое не определяется российскими лабораториями" и ставил ли глава государства спецслужбам задачу разобраться с этой ситуацией.

"Что касается проверить, то проверка идёт. Я имею в виду доследственные проверочные действия. Вы говорите "судя по всему", было применено отравляющее вещество. Вот здесь - "не по всему", а по результатам анализа берлинской лаборатории. Потому что, судя по результатам анализа омской и московских лабораторий, отравляющих веществ нет. Здесь нужно четко констатировать реальность, а не употреблять фразу "судя по всему", - подчеркнул Песков.

В связи с этой ситуацией пресс-секретаря спросили, считают ли в Кремле формат обмена информацией через ОЗХО конструктивным и приемлемым.

"Мы не знаем, что передано в ОЗХО, как это передано. Мы не имеем никакой информации. Но, конечно, мы предпочитаем все-таки непосредственную передачу этих анализов нам", - сказал Песков.

КромЕ того, пресс-секретарь президента объяснил недопониманием появившиеся в СМИ сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин сообщил премьер-министру Италии Джузеппе Конте о планах создать комиссию по расследованию инцидента с Навальным.

"Я не исключаю, что произошло какое-то недопонимание", - сказал Песков.

"Действительно, тема берлинского больного затрагивалась (в ходе разговора Путина и Конте) и действительно, президент (РФ) информировал своего итальянского коллегу о том, что уже проводятся достаточно значительное время доследственные действия. Де факто выполняются следственные действия, но что де юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, так как все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ", - сказал Песков

По его словам, Путин сказал также, что РФ "настроена на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего, заинтересована в этом".

Кроме того, Песков заявил, что в Кремле нет информации о состоянии здоровья Навального, и там не склонны доверять сообщениям СМИ о том, что оппозиционер вышел из комы.

"Это же сообщения СМИ. Мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ, и не можем пока считать эти сообщения за первоисточник до того, как они не (будут) подкреплены какой-то официальной информацией", - сказал он журналистам.

"Мы не располагаем какой-то достоверной информацией о состоянии здоровья пациента", - добавил Песков.

О СОБЫТИЯХ В БЕЛОРУССИИ

Отвечая на вопрос о ситуации в Белоруссии, пресс-секретарь президента РФ заявил, что протесты по всей стране не означают, что все белорусы выступают против действующего президента страны Александра Лукашенко, белорусские граждане должны сами разобраться в своих проблемах, другие страны не имеют права вмешиваться в это.

"Что касается белорусских событий, всегда после выборов есть недовольные, всегда и во всех странах. Вопрос только в том, эти недовольные находятся в большинстве или в меньшинстве. И здесь, когда мы говорим о белорусских событиях, мы, конечно, не имеем право забывать про огромное количество белорусов, которые искренне поддерживают своего президента", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что таких граждан в Белоруссии очень много. "И даже массовая акция протеста не означает, что все белорусы абсолютно выступают против Лукашенко. Нет, это не так", - отметил Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что в проблемах, возникших в Белоруссии, должны разбираться сами белорусы. "Только они могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать, ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, может ли Россию ждать повторение белорусского сценария в 2024 году, Песков заметил, что РФ - страна со своей политической культурой и со своим политическим ландшафтом. "Поэтому политическая жизнь у нас развивается по своему российскому сценарию, и будем надеяться, что так и будет", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

О ДОНБАССЕ

В Кремле приветствуют договоренности трехсторонней группы по Украине, согласно которым украинские позиции на Донбассе будут проинспектированы с участием представителей непризнанных республик, заявил Дмитрий Песков на пресс-конференции.

"Как нам представляется, все участники контактной группы, включая российскую сторону, заинтересованы в продолжении режима прекращения огня, заинтересованы в любых действиях, которые ведут к разрядке обстановки на линии соприкосновения", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, эти договоренности "можно только приветствовать, и будем надеяться, что это, действительно, возымеет необходимый эффект".

О ГРУЗИИ

Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашивили главой грузинского правительства вряд ли пойдет на пользу этой стране, он не принес успеха ни одному государству, в котором работал, считает Песков.

"Саакашвили, собственно, никому ни успеха, ни удачи не принес. Саакашвили принес большую трагедию своей стране - Грузии. Саакашвили наделал много всего, граничащего с цирком, хотя это, наверное, смех сквозь слезы, на Украине, где он был трудоустроен", - сказал представитель российского лидера.

Песков усомнился в том, что "появление Саакашвили на политической арене какой-либо страны может иметь положительные последствия, скорее - только отрицательные".

Комментируя по просьбе журналистов заявление Саакашвили, что тот не намерен вступать в конфронтацию с Россией в случае своего назначения премьер-министром Грузии, Песков заметил: "Что касается какой-то конфронтации с Россией, то вы знаете, что наши отношения с Грузией по сути отсутствуют. Это как раз те самые негативные последствия авантюристических действий Саакашвили, когда он был президентом Грузии. Эти последствия народы двух стран ощущают до сих пор".

"Главное, чтобы он снова каких-то дров не наломал в своей Грузии, а что касается нашей страны, то вряд ли такая одиозная личность может причинить какой-то вред нашей страны",- добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщалось, что оппозиционная грузинская партия, бывшая партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД) приняла решение выдвинуть своего лидера Саакашвили на пост премьер-министра страны. Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.

7 сентября Саакашвили, занимающий в настоящее время пост председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на выборах.

В четверг Саакашвили заявил, что в случае победы его партии на выборах и вступления в должность премьер-министра Грузии не намерен вступать в конфронтацию с Россией.

Решением суда Грузии Саакашвили заочно осужден по нескольким уголовным делам и находится в розыске.

О СЕРБИИ И УЧЕНИЯХ

В Кремле не считают решение Белграда отказаться от проведения совместных военных учений на полгода результатом давления, оказанного со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь.

Вопрос о том, обсуждали ли лидеры России и Сербии в ходе недавнего разговора решение Белграда отказаться на полгода от совместных учений, в том числе с РФ, и не считают ли в Москве такое решение результатом давления, оказанного Вашингтоном, был задан Пескову в ходе общения с журналистами.

"Эта тема не обсуждалась, но затрагивалась. Собственно, здесь просто идёт констатация того факта, что, действительно, в Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить. Здесь не связано с Россией или ещё какими-то отдельными странами. Мы с уважением относимся к такому решению сербских властей", - сказал Песков.

По его словам, никаким давлением со стороны Запада в Москве это решение не объясняют.

О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ

Дмитрий Песков сообщил журналистам, что правительство и все руководство страны концентрируется на задачах опережающего развития регионов Дальнего Востока, и эти усилия будут продолжаться.

"Дальний Восток - это безусловный приоритет", - сказал Песков на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ.

Он напомнил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин недавно совершил поездку по Дальнему Востоку с большим десантом министров и руководителей ведомств.

"Да, за одну ночь выправить ситуацию невозможно, но правительство и все руководство страны во многом концентрируется на задачах опережающего развития всех регионов Дальнего Востока - и результаты есть", - отметил пресс-секретарь президента.

"Это, конечно, не дает нам возможности успокоиться и сидеть на месте. Нет, это требует новые энергичные усилия. У меня нет никаких сомнений, что эти усилия будут продолжаться", - добавил Песков.

Руководство страны считает приоритетной проблему оттока населения с Дальнего Востока, сообщил пресс-секретарь.

"Отток населения с Дальнего Востока - это действительно большая проблема, которой не первый год занимается руководство страны. Эта тема в абсолютном приоритете и в верхних строчках ежедневной повестки дня", - сказал Песков.

Он отметил, что проблема связана не только с суровыми климатическими условиями.

"Я бы не стал все списывать на суровые климатические условия. То, что есть такая застарелая отсталость в экономическом развитии региона - да, но здесь очень важно видеть те не столь быстрые, как хотелось бы, но последовательные и поэтапные изменения ситуации к лучшему... которые происходят благодаря тем мерам, которые правительство принимает", - добавил Песков.

Он напомнил, что развитием региона не первый год занимается вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Также на Дальнем Востоке действуют беспрецедентные меры поддержки, такие как дальневосточный гектар, территории опережающего развития, особые экономические зоны в ряде регионов Дальнего Востока, "которые сейчас уже помогают малому и среднему бизнесу, крупным предприятиями пользоваться льготными режимами".

В целом Песков назвал демографическую проблему "ахиллесовой пятой" РФ.

"В целом, демографическая проблема это наша "ахиллесова пята", вы знаете, что эта проблема, которая актуальна не только для Дальнего Востока, но и для всей территории России", - сказал Песков.

Он отметил, что демографические ямы в стране циклически повторяются со времен Великой Отечественной войны.

Он подчеркнул, что в стране предпринимаются меры по повышению рождаемости, но быстрого эффекта ждать не следует.

"Здесь вы знаете, что делается все возможное с тем, чтобы повышать рождаемость, но инерция демографических проблем настолько велика, что, к сожалению, сиюминутного эффекта здесь быть не может", - отметил пресс-секретарь президента.

Песков также сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать Сахалин, но после снятия ограничений по коронавирусу может посетить Дальневосточный регион.

"Что касается поездки президента на Сахалин, то сейчас каких-то конкретных планов нет. Вы знаете, что, опять же, в связи с эпидемиологической ситуацией есть определенные ограничения, особенно для главы государства. Всё-таки его безопасность и состояние его здоровья - это особая ипостась, которая, конечно, требует особых мер предосторожности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда президент планирует посетить Сахалин.

"Но я не сомневаюсь, что, как только мы с вами будем возвращаться к обычной нормальной жизни, к интенсивным перемещениям по нашей стране, я думаю, что как минимум в регион президент Путин приедет", - отметил он.

Песков пообещал передать Путину, что жители Сахалина его ждут. "Уверен, что он к этому прислушается", - сказал пресс-секретарь.

Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что будет с Курилами после смены премьер-министра Японии, заявил, что обновленная Конституция РФ дает однозначный ответ на вопрос о судьбе Курильских островов.

"Что касается островов, то ответ очень простой: читайте новую Конституцию. Там однозначный ответ, я имею в виду последние поправки", - сказал Песков на пресс-конференции для региональных СМИ.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Песков также сообщил журналистам, что к мнению жителей Хабаровска прислушиваются, однако обстановка, сложившаяся в крае, является экстраординарной: экс-губернатор обвиняется в тяжком преступлении.

"Ситуация рабочая, исполняющий обязанности губернатора (Михаил Дегтярев) работает, работает весьма интенсивно", - сказал Песков на пресс-конференции.

"Край огромный, есть вопросы подготовки к зиме, функционирования экономики, борьбы с последствиями пандемии, экономического кризиса", - продолжил пресс-секретарь президента.

"Если вы имеете в виду акции, которые проходят в Хабаровске и частично продолжаются, я могу вам сказать одно: мнение людей очень важно, и к этому мнению все прислушиваются, но людям так же важно понять, что ситуация экстраординарная (с бывшим губернатором Сергеем Фургалом)", - отметил Песков.

Песков напомнил, что Фургал обвиняется в причастности к тяжкому преступлению - убийству. "Виновным его может признать только суд", - сказал он.

"Поскольку речь идет о бывшем руководителе региона - это особый статус, - и поскольку речь идет о тяжком преступлении, совершенно понятно, что дело рассматривается в Москве. Вот все, что нужно понимать. Слишком тяжкие предъявляются обвинения Фургалу. Нужно к этому с пониманием отнестись", - сказал Песков.

Он также сообщил, что Путин в ближайшее время не планирует проводить встречу в режиме видеоконференции с руководителем Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Вопрос о планах проведения такой встречи был задан Пескову в ходе общения с журналистами в четверг.

"Пока в ближайшее время нет. Но вы знаете, что подобные видеоконференции проводятся довольно оперативно, поэтому этого нельзя исключать при необходимости", - сказал Песков.

Он также считает, что второй тур выборов губернатора в Иркутской области не исключен.

"Второй тур возможен в любых выборах, и ничего в этом страшного нет. Люди будут голосовать за того кандидата, который представляется более убедительным в доведении своей программы развития региона, который подтверждает свою убедительность делами. Будет второй тур, не будет - это все воля избирателей, именно их голоса решат, кто будет выбран", - сказал Песков в четверг.

При этом он отметил, что в Кремле считают сильным кандидатом нынешнего врио главы региона Игоря Кобзева. "Не секрет, что мы считаем Кобзева очень сильным кандидатом, человеком, который доказал свою эффективность, в том числе, в кризисных, чрезвычайных ситуациях", - заявил Песков.

О ПРЯМЫХ ВЫБОРАХ МЭРОВ

Пресс-секретарь главы российского государства, рассматривая вопрос о прямых выборах мэров, призвал учитывать негативный опыт, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей тормозилось развитие регионов.

"Неоднократно были ситуации, когда руководители региона и мэр крупнейшего города региона находились в положении противостояния друг с другом... Это было противостояние страшно деструктивное для региона, потому что в итоге город оставался без развития, регион страдал, это длилось годами, ничего не сдвигалось с места", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос из Екатеринбурга.

При этом он подчеркнул, что мнение людей нужно учитывать. "Мнение горожан, безусловно, должно быть рассмотрено в рамках существующих правил, и здесь просто дождемся завершения соответствующих процедур", - сказал он.

Ранее инициативная группа, выступающая за возвращение прямых выборов глав муниципалитетов Свердловской области, в том числе Екатеринбурга, сдала в Законодательное собрание региона более 13 тыс. подписей за возвращение прямых выборов.

Весной 2018 года депутаты областного парламента приняли внесенный губернатором Евгением Куйвашевым законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. После этого неоднократно поднимался вопрос о возвращении прямых выборов мэра.

О ЕДИНОМ ДНЕ ГОЛОСОВАНИЯ

Отвечая на вопрос журналистов о переносе единого дня голосования на весну, Песков заявил, что конкретного решения пока нет.

"Пока нет какого-то принятого решения на этот счет", - сказал он.

По словам Пескова, на этот счет есть аргументы "за" и "против".

"Существуют аргументы, и многие "за", они были озвучены Памфиловой. Там логика достаточно сильная, кто-то выступает против этого, но принятых решений на этот счет нет", - сказал пресс-секретарь главы государства.

7 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила рассмотреть возможность переноса единого дня голосования на апрель, так, чтобы он приходился на школьные каникулы.

"Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования, или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести единый день голосования и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы", - сказала Памфилова журналистам в минувший понедельник.

ОБ ЭКОЛОГИИ, НОРИЛЬСКЕ И БАЙКАЛЕ

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что защита окружающей среды не должна быть сдерживающим фактором для экономического развития страны, в этом вопросе нужно искать баланс.

"Нужно признать, что реализация природоохранных мер не должна быть сдерживающим фактором для развития экономики и социальной сферы. Здесь нужно всегда искать очень тонкий, хрупкий баланс, и это как раз является обязанностью наших природоохранных ведомств", - сказал он на пресс-конференции для региональных СМИ.

"Если просто никому ничего не давать, "не пущать" и везде все запрещать, то мы с вами тогда просто не сможем развиваться ни экономически, ни технологически", - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, "везде нужно чувство меры, которое должно граничить с приоритетом соблюдения экологических норм".

Пескова спросили, не считают ли в Кремле, что в свете последних экологических событий в Норильске и вокруг Байкала, нужно провести эколого-технологический аудит потенциально опасных объектов с привлечением научных учреждений, надзорных и при необходимости правоохранительных органов.

"Смотря, что считать комплексным аудитом. Вы знаете, что Росприроднадзор, ряд других ведомств выполняют надзорные функции в плане охраны окружающей среды. В России действует достаточно объемное законодательство в этой сфере, и вопрос в том, чтобы это законодательство в полной мере реализовывалось в жизнь" - ответил пресс-секретарь президента.

Песков признал, что в прошлом в России вопросам экологии не уделялось должного внимания, но сейчас ситуация изменилась.

О ПАНДЕМИИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендует желающим принять участие в тестировании по вакцинированию от коронавируса, но подчеркивает, что никакого принуждения к вакцинированию быть не может.

"Действительно наши ученые преуспели в деле изготовления и подготовки к тестированию и прохождению первых двух этапов тестирования столь долгожданной и столь нужно вакцины, потому что вакцина фактически является единственным средством для эффективной профилактики борьбы с этой пандемией. Поэтому тем, кто хочет, только желающим, я бы всячески рекомендовал поучаствовать в программе тестирования", - сказал Песков на пресс-конференции.

Он добавил: "Можно либо дожидаться завершения третьего этапа, либо, не дожидаясь, стать добровольцем третьей фазы".

"Естественно, прививку можно ставить и нужно только на добровольной основе, никакого здесь принуждения или обязательного вакцинирования быть не может и не должно быть", - сказал Песков.

На пресс-конференции для региональных СМИ, внимание Дмитрия Пескова обратили на то, что Россия уже восстанавливает сообщение с европейскими странами и поинтересовались, есть ли информация, когда Россия откроет границы с азиатскими государствами.

"Такой информации пока нет", - ответил Песков.

Он также обратил внимание, что европейские страны, с которыми РФ восстановила сообщение, можно пересчитать по пальцам одной руки.

"В большинстве случаев, насколько я знаю, российская сторона была бы готова возобновить со многими странами авиасообщение, иное сообщение, но какие-то страны сами не готовы, и они считают, что уровень заболевания ковидом в России превышает допустимые для тех стран нормы", - рассказал пресс-секретарь президента.

"Какие-то страны с нашей точки зрения по-прежнему находятся в группе риска", - добавил он.

Песков подчеркнул, что вопрос открытия границ с теми или иными государствами связан исключительно с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

"Никто не заинтересован держать эту ситуацию замороженной", - отметил пресс-секретарь, напомнив, что российские компании и авиаперевозчики находятся в сложном положении из-за этой ситуации.

"Но пандемия, к сожалению, продолжает шагать по планете, пандемия не закончена. Поэтому причина - только эпидемиологическая ситуация", - сказал он.

Песков добавил, что во многих странах где-то в большей, а где-то в меньшей степени продолжается рост числа заражений коронавирусом.

В свою очередь решение об открытии курортного сезона в регионах РФ не привело к резкому скачку числа инфицированных коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента.

"Был сформирован задел прочности медицинской системы каждого региона, и потом поэтапно снимались ограничения. Мы видим, что каких-то резких скачков и увеличения количества инфицированных нет ни в одном из этих регионов", - сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что решение о поэтапном снятии ограничительных мер во всех регионах, особенно тех, где популярен туризм, принимались с учетом мнения эпидемиологов. Практика показала, что все было сделано верно, удалось во многом спасти туристский сезон.

По его словам, ограничения снимались после того, как медицинская инфраструктура каждого региона была усилена с учетом эпидемиологических требований.

"И я считаю, что все действия были продуманы и оправданы", - подчеркнул Песков.

Господдержка бизнеса продлится до окончания пандемии, заявил журналистам Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, они (меры поддержки - ИФ) будут убраны, после того как закончится пандемия, после того, как закончится срок действия трех пакетов поддержки. (...) Речь идет именно об антикризисных мерах, которые действуют на период кризиса. Они, конечно, не могут продолжаться до бесконечности и уходить в следующий год", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков уточнил, что принятые меры будут действовать именно в период кризиса, вызванного карантином из-за COVID-19.

Группа "ГАЗ", столкнувшаяся с последствиями пандемии коронавируса, наряду с другими представителями автопрома, и испытывающая санкционное давление, справится со своими трудностями и станет сильнее, уверен пресс-секретарь президента РФ.

"Согласитесь, что "ГАЗ" встретился не с первым кризисом в своей истории, и всегда ему удавалось все-таки выстоять на ногах. И нет никаких сомнений, что "ГАЗ" выстоит и на этот раз и выйдет более крепким", - сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции.

Он напомнил, что Минпромторг РФ предлагает меры господдержки, в том числе и для предприятий автопрома, такие как предоставление субсидий федерального бюджета на закупку муниципального транспорта для полиции и других ведомств.

"То есть такие централизованные закупки, они в определенной степени должны способствовать тому, чтобы повышалась выживаемость таких предприятий и минимизировать последствия санкций", - сказал Песков.

О ГОССОВЕТЕ

Речи о переезде Госсовета РФ в Санкт-Петербург в настоящее время не идет, решение на этот счет не принималось, сообщил журналистам Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Когда Госдума выйдет с каникул, будет начата работа над законопроектом, изменениями в законодательстве, которые необходимо принять после внесения поправок в Конституцию", - сказал пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что роль Госсовета была изменена. "Пока мы не говорим о переезде в Санкт-Петербург, не о выборе места. Это сложный экспертный процесс", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос о возможном расширении полномочий Госсовета, Песков не исключил, что какие-то экспертные мнения могут быть, в том числе и в Кремле. "Но никаких решений на этот счет не принималось. Когда они появятся, можно будет о чем-то говорить", - ответил представитель Кремля, назвав подобные рассуждения преждевременными.

ОБ ОПЫТЕ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ РЕГИОНОВ

Песков подчеркнул, что нет никаких проектов по изменению границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области нет.

На пресс-конференции его спросили об отношении Кремля к идее об объединения или изменения границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У пресс-секретаря уточнили, учитывается ли ранее полученный в некоторых случаях негативный опыт при объединении регионов.

"Это должна быть инициатива самих регионов, сверху никто ничего навязывать не может и не должен. Пока в плане изменения границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области никаких движений нет", - сказал Песков.

Он признал, что были ситуации, "когда идеи объединения в меньшей степени поддерживались населением регионов".

"Поверьте, в Кремле никто не собирается навязывать регионам какие-то решения в плане изменения границ (или объединения). Потребность в этом плане должна вызревать снизу, в самом регионе, по-другому здесь абсолютно быть не может", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнес к недостоверной информацию о грядущей отставке губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Мы с вами в целом живем в век ложной информации, фейков и заказных информационных упражнений. Относиться к ним нужно соответствующим образом", - сказал Песков в четверг.

"Реальное положение дел говорит о том, что Петербург очень достойно прошел через острый период "ковидного" кризиса. Мы увидели вместе с вами, насколько энергично руководство региона принимало меры по наращиванию коечного фонда, оборудованию коечного фонда необходимыми устройствами, и так далее", - заявил Песков.

"Все эти заказные кампании - это одно, а реальное положение дел - это другое. А мы руководствуемся именно реальным положением дел", - добавил пресс-секретарь президента.

В течение лета ряд Telegram-каналов сообщал о грядущей отставке Беглова с поста губернатора Санкт-Петербурга и его возможном переходе на работу в аппарате союзного государства России и Белоруссии. В пресс-службе Смольного отказывались комментировать слухи, заявляя, что Беглов продолжает работу по графику.

О КАЗАЧЕСТВЕ

Отвечая на вопрос журналистов о признании казачества национальностью, Песков заявил, что в Кремле данный вопрос не рассматривается.

"Я не знал, что это настолько острая тема. У нас, на самом деле, есть уполномоченный по вопросам казачества. Кроме того, у нас есть Совет при президенте по делам национальностей. Это могло бы стать одной из площадок, где можно этот вопрос рассматривать", - сказал Песков, отвечая на вопрос из Ростова-на-Дону.

Пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно, чтоб этот вопрос (о признании казачества национальностью - ИФ) обсуждался в руководстве страны.

"Я никогда об этом не слышал, не сталкивался с документами на этот счет. По всей видимости, если есть такое намерение, то нужно понять, является ли это единодушным порывом. И если является, то нужно выйти на руководство региона, руководство страны, сформулировать и конкретно поставить этот вопрос", - подчеркнул Песков.